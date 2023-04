Space Hellas: Το νέο ρεκόρ εσόδων και το «γερό χαρτί» της SingularLogic (pic)

Στο «ράλι μακράς διαρκείας» του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα προστέθηκε το νέο ρεκόρ εσόδων του ομίλου της Space Hellas.

Η αύξηση τζίρου στα 128,6 εκατ. ευρώ σε ποσοστό 24,45% για το 2022 από τα 103,3 εκατ. ευρώ του 2021, με ισχυρή κερδοφορία, συνδυάζεται με τις ισχυρές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, αλλά και με την θετική πορεία εταιριών οι οποίες εξαγοράστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, όπως η ιστορική SingularLogic.

Space Hellas και Epsilon Net ολοκλήρωσαν στις αρχές του 2021 (11 Ιανουαρίου) το deal για την από κοινού απόκτηση της συγκεκριμένης από την MIG έναντι ποσού 18,05 ευρώ (με την σχετική συμφωνία να έχει επιτευχθεί από το φθινόπωρο του 2020) δίνοντας έτσι αίσιο τέλος σε ένα επιχειρηματικό «σίριαλ» που κράτησε σε αγωνία την αγορά τουλάχιστον για μια τριετία, κι ενώ την SingularLogic είχαν διεκδικήσει νωρίτερα και άλλοι υποψήφιοι «μνηστήρες» χωρίς θετική έκβαση.

Λίγους μήνες αργότερα, η νέα θυγατρική διασπάστηκε σε δυο σχήματα: την SingularLogic και την Epsilon SingularLogic, με διαφορετική στόχευση και «αντίστροφα» μετοχικά μερίδια.

Στη μεν πρώτη την πλειοψηφία πήρε η Space Hellas με 60% (39,934% Epsilon Net, 0,066% Global Equity Investments) και στην δεύτερη η Epsilon Net πάλι με 60% (39,972% Space Hellas, Global Equity Investments).

Το «ιστορικό ΑΦΜ» όπως χαρακτηρίστηκε η SingularLogic ήρθε στο μυαλό πολλών αυτές τις μέρες μετά την ανακοίνωση των φετινών εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου από τον πρωθυπουργό, καθώς είναι η εταιρία που από το 1981 έχει «συνοδεύσει» ανελλιπώς για πάρα πολλά βράδια εκατομμύρια ψηφοφόρους στη χώρα, καταγράφοντας τα αποτελέσματα ουκ ολίγων εκλογικών αναμετρήσεων (Εθνικές, Ευρωεκλογές, Περιφερειακές-Δημοτικές) και ενημερώνοντας το κοινό για αυτά μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες…

Πέρα από το «εκλογικό DNA» και το know how της στην συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων, η SingularLogic φαίνεται να έχει πετύχει το απαιτούμενο come back στην αγορά της πληροφορικής.

Η προ διετίας εξαγορά της από τις Space Hellas και Epsilon Net την βοήθησε να ξεπεράσει σταδιακά τα παλαιότερα προβλήματά της, να μπει σε νέα «ρότα» και να αποτελεί σήμερα ένα «γερό χαρτί» για τους μετόχους της.

Πρόσφατα παραδείγματα θεωρούνται δυο σημαντικά νέα projects:

– Η από κοινού ανάληψη για τις SingularLogic και Space Hellas του συντονισμού του Ευρωπαϊκού έργου BUILDSPACE, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που υποστηρίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεων. Οι υπηρεσίες του θα εφαρμοστούν σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα, Λετονία, Σλοβενία, Πολωνία, το έργο ύψους 3 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUSPA και θα έχει διάρκεια 3 έτη (ανακοινώθηκε 28/3/2023).

– Δώδεκα ημέρες πριν (16/3/2023), η SingularLogic ανέλαβε έργο μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με τη λύση EnergySense της SenseOne.

Ανάμεσα σε άλλα, αυτό περιλαμβάνει μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού σε 20 εγκαταστάσεις αποθήκευσης / διακίνησης καυσίμων και σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών, στα κεντρικά γραφεία και σε 158 πρατήρια καυσίμων του δικτύου ΚΑΛΥΨΩ.

