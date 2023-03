Τραπεζική κρίση: Οι μυστικές επαφές του Μπάφετ με Μπάιντεν – Θα αναλάβει ρόλο σωτήρα;

Ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ και στελέχη της εταιρείας του Berkshire Hathaway Inc. έχουν έρθει σε επαφή με ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκτυλίσσεται η τραπεζική κρίση. H διπλή κατάρρευση των Silicon Valley Bank και Signature και οι κλυδωνισμοί στη First Republic δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του - υπήρξαν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ της ομάδας του Μπάιντεν και του Μπάφετ την περασμένη εβδομάδα. Οι κλήσεις επικεντρώθηκαν στο ενδεχόμενο ο Μπάφετ να επενδύσει σε περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ με κάποιο τρόπο, ενώ ο δισεκατομμυριούχος έδωσε επίσης συμβουλές και καθοδήγηση ευρύτερα σχετικά με την τρέχουσα αναταραχή, όπως αναφέρουν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο άτομα με γνώση των επαφών, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Τα σωσίβια του Μπάφετ

Ο Μπάφετ έχει μακρά ιστορία στο να βοηθάει τράπεζες σε κρίση, αξιοποιώντας την αξιοζήλευτη επενδυτική του θέση και το οικονομικό του βάρος για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη σε προβληματικές εταιρείες. Η Bank of America Corp. κέρδισε ένεση κεφαλαίου από τον Buffett το 2011 μετά την πτώση της μετοχής της εν μέσω απωλειών που συνδέονται με στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Ο Μπάφετ έριξε επίσης ένα σωσίβιο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Goldman Sachs Group Inc. το 2008 για να στηρίξει την τράπεζα μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers Holdings Inc.

Ο Μπάφετ ετοιμάζεται να αποκομίσει κέρδη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το στοίχημα της Bank of America.

Οι εκπρόσωποι της Berkshire Hathaway και του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του - για σχολιασμό. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Το χρονικό της κρίσης

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ αποκάλυψαν έκτακτα μέτρα για να χαλαρώσουν τους πελάτες το περασμένο Σαββατοκύριακο, υποσχόμενοι να καλύψουν πλήρως το σύνολο των καταθέσεων στις χρεοκοπημένες τράπεζες. Οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών συνέχισαν ωστόσο να πέφτουν αυτή την εβδομάδα υπό τους φόβους ότι θα εξαπλωθεί ο πόνος.

Η ομάδα του Μπάιντεν, φοβούμενη πολιτικές αντιδράσεις αλλά και την οργή της κοινής γνώμης, έχει κινηθεί για να ενορχηστρώσει backstops που δεν απαιτούν άμεσες κρατικές δαπάνες από τους φορολογούμενους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της Federal Reserve.

Μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ κατέθεσαν οικειοθελώς 30 δισεκατομμύρια δολάρια για να σταθεροποιήσουν την First Republic Bank αυτή την εβδομάδα, μια κίνηση που οι ρυθμιστικές αρχές περιέγραψαν ως «απολύτς ευπρόσδεκτη». Οποιαδήποτε επένδυση ή παρέμβαση από τον Μπάφετ ή άλλα πρόσωπα θα συνέχιζε σε αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκοντας να ανακόψει την κρίση χωρίς άμεσες διασώσεις.