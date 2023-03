Οι όροι που θέτει ο Άντονι Μπλίνκεν για τα F-16 και η οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας 

Σε 90 δευτερόλεπτα o Μενέντεζ «ξεγύμνωσε» την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει, καταλήγοντας σε ερώτηση προς τον κ. Μπλίνκεν «πώς χαρακτηρίζετε μία τέτοια χώρα;». Όταν, δε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απάντησε «ένας σύμμαχος που αποτελεί πρόκληση», ο Ρόμπερτ Μενέντεζ επανήλθε και είπε: «Αυτή η χώρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αξίζει να λάβει τα F-16»:

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks "What do you call such a country?" Blinken responds: "A challenging ally." Menendez says Ankara doesn't deserve to get the F-16s.

– Μπλίνκεν: Νομίζω ότι θα έλεγα ότι είναι ένας σύμμαχος που αποτελεί πρόκληση

– Μενέντεζ: Λοιπόν, καλώ τη χώρα αυτή Τουρκία. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν πιστεύω ότι σε μια τέτοια χώρα αξίζει να πουλήσουμε τα F-16.

It is sad to see U.S. Congress members and Administration officials perpetuate one-sided views of Türkiye’s policies. Skewed and deeply flawed descriptions of our government’s policies and approaches have, unfortunately, become a staple of U.S. Congressional hearings.

Fahrettin Altun March 24, 2023