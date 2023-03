Fund Strategies Forum: Πραγματοποιήθηκε το 10ο συνέδριο Διαχείρισης Κεφαλαίων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 10ο συνέδριο Διαχείρισης Κεφαλαίων Fund Strategies forum, μετά από 3μιση χρόνια από τη Financial-Academy.gr. Η δρ. Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άνοιξε το φόρουμ με την ομιλία της παρουσιάζοντας τις τελευταίες και επερχόμενες κανονιστικές αλλαγές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κάτω από τη σκιά της τραπεζικής αναταραχής, τα μακροοικονομικά έχουν περισσότερο νόημα από ποτέ. Τόσο ο George Juscsak από την J.P.Morgan Asset Management, όσο και ο Ηλίας Λεκκός από την Τράπεζα Πειραιώς, έριξαν φως στο τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές για τις επόμενες αναταράξεις στις αγορές.

Η Natasha Petiton από την J.P.Morgan Asset Management παρουσίασε τα εμπόδια και τις προκλήσεις του ESG και πώς οι διανομείς μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρότερα και πιο βιώσιμα χαρτοφυλάκια στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς. Η Αγαθή Παφίλη από το Capital One παρουσίασε τις επιπτώσεις και τις ευκαιρίες για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Ο Διονύσης Χριστόπουλος από τον όμιλο Zurich Insurance και ο Σταύρος Σιώκος από την Astarte Capital Partners συζήτησαν τις επενδύσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία όπως τα δάση για την επίτευξη μιας καθαρής μηδενικής οικονομίας (Net Zero economy) και το κίνητρο πίσω από την επένδυση σε Ίδια Κεφάλαια Υποδομής.

Ο Στράτος Γουδινάκος, ανεξάρτητος σύμβουλος Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών και η Μαρία Κολλέττα από τη Eurobank Asset Management MFMC συντόνισαν τις συζητήσεις σε κάθε πάνελ παρέχοντας μεγαλύτερο βάθος στη γνώση για κάθε τομέα που παρουσιάστηκε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. το συνέδριο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή των χορηγών J.P.Morgan Asset Management, Platinum sponsor, Hellenic Fund and Asset Management Association, Official partner, Eurobank and Systemic, Silver sponsors, Conferience, Derivatives.gr, VRS, Action Global Communications and Podium.

