First Republic: Νέα βουτιά 33% παρά το σωσίβιο των 30 δισ.

Οι μετοχές της First Republic δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα που κλυδωνίζεται, θα λάβει βοήθεια από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η μετοχή της First Republic υποχώρησε 33% στη συνεδρίαση, ενώ σε εβδομαδιαία βάση απώλεσε περισσότερο από 70% της αξίας της.

First Republic: 11 τράπεζες επιχειρούν να σώσουν τον επόμενο αδύναμο κρίκο

Οι απώλειες αυτές ήρθαν ακόμη και αφού 11 άλλες τράπεζες δεσμεύτηκαν να καταθέσουν 30 δισ. δολάρια στην First Republic ως ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία. «Αυτή η ενέργεια των μεγαλύτερων τραπεζών της Αμερικής αντανακλά την εμπιστοσύνη τους στην First Republic και στις τράπεζες όλων των μεγεθών και καταδεικνύει τη συνολική δέσμευσή τους να βοηθήσουν τις τράπεζες να εξυπηρετήσουν τους πελάτες και τις κοινότητές τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα, στην οποία συμμετείχαν η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η Citigroup. Βεβαίως, υπήρχαν ανησυχίες ότι η αρωγή μπορεί να μην είναι αρκετή για να στηρίξει την First Republic στο μέλλον.

Η Atlantic Equities υποβάθμισε την First Republic σε ουδέτερη, σημειώνοντας ότι η τράπεζα μπορεί να χρειαστεί επιπλέον 5 δισ. δολάρια σε κεφάλαια. «Η διοίκηση διερευνά διάφορες στρατηγικές επιλογές που μπορεί να περιλαμβάνουν πλήρη πώληση ή εκποιήσεις τμημάτων του δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι περιορισμένες πληροφορίες που παρέχονται υποδηλώνουν ότι ο ισολογισμός έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που μπορεί κάλλιστα να καταστήσει αναγκαία μια αύξηση κεφαλαίου», έγραψε ο αναλυτής John Heagerty.