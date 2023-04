«ΟΠΑΠ Forward»: Ενα πρόγραμμα-μονόκερος για τις επιχειρήσεις

Οταν ξεκίνησε το 2016 το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward», σε συνεργασία με την Endeavor Greece, ο στόχος ήταν φιλόδοξος: να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση σε εκείνους τους τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.

Σήμερα, επτά χρόνια μετά, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις με τη στήριξη του προγράμματος έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν 2.260 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω των συνεργασιών τους στην αγορά υποστηρίζουν 20.249 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, μέσα στην ίδια περίοδο οι εταιρείες του προγράμματος έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους κατά 242 εκατ. ευρώ συνολικά. Εξι εκπρόσωποι εταιρειών που μετέχουν στο «ΟΠΑΠ Forward» μίλησαν στο «business stories» για τα οφέλη που έχουν ήδη αποκομίσει, τις προσδοκίες, τους στόχους ανάπτυξης και τα επόμενα βήματα.

O κ. Φίλιππος Ρεμπουτζάκος, Head of HR and Resource Management στην εταιρεία Αnna Maria Mazaraki, αναφέρει πως από τη συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα ήδη έχει δοθεί η ευκαιρία να ενταχθεί σε έναν ευρύ κύκλο ειδικών ώστε να υπάρξει ουσιαστικά μια καθοδήγηση (coaching). «Ξεκινήσαμε το 1995 με ένα κατάστημα, με στόχο την κατασκευή και πώληση κοσμημάτων. Mεγαλώσαμε πάρα πολύ μέσα στην κρίση και αυτό οδήγησε στην ανάγκη να αποκτήσουμε δομές και διαδικασίες», σημειώνει. Σήμερα η αλυσίδα αριθμεί 33 καταστήματα και επεκτείνεται σταθερά, ενισχύοντας παράλληλα την εμπειρία του πελάτη, το ανθρώπινο δυναμικό της σε όλα τα επίπεδα, καθώς και το ηλεκτρονικό κανάλι πωλήσεών της. Οσο για τα εφόδια που θα πρέπει να διαθέτει σήμερα ένας επιχειρηματίας, ο κ. Ρεμπουτζάκος ξεχωρίζει δύο: να αφιερώνει χρόνο και να καταβάλλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πετύχει τους στόχους του.

Η Funky Buddha, το γνωστό brand της Altex S.A., έχει τα τελευταία χρόνια αποκτήσει σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward». Ο κ. Κώστας Αλεξίου, εκπροσωπώντας την εταιρεία, αναφέρει πως ήδη πέτυχε και τους τρεις στόχους που αρχικά είχε θέσει, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, την ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και προϊόντων και την ανάπτυξη με mentoring του στελεχικού δυναμικού. Ο προσανατολισμός πλέον αποκτά εξωστρεφή χαρακτηριστικά και περιλαμβάνει τη δικτύωση με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και την εξασφάλιση συνεργασιών με στόχο τις ξένες αγορές, καθώς από το 2026 (όταν θα ολοκληρωθεί το πλάνο για Ελλάδα και Κύπρο όπου λειτουργούν 57 καταστήματα Funky Buddha με στόχο τα 75) και μετά η ανάπτυξη εκτός Ελλάδας αποτελεί προτεραιότητα. Ηδη, τονίζει, έχουν ξεκινήσει επαφές αρχικά για επέκταση στα Βαλκάνια και τη Γερμανία, αλλά και για τη συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο.

«Mοναδικό πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις»

