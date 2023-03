Στην First Citizens η Silicon Valley Bank

Η First Citizens BancShares συμφώνησε να εξαγοράσει τη Silicon Valley Bank (SVB), η οποία είχε περάσει στον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ μετά την κατάρρευσή της, σύμφωνα με την Oμοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC).

Η τράπεζα με έδρα το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας έχει συνάψει συμφωνία αγοράς και ανάληψης όλων των καταθέσεων και δανείων της SVB, αναφέρει σε δήλωσή της FDIC.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά περιουσιακών στοιχείων της SVB ύψους περίπου 72 δισ. δολαρίων με έκπτωση 16,5 δισ. δολαρίων, ενώ περίπου 90 δισ. δολάρια σε χρεόγραφα και άλλα assets θα παραμείνουν προς διάθεση από την FDIC. Επιπλέον, η FDIC έλαβε δικαιώματα ανατίμησης μετοχών στην First Citizens BancShares, έως και 500 εκατ. δολαρίων.

Το εκτιμώμενο κόστος της χρεοκοπίας για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων ανέρχεται σε περίπου 20 δισ. δολάρια, αν και το ακριβές μέγεθος θα καθοριστεί όταν τερματιστεί το καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.

«Τα 17 πρώην υποκαταστήματα της Silicon Valley Bridge Bank, National Association, θα ανοίξουν ως First–Citizens Bank & Trust Company τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023», αναφέρεται επίσης στη δήλωση της FDIC.

Today, we entered into an agreement with First-Citizens Bank & Trust Company to purchase and assume all deposits and loans of Silicon Valley Bridge Bank, N.A.https://t.co/vjDsnQxhrr pic.twitter.com/MI5lXN5y6r

— FDIC (@FDICgov) March 27, 2023