Ο τελικός του Greek Legends League powered by What’s Up ζωντανά στο Παλαιό Χρηματιστήριο

Το Σάββατο 1 Απριλίου στις 19:00 το πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών (Σοφοκλέους 8-10) θα μετατραπεί για λίγες ώρες στο «σπίτι» των esports, καθώς θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό του GLL Spring Split 2023 powered by What’s Up. Οι δύο κορυφαίες ομάδες του League of Legends σε Ελλάδα και Κύπρο θα αναμετρηθούν στην «καρδιά» της πρωτεύουσας με φόντο το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Οι πόρτες θα ανοίξουν για το κοινό στις 16:00, με τη μετάδοση να ξεκινά στις 18:15.

Η κάτοχος του τίτλου Anorthosis Famagusta Esports – το τμήμα ηλεκτρονικού αθλητισμού του ομώνυμου ιστορικού αθλητικού συλλόγου – έχει ως στόχο το repeat και για αυτό δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό ρόστερ. «Φρένο» στα σχέδια της θέλουν να βάλουν οι πρώην πρωταθλήτριες WLGaming & Team Phantasma καθώς και η νέα ομάδα του PAO Luminox.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο φιναλίστ εξασφαλίζουν από μια θέση στα προκριματικά του EMEA Masters – την διοργάνωση στην οποία αγωνίζονται οι καλύτερες ομάδες από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Από το σπουδαιότερο esports event της φετινής άνοιξης δεν θα λείπουν και οι εκπλήξεις. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο Παλαιό Χρηματιστήριο για τον μεγάλο τελικό θα μπορέσει να απολαύσει την πληθώρα activation που έχουν ετοιμάσει οι συνεργάτες του Greek Legends League.

To What’s Up (Presenting Partner) θα έχει ειδικό χώρο όπου το κοινό θα μπορεί να διεκδικήσει δώρα, απαντώντας στο League of Legends Quiz του What’s Up Robot.

Όσοι θέλουν λίγη περισσότερη δράση δεν γίνεται να μην περάσουν από το booth του Κωτσόβολου, το οποίο θα φιλοξενήσει 1vs1 Challenge και K-Mers Predict (προβλέψεις για τον τελικό). Επειδή βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που βλέπουν το κινητό τους σαν… παιχνιδομηχανή, το POCO θα στήσει το δικό του Mobile Gaming Lounge. Παίξτε μερικά από τα καλύτερα mobile games στις πανίσχυρες συσκευές POCO.

Ζωντανή μετάδοση από δύο πλατφόρμες

Όσοι δεν μπορέσετε να βρεθείτε στο Παλαιό Χρηματιστήριο, έχετε πληθώρα τρόπων να παρακολουθήσετε το κορυφαίο ανοιξιάτικο esports event. O τελικός του GLL Spring Split 2023 powered by What’s Up, θα προβληθεί ζωντανά και χωρίς καμία χρέωση. Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τον μεγάλο τελικό όπου και αν βρίσκεστε; Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

Twitch: https://www.twitch.tv/gamersloungegr

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MhB1fRzEk2A

Σχετικά με το Greek Legends League

Το Greek Legends League είναι το επίσημο ελληνικό πρωτάθλημα του League of Legends από τη Riot Games. Το όνομα Greek Legends, δόθηκε το 2014 σε μια εκδήλωση – θεσμό για την ελληνική esports σκηνή.

Από το καλοκαίρι του 2019 και έπειτα, ο θεσμός επέστρεψε λαμβάνοντας επίσημα μορφή πρωταθλήματος και μετονομάστηκε σε Greek Legends League. Το Greek Legends, μέσα στο 2020, φιλοξένησε 245 παιχνίδια με το κοινό να παρακολουθεί 910 χιλιάδες ώρες ζωντανά. Η διοργάνωση απέσπασε 3.2 εκατομμύρια ζωντανών προβολών, ενώ πάνω από 500.000 μοναδικοί θεατές παρακολούθησαν τις μονομαχίες των κορυφαίων ομάδων της χώρας.

Η οργάνωση και παραγωγή εκτελείται από την PVP Media. Όλες οι πληροφορίες αναλυτικά στη επίσημη σελίδα του πρωταθλήματος www.greeklegends.gr και στο Twitter https://twitter.com/GRLegends.