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στην κατηγορία τσάντας φαγητού είναι το The LunchBags. Πίσω από τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση του brand βρίσκεται η εταιρεία Valis Textiles, που μετρά 64 χρόνια ζωής, διατηρεί εργοστάσιο στο Μοσχάτο Αττικής και εξειδικεύεται σε στρατιωτικούς ιμάντες, αναρτήσεις, αορτήρες κ.ά. Ο κ. Πάνος Σπηλιόπουλος, από την πλευρά της εταιρείας, μιλά για ένα πολύ επιτυχημένο προϊόν για το οποίο αξιοποιήθηκε η μεγάλη τεχνογνωσία της Valis Textiles. Ηδη το προϊόν έχει φύγει από τα όρια της Ελλάδας, οι πωλήσεις σε ευρωπαϊκές αγορές ανεβαίνουν, όπως και τα παραδοσιακά προϊόντα της Valis Textiles και «συνεχίζουμε με αργά, αλλά σταθερά βήματα». Οσο για το «ΟΠΑΠ Forward», ο κ. Σπηλιόπουλος το χαρακτηρίζει «πρόγραμμα-μονόκερος», με την έννοια ότι είναι κάτι μοναδικό για όποια εταιρεία θέλει να αναδείξει και να βελτιώσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει και η γνωστή βιομηχανία τροφίμων Provil με έδρα στη Σίνδο, η οποία για πάνω από 25 χρόνια πρωτοπορεί στον τομέα του σχεδιασμού γευστικών τροφίμων, παράγει βοηθητικές ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη λιανική κρέατος, αλλά και για τον καταναλωτή με τα brands Cook at Home και Greek at Home. Ο επικεφαλής της Χρήστος Βογιάννου αναφέρει: «Αν θες να προχωρήσεις, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι βάσεις και η υποδομή. Από το “ΟΠΑΠ Forward” κερδίζουμε πολλά σε επίπεδο coaching, marketing και πολλά άλλα. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να πάρουμε νέες ιδέες σε όλα τα επίπεδα, από τo μάνατζμεντ, την τεχνολογία και όχι μόνο». Στρατηγικός στόχος της Provil, που ήδη εξάγει σε 12 χώρες, είναι να μεγαλώσει το διεθνές της αποτύπωμα και μέσω του Greek at Home να μπει σε μεγάλες ξένες εμπορικές αλυσίδες.

Η Endless EC δραστηριοποιείται από το 1985 στην επεξεργασία προϊόντων χάρτου, στην παραγωγή υγρών απορρυπαντικών, καθώς και στην εμπορία ειδών προσωπικής υγιεινής και συναφών ειδών. Ο κ. Γιώργος Τρακάκης, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς των ιδρυτικών οικογενειών, υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα βοήθησε ήδη σε μεγάλο βαθμό την εταιρεία στην αναδιάρθρωση των εσωτερικών λειτουργιών, την ορθή κατανομή των ρόλων και λειτουργιών, στοιχεία που ενισχύουν την ομαδικότητα της Endless. Η εταιρεία διαθέτει σχεδόν 240 άτομα προσωπικό και διατηρεί τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, τις αποθήκες και τα γραφεία της στον Ασπρόπυργο Αττικής, αλλά και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Μελλοντικός στόχος, αναφέρει ο κ. Τρακάκης, είναι η διερεύνηση ευκαιριών για την επέκταση με παραγωγική μονάδα στο εξωτερικό.

Τέλος, για τη Mailo’s: The Pasta Project, που ιδρύθηκε το 2019 και ειδικεύεται στην κατηγορία του street food pasta καταφέρνοντας μέσα σε λίγα μόλις χρόνια να εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο με 26 καταστήματα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» αποτελεί ευκαιρία για την ενδυνάμωση των επιχειρησιακών λειτουργιών της με στόχο τη διεθνή ανάπτυξη. Ο 27χρονος ιδρυτής της εταιρείας Νίκος Μουτσουρούφης εξηγεί πως ήδη υπάρχουν συζητήσεις για την ανεύρεση master franchisee και την ανάπτυξη 60 καταστημάτων Mailo’s σε επιλεγμένες ξένες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και στις ΗΠΑ: «Η υποστήριξη και οι καλές πρακτικές που παρέχουν οι μέντορες του προγράμματος, ιδιαίτερα στους τομείς της λειτουργίας και διαχείρισης του δικτύου, δίνουν σιγουριά για τα επόμενα βήματα».

Κεντρική φωτό – Από αριστερά: Πάνος Σπηλιόπουλος (Valis Textiles – The LunchBags), Κώστας Αλεξίου (Funky Buddha – Altex), Φίλιππος Ρεμπουτζάκος (Αnna Maria Mazaraki), Γιώργος Τρακάκης (Endless EC), Χρήστος Βογιάννου (Provil), Νίκος Μουτσουρούφης (Mailo’s)

