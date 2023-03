Συνάντηση Σολτς – Νετανιάχου: Το Βερολίνο ανησυχεί για τη δικαστική μεταρρύθμιση στο Ισραήλ

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε σήμερα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την ανησυχία του για τη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνησή του και χαιρέτισε τις προτάσεις του προέδρου της χώρας Ισαάκ Χέρτσογκ για το θέμα. Ο κ. Νετανιάχου απέρριψε την κριτική και διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ «είναι και θα παραμείνει φιλελεύθερη δημοκρατία».

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τη λεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση στο Ισραήλ. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι πολύτιμο αγαθό», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες μετά τη συνάντησή τους στην καγκελαρία και επαίνεσε τη συμβιβαστική πρόταση του ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ. «Ως φίλοι του Ισραήλ, θα θέλαμε να μην έχει ειπωθεί ακόμη η τελευταία λέξη», σημείωσε, για να προσθέσει ότι από τη γερμανική σκοπιά, «είναι επιθυμητή η μέγιστη δυνατή συναίνεση, αλλά δεν θα υπάρξει παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ισραήλ». Για το ίδιο θέμα ο κ. Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «είναι και θα παραμείνει φιλελεύθερη δημοκρατία» και ανέφερε ότι «υπάρχει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι διαθέτει υπερβολικές εξουσίες». Όταν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, συνέχισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, το Ισραήλ «θα έχει ένα δικαστικό σώμα συγκρίσιμο με αυτό άλλων χωρών, όπως η Γερμανία». Δεν υπάρχει κίνδυνος ρήξης με τη δημοκρατία, όπως φοβάται η αντιπολίτευση, διαβεβαίωσε.

Amid protests against Israel’s controversial justice reform, German Chancellor Olaf Scholz also expressed his concerns at a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Berlin. pic.twitter.com/gokarA4Zxr

Κριτική πάντως για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο Ισραήλ εξέφρασε σήμερα και ο πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου στη Γερμανία Γιόζεφ Σούστερ: «Έχω εκφράσει την ανησυχία μου στον πρωθυπουργό ότι η κυβέρνησή του διχάζει όλο και περισσότερο την ισραηλινή κοινωνία και ρισκάρει την εμπιστοσύνη σε ένα δημοκρατικό Ισραήλ», δήλωσε ο κ. Σούστερ.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη, ο κ. Σολτς εξέφρασε την συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία του για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Επανέλαβε δε την πάγια θέση της Γερμανίας περί δύο ανεξάρτητων κρατών στην περιοχή. «Είμαστε απογοητευμένοι από την τυφλή βία. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνέπεια από το κράτος δικαίου, αλλά όχι με ανεξέλεγκτη αυτοδικία», δήλωσε ο καγκελάριος και κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σταματήσει τον περαιτέρω εποικισμό. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Ιράν, υπογράμμισε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με το Ισραήλ, ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Κορυφαία προτεραιότητα παραμένει πάντως η διπλωματική λύση», διευκρίνισε. «Δεν θα επιτρέψουμε ένα νέο Ολοκαύτωμα. Κάνουμε τα πάντα για να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου σχετικά.

Νωρίτερα, ο Όλαφ Σολτς και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκαν το μνημείο «Αποβάθρα 17», στον σιδηροδρομικό σταθμό του Γκρούνεβαλντ, από όπου το 1941 ξεκίνησε η πρώτη μεταφορά περισσότερων από 1000 Εβραίων προς τα ανατολικά, στο Γκέτο του Λοτζ (Osttransport). Συνολικά, από τον συγκεκριμένο σταθμό μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης περισσότεροι από 50.000 Εβραίοι. Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) έστησαν το συγκεκριμένο μνημείο το 1998 ως φόρο τιμής στα θύματα του ναζισμού και ως υπενθύμιση του ρόλου των σιδηροδρόμων (Reichsbahn) εκείνη την εποχή. Ο κ. Σολτς ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι πέθαναν σε αυτό το μέρος και η Γερμανία έχει την ευθύνη να μην ξεχνά και να προστατεύει τη ζωή των Εβραίων στη χώρα και τη στενή σχέση με το Ισραήλ». Η ασφάλεια του Ισραήλ, πρόσθεσε, είναι ένας από τους θεμελιώδεις κρατικούς στόχους της Γερμανίας. Ο κ. Νετανιάχου υπενθύμισε ότι ακόμη και σήμερα δεν έχουν σταματήσει οι φωνές για εξόντωση των Εβραίων και, ως εκ τούτου, το Ισραήλ θα πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έκανε επίσης λόγο για «αξιόπιστη φιλία» των δύο χωρών σήμερα και ευχαρίστησε τον καγκελάριο για την «συμμαχία εμπιστοσύνης». Ο κ. Νετανιάχου έγινε επίσης νωρίτερα σήμερα δεκτός από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Prime Minister Netanyahu and German Chancellor Olaf Scholz at a ceremony at Platform 17 memorial, from which thousands of Jews were sent to extermination pic.twitter.com/udbpM1HWgz

— Adam Albilya – אדם אלביליה (@AdamAlbilya) March 16, 2023