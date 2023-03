Μάλι: Δυο εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού που απήχθησαν αφήνονται ελεύθεροι

Nous confirmons que les 2 collaborateurs du CICR enlevés le 4 mars entre Gao et Kidal dans le nord du Mali ont été libérés ce soir. Nos collègues se portent bien et ont été libérés sains et saufs, et sans conditions. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à leur libération.

— CICR au Mali (@CICR_Mali) March 19, 2023