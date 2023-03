Γκόρντον Μουρ: Πέθανε ο «πατέρας» της Intel

Ο Γκόρντον Μουρ, ιδρυτής της Intel, του οποίου η θεωρία για την ανάπτυξη μικροεπεξεργαστών για υπολογιστές καθόρισε την πρόοδο στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Ο Μουρ «πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στο σπίτι του στη Χαβάη την Παρασκευή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Γκόρντον και Μπέτι Μουρ.

Ιδρυτής της πρωτοπόρου της βιομηχανίας Fairchild Semiconductor, ο Μουρ το 1968 συνίδρυσε την Intel, η οποία εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο κατασκευαστή ημιαγωγών στον κόσμο. Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια προμηθεύει περίπου το 80% των προσωπικών υπολογιστών στον κόσμο με το πιο σημαντικό μέρος τους, τον μικροεπεξεργαστή. Ο Μουρ ήταν Διευθύνων Σύμβουλος από το 1975 έως το 1987. Θεωρείται εκ των ιδρυτικών πατέρων της Σίλικον Βάλεϊ.

«Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποχαιρετώντας τον ιδρυτή της Intel.

The world lost a giant in Gordon Moore, who was one of Silicon Valley’s founding fathers and a true visionary who helped pave the way for the technological revolution. All of us who followed owe him a debt of gratitude. May he rest in peace.

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2023