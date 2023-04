Ισπανία: 71 πυρκαγιές καίνε ακόμα – Τεράστια οικολογική καταστροφή

Οι πυρκαγιές, οι περισσότερες αποτέλεσμα εμπρησμού, που μαίνονταν τις τελευταίες ημέρες στην Αστούριας και την Καντάβρια, στη βόρεια Ισπανία, σταθεροποιήθηκαν σήμερα χάρη στις ευνοϊκότερες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στην περιφέρεια της Αστούριας, 71 πυρκαγιές ήταν ακόμη σε εξέλιξη σήμερα το μεσημέρι, έναντι 90 χθες. Όμως σχεδόν όλες «έχουν τεθεί υπό έλεγχο και σταθεροποιηθεί», διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ο Όσκαρ Ροδρίγκες, αξιωματούχος των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αρχές αυτής της αυτόνομης περιφέρειας, το έργο των πυροσβεστών συνέδραμε τις τελευταίες ώρες η βελτίωση των μετεωρολογικών συνθηκών, με έναν λιγότερο ισχυρό άνεμο και με την έλευση ασθενών βροχών.

Authorities in northern Spain evacuate several communities after wildfires break out in northwest Asturias region pic.twitter.com/SY2SLTzkOj

Στη γειτονική Κανταβρία, όπου είχαν καταγραφεί 35 πυρκαγιές χθες Παρασκευή, «όλες έχουν κατασβεστεί» εκτός από δύο οι οποίες όμως είναι «υπό έλεγχο», ανέφερε η περιφερειακή κυβέρνηση στο Twitter.

Οι πυρκαγιές, που πολλαπλασιάστηκαν με παρόμοιο τρόπο τις τελευταίες ημέρες, οδήγησαν στην απομάκρυνση σχεδόν 400 ανθρώπων και κινητοποίησαν σημαντική δύναμη πυροσβεστών. Στην Αστούριας, συνολικά 110.000 στρέμματα έχουν καεί, σύμφωνα με τον Όσκαρ Ροντρίγκες.

More than 100 illegal fires, started by criminals, destroyed parts of northern Spain. The fires have led to evacuations and road closures. #Spain #Wildfires pic.twitter.com/lvCJj3xuIo

