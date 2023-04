Δένδιας: Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την Κύπρο για επανεκλογή στην Κατηγορία Γ’ του Συμβουλίου ΙΜΟ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της χθεσινής διμερούς συνάντησής του με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, στη Λευκωσία, ενημέρωσε τον ομόλογό του για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για υποστήριξη, από πλευράς Ελλάδας, της υποψηφιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανεκλογή στην Κατηγορία Γ’ του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), για την περίοδο 2024 – 25.

Οι εκλογές για την Κατηγορία Γ’ του Συμβουλίου του ΙΜΟ θα πραγματοποιηθούν κατά την 33η Συνέλευση του ΙΜΟ (27 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2023).

I had a cordial meeting today with #Cyprus FM @ckombos in #Nicosia. Discussion focused on a wide range of topics, including energy, close cooperation & coordination within the #EU & International organisations, as well as on developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/7YEBKrj5cV

