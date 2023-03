Προς νέο αίτημα για δόση 1,7 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης – Τροχάδην και για το νέο δάνειο

Το 3ο πακέτο δόσεων από την ΕΕ ετοιμάζεται να διεκδικήσει η Ελλάδα. Ολοκληρώνονται οι μεταρρυθμίσεις. Το παράλληλο αίτημα για το επιπλέον δάνειο των 5 δισ. ευρώ και το σχέδιο να μοιραστεί σε μικρομεσαίους.

Την έλευση ενός ακόμα πακέτου δόσεων (του τρίτου κατά σειρά), αξίας 1.7 δισ. ευρώ δρομολογεί η κυβέρνηση. Αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και συνδέεται με μία σειρά από ορόσημα και μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο 2ο εξάμηνο του 2022.

Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης επισήμανε μιλώντας σε περιφερειακό συνέδριο στο 1ο πάνελ του Regional Growth Conference, με θέμα «The Role of Recovery Fund in Regional Development and Interconnection» ότι στο σκέλος των μεταρρυθμιστικών οροσήμων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις, ενώ στο σκέλος των επενδυτικών οροσήμων «πάρα πολλά έχουν κλειδώσει» και σε κάποια αναμένεται να ολοκληρωθούν με την αίρεση κάποιων πιθανών προσφυγών, ένα θέμα που ίσως θα πρέπει να χρειαστεί διαχείριση.

Σε κάθε περίπτωση, αν το αίτημα προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες διατηρεί την «πρωτοπορία» της Ελλάδας σε όρους προόδου του Ταμείου Ανάκαμψης. Το αίτημα θα συνοδευτεί από έγγραφο της Ελληνικής πλευράς στο οποίο θα παρατίθεται η πρόοδος που έχει γίνει σε καθένα από τα ορόσημα, ενώ η εκταμίευση θα γίνει μήνες αργότερα, αφού μεσολαβήσει η αξιολόγηση και η έγκριση από την πλευρά των θεσμών της ΕΕ. Η εν λόγω αξιολόγηση, όπως και το ανάλογο πόρισμα που αναμένεται από την μεταπρογραμματική εποπτεία, έχουν τη δική τους σημασία για την «εικόνα» της χώρας έναντι των αγορών.

Σημειώνεται πως ήδη έχουν εισρεύσει 11 δισ. ευρώ δόσεων από δάνεια και επιδοτήσεις. Το τελευταίο αίτημα έγινε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και εκταμιεύθηκε τον Ιανουάριο. Αφορούσε την δεύτερη πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 3,6 δισ. ευρώ (επιδοτήσεις 1,72 δισ. ευρώ και δάνεια 1,84 δισ. ευρώ). Μάλιστα το αίτημα για τα δάνεια έγινε νωρίτερα του αναμενομένου (είχε υπολογισθεί να εκπληρωθεί το ορόσημο στο τέλος του έτους και αίτημα για δάνειο γίνεται 1 φορά το χρόνο). Η Ελλάδα έλαβε προχρηματοδότηση, ύψους 3,96 δισ. ευρώ και τον προηγούμενο Απρίλιο έγινε η εκταμίευση της πρώτης πληρωμής (3,6 δισ. ευρώ).

Το παράλληλο αίτημα για το επιπλέον δάνειο των 5 δισ.

Παράλληλα επιχειρείται να σταλεί το ταχύτερο δυνατό και το αίτημα για το πρόσθετο δάνειο των περίπου 5 δισ. ευρώ από τον νέο άξονα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που προκρίνεται είναι να δημιουργηθεί ένας παράλληλος άξονας στο μηχανισμό των δανειοδοτήσεων που ήδη τρέχουν αποτελεσματικά μέσω των τραπεζών και των άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ο οποίος θα αφορά στα εν λόγω κεφάλαια και θα κατευθύνεται σε επενδύσεις επιχειρήσεων που θα είναι επικεντρωμένες σε δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης.

Παράλληλα τις επόμενες εβδομάδες επιχειρείται να ξετυλιχθεί η διαδικασία προκηρύξεων διαγωνισμών για έργα και επιδοτήσεις. Αλλά και θα γίνει ένας απολογισμός πεπραγμένων στο σκέλος και των δανείων στο οποίο έχουν κατατεθεί επενδυτικά σχέδια αξίας 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχέδια αξίας 4 δισ. ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί (με 2 δισ. ευρώ συμμετοχή του Ταμείου).