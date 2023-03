Βρετανία: Παρουσιαστής του BBC συγκινεί για τη γενναία μάχη που δίνει με τον καρκίνο – «Είμαι ακόμα εδώ»

Ο βαριά άρρωστος τηλεοπτικός παρουσιαστής του BBC Τζόνι Ίργουιν διηγήθηκε πώς προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο πρόσφατα με τον τετράχρονο γιο του – αλλά δεν τα κατάφερε όπως θα ήθελε.

Ο Ίργουιν, ο οποίος γιόρτασε πρόωρα τα 50α γενέθλιά του, λέει ότι πάντα ένιωθε «αθλητικός τύπος», αλλά τώρα απογοητεύεται όλο και περισσότερο από το πόσο αδύναμος έχει γίνει.

Ο παρουσιαστής, πατέρας τριών μικρών παιδιών, λέει: «Προσπάθησα να παίξω ποδόσφαιρο με τον Ρεξ τις προάλλες και ήμουν στο τέρμα και δεν μπορούσα να πλησιάσω τη μπάλα. Ήταν τόσο απογοητευτικό. Είμαι πολύ αθλητικός και ξαφνικά… ήταν σαν να ήταν η πρώτη φορά που επιχειρούσα να παίξω ποδόσφαιρο. Ένιωσα σαν παππούς. Και αυτό με λύγισε λίγο. Πάντα σκεφτόμουν, ‘είμαι ένας μεγαλύτερος μπαμπάς, αλλά θα ηγούμαι από μπροστά’, αλλά τώρα είμαι πίσω».

Τα 50α γενέθλιά του Ίργουιν είναι τον Νοέμβριο, αλλά αποφάσισε να τα γιορτάσει νωρίς με ένα τεράστιο πάρτι με 170 φίλους και συγγενείς.

Ο Τζόνι δήλωσε στη Sun: «Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Επέλεξα μια playlist με μερικές σπουδαίες μελωδίες από τη δεκαετία του ’90 και του 2000 και ο κόσμος ήρθε από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Δεν ήξερα το μέγεθος της πίστης και της γενναιοδωρίας που θα έδειχναν οι φίλοι μου. Έμεινα άναυδος και μαγεμένος από την υποστήριξή τους, καθώς και από την υποστήριξη των οικογενειών μας, οι οποίες ήταν εκπληκτικές. Ήθελα απλώς να κάνω κάτι για να γιορτάσω τα γενέθλιά μου και δεν είχα ιδέα πόσοι άνθρωποι θα εμφανίζονταν πραγματικά. Ήταν απίστευτο».

Η μάχη με τον καρκίνο

Τον Αύγουστο του 2020, οι γιατροί έδιναν στον Τζόνι έξι μήνες ζωής, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος είχε εξαπλωθεί στον εγκέφαλό του.

Ωστόσο, είναι αποφασισμένος να παλέψει με όλο του το είναι για να μείνει όσο περισσότερο μπορεί με τη σύζυγό του Τζες, 40 ετών, τον Ρεξ και τα δίδυμα Ράφα και Κόρνακ, δύο ετών.

Καθώς τα αγόρια του σκαρφαλώνουν πάνω του ο Τζόνι λέει: «Είμαι αδύναμος τώρα, εύθραυστος και η μνήμη μου είναι τρομερή… αλλά είμαι ακόμα εδώ».

Η Τζες θυμάται τη στιγμή που γύρισε σπίτι και της είπε για τη διάγνωση: «Δεν μπορούσε να σταματήσει να ζητάει συγγνώμη. Έλεγε συνεχώς “συγγνώμη” ξανά και ξανά και εγώ του έλεγα ότι δεν έφταιγε αυτός».

Το συμβόλαιο του Jonnie δεν ανανεώθηκε για το A Place in the Sun, αλλά συνέχισε να εργάζεται για τις περιοδείες του, καθώς και για το Escape to the Country. Ηχογραφεί επίσης τμήματα για το BBC Morning Live και επιβλέπει την ανακαίνιση του οικογενειακού σπιτιού.

Κάθε φορά που φεύγει, η Τζες γράφει «μια μικρή κάρτα και του λέει πόσο περήφανη είμαι γι’ αυτόν». Ξέρει ότι ο Τζόνι εργάζεται για να προσφέρει στην οικογένειά του, αλλά λέει: «Συνεχίζω να του λέω, ‘Κάνε αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, αν θέλεις να κάνεις κάτι, απλά κάνε το. Θέλω απλώς να είμαι σε θέση να φέρω πίσω στη ζωή του κάθε ίχνος διασκέδασης και απόλαυσης, πράγμα που είναι πραγματικά δύσκολο να γίνει».