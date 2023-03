Μετά το deal αυτό, η First Citizen αποκτά περίπου 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία της SVB με έκπτωση 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το εκτιμώμενο κόστος της χρεοκοπίας της SVB για το ταμείο ασφάλισης καταθέσεων της FDIC είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πελάτες της Silicon Valley θα γίνουν πελάτες της First–Citizens Bank & Trust Company, ενώ όλες οι καταθέσεις που αναλαμβάνει η First–Citizens Bank & Trust Company θα συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένες από την FDIC μέχρι το ασφαλιστικό όριο.

Η Valley National Bancorp και η First Citizens BancShares διεκδικούσαν αμφότερες τη Silicon Valley Bank μετά την κατάρρευσή της που συγκλόνισε το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, σύμφωνα πληροφορίες του -.

Οι δύο περιφερειακές τράπεζες είχαν υποβάλλει ξεχωριστές προσφορές για τη Silicon Valley Bank στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ασφάλισης Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance Corp.) πριν από την προθεσμία που έληξε το βράδυ της Παρασκευής 24 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η συμφωνία ακολουθεί μια παρόμοια εξαγορά που ανακοινώθηκε πριν από μια εβδομάδα για την Signature Bank, οι δραστηριότητες της οποίας πωλήθηκαν στην Flagstar που ανήκει στην New York Community Bank. Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, η FDIC αναγκάστηκε να διατηρήσει δάνεια αξίας 60 δισ. δολαρίων της Signature. Ο ομοσπονδιακός οργανισμός έχει εκτιμήσει ότι η πτώχευση και η εξυγίανση της τράπεζας Signature θα μπορούσε να κοστίσει στο ασφαλιστικό ταμείο της FDIC 2,5 δισ. δολάρια.

Η βουτιά των μετοχών της SVB στις αρχές του μήνα πυροδότησε ανησυχίες για προβλήματα που ετοιμάζονται στους περιφερειακούς δανειστές και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Στις 10 Μαρτίου, η SVB αναλήφθηκε από το FDIC μετά από ζημίες στο χαρτοφυλάκιο αξιογράφων της και μια αποτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που τρόμαξε τους επενδυτές και τους καταθέτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η First Citizens δήλωσε ότι θα βασιστεί στην επιχείρηση επιχειρηματικών κεφαλαίων της SVB και ότι θα επιταχύνει την επέκτασή της στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία έδωσε κάποια ανάσα στις αγορές. Η περασμένη εβδομάδα έκλεισε με τους δείκτες πίεσης των χρηματοπιστωτικών αγορών να αναβοσβήνουν και τον μεγαλύτερο δανειστή της Γερμανίας Deutsche Bank (DBKGn.DE) να βρίσκεται στο στόχαστρο, με τις μετοχές της να υποχωρούν κατά 8,5% την Παρασκευή και το κόστος ασφάλισης των ομολόγων της έναντι χρεοκοπίας να αυξάνεται απότομα.

Τη Δευτέρα, οι τραπεζικές μετοχές στην Ασία ήταν μικτές – σταθερές στην Αυστραλία (.AXFJ) και το Τόκιο (.IBNKS.T), αλλά υποχωρούσαν στο Χονγκ Κονγκ (.HSCIF), όπου οι μετοχές της Standard Chartered υποχώρησαν κατά 4%.

Η συναλλαγή καλύπτει 119 δισεκ. δολάρια σε καταθέσεις και 72 δισεκ. δολάρια ενεργητικών, ανακοίνωσε η FDIC, διευκρινίζοντας πως σήμερα «τα 17 καταστήματα της SVB θα ανοίξουν ως First Citizens».