Τριπλασιασμός εσόδων

Το 2022 υπήρξε άλλη μια «χρονιά πρωταθλητισμού» για την Space Hellas. Όπως αναφέρθηκε εκ μέρους του ομίλου, το περσινό έτος ήταν το 6ο συνεχόμενο με ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών 128,6 εκατ. ευρώ. Μια επίδοση η οποία επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή τροχιά του.

Στην περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ο εκτελεστικός πρόεδρος της Space Hellas, Σπύρος Μανωλόπουλος, είχε αποκαλέσει χρονιά-ορόσημο το 2021 λόγω της αύξησης του ενοποιημένου κύκλου εργασιών στα 103,3 εκατ. ευρώ (+28%, από 80,7 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2020) και μίλησε για διπλασιασμό των εσόδων της σε βάθος πενταετίας.

Τώρα, ήρθε το νέο ρεκόρ και αν πάει κανείς ακόμα πιο πίσω χρονικά, ουσιαστικά προκύπτει σχεδόν τριπλασιασμός τους σε σύγκριση με τον τζίρο των 48,169 εκατ. ευρώ του 2016, στην εξαετία έως το 2022.

Επιβεβαίωση για τα EBITDA

Ένα θέμα το οποίο τέθηκε λίγο πριν από την εκπνοή του 2022 ήταν η πτώση των EBITDA στο εννεάμηνο, που αποδόθηκε τότε από τα στελέχη της εταιρίας στην διαδικασία ενοποίησης των θυγατρικών με την πρόβλεψη ότι η SingularLogic θα επιταχύνει τους ρυθμούς της στο finish της χρονιάς λόγω της φύσης των συμβολαίων της και μαζί με την μητρική θα καταγράψουν άνοδο σε έσοδα και κερδοφορία.

Ένα τρίμηνο αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 31/3/2023 για το σύνολο της περσινής χρήσης, τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 20,5 εκατ. ευρώ το 2021 και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 10,8 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 14,44%.

Τα δε κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 8,66% σε 5 εκατ. ευρώ το 2022, από 4,6 εκατ. ευρώ το 2021.

«Ασπίδα» το ανεκτέλεστο

Το ενισχυμένο ανεκτέλεστο έργων «θωρακίζει» τον όμιλο της Space Hellas, όχι μόνο για το 2023, αλλά και για τα επόμενα έτη, όπως σταθερά τονίζεται από την διοίκηση, παρά τις γενικότερες αβεβαιότητες που επικρατούν στην αγορά εν αναμονή και των εθνικών εκλογών.

Οι άνθρωποι της εισηγμένης μιλούν για «κλειδωμένα» έργα πολλών εκατομμυρίων, για δυναμική παρουσία της εταιρίας σε κρίσιμους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του Δημοσίου τομέα και για κονδύλια «που έχουν προδιαγραφεί για την Ελλάδα τα επόμενα 3-5 χρόνια για

ψηφιακά εργαλεία, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, Data Centers, υπηρεσίες cloud, ευζωνικά δίκτυα οπτικών ινών, κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών, υπηρεσίες και συστήματα κυβερνοασφάλειας, εφαρμογές ΙoΤ, ΑΙ κ.λπ. τα οποία δημιουργούν τις προϋποθέσεις σταθερής ανάπτυξης με διεύρυνση του κύκλου εργασιών και έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές τεχνολογίες.»

Όσον αφορά τις συμμετοχές της, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι τα τελευταία χρόνια ο όμιλος επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, υποδομές και σε εξαγορές εταιρειών που διευρύνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ICT, όπως αυτές στο χώρο του λογισμικού με τη SingularLogic και την ΕpsilonSingularLogic, στο ΙoΤ με τη Senseone, στο Open Source Intelligence με την Web-IQ και στο Smart Agriculture με την AgroApps.

Έργα στο και εξωτερικό

Στην ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου γίνεται λόγος για συνέργειες των εταιριών του με μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική, με πλήθος έργων του ιδιωτικού τομέα σε διαδικασία αξιολόγησης (πλην των συμβασιοποιημένων), έργα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ υπό υλοποίηση για τον δημόσιο τομέα, άλλα προς υπογραφή ή σε φάση αξιολόγησης και σταθερή διεθνή παρουσία με projects και εκτός συνόρων, σε Κύπρο, Μάλτα, Ιορδανία, Γερμανία, Σερβία. Το 2022 ο όμιλος απασχόλησε 837 εργαζόμενους (+14% από τους 717 του 2021).

