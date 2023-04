Το GAMEATHLON Winter 2023 powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ έκλεισε με πάνω από 25.000 επισκέπτες (pics+vid)

Το GAMEATHLON powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ γιόρτασε την επετειακή του έκδοση για τα 10 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας του, στις 25-26 Φεβρουαρίου στο μεγαλύτερο πάρτι γενεθλίων που έγινε ποτέ, αφού πάνω από 25.127 άτομα δήλωσαν το παρόν, παραμένοντας συνολικά 200.000 ώρες, πλημμυρίζοντας την Ολυμπιακή Αρένα του Tae-Kwon-Do. Σε συνδυασμό με την τεράστια στήριξη που λάβαμε από τις εταιρείες τεχνολογίας και gaming, τις κοινότητες και την σαφή αναβάθμιση στις υλικοτεχνικές υποδομές θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το GAMEATHLON ως ένα ασύλληπτο τεχνολογικό υπερθέαμα που επισκίασε οποιαδήποτε άλλη παραγωγή έχει γίνει ποτέ για το δυναμικό κοινό.

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως ο μεγάλος υποστηρικτής του GAMEATHLON ήταν εκεί και σε συνεργασία με την PlayStation προσέφεραν στο κοινό μια ολοκληρωμένη PS5 εμπειρία σε dedicated χώρο, ενώ ταυτόχρονα τις εντυπώσεις έκλεψε η παρουσία του RocketDust με τον simulator που είχε πάνω την δική του μηχανή στην οποία ο καθένας μπορούσε να κάνει ένα test drive. To Booth της HP ήταν γεμάτο κόσμο, καθώς απο την πρώτη μέρα το κοινό έδειξε την αγάπη του στο LOL, ενώ είχαν την ευκαιρία να το δοκιμάσουν τόσο στο ειδικό Booth της HP σε τελευταίας τεχνολογίας laptops, αλλά και στην κεντρική σκηνή που ήταν εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας OMEN desktop με επεξεργαστές AMD. Πλούσια δώρα και άφθονο γέλιο χάρισαν στους θεατές, ο Κοντοπίδης και ο Τσουβέλας, οι οποίοι δοκίμασαν και τις ικανότητες τους στο FIFA στο Booth του ΓΕΡΜΑΝΟΥ και φωτογραφήθηκαν με πλήθος κόσμου στο Photo Booth του GAMEATHLON powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία των πάνω από 450 Influencers και YouTubers που έκαναν την εμφάνισή τους στο event, αφήνωντας το αποτύπωμα τους στον τεράστιο τοίχο του uTour. Η εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους τις δύο αυτές μέρες ήταν μοναδική, με το ένα Instagram story να διαδέχεται το άλλο σε χρόνο ρεκόρ και ο λογαριασμός του GAMEATHLON να γεμίζει με αλλεπάλληλες αναρτήσεις στο λεπτό χτυπώντας τα 7.877.537 impressions και τα 3.547.705 accounts reached.

Όπως πάντα, η αιχμή του δόρατος ήταν τα τερατώδη πανελλήνια τουρνουά με πάνω από 5.443 συμμετέχοντες που εκτός από φήμη και δόξα, χάρισαν στους νικητές μεγάλα χρηματικά έπαθλα. H Dell Alienware έδωσε και φέτος το δυναμικό παρόν με τα τελευταίας τεχνολογίας Alienware PC σε ένα ειδικά διαμορφωμένο Booth σχεδιασμένο απο τα Dell Exclusive Stores. Πάνω από 6.000 ματς παίχτηκαν συνολικά σε 40+ διαφορετικούς τίτλους με αποκορύφωμα τους μεγάλους τελικούς, που γέμισαν την κερκίδα με κόσμο γεμάτο αγωνία και συγκίνηση για την έκβαση των αγώνων.

Αισθητή και πάνω από όλα ηχηρή ήταν η παρουσία της Nintendo, από το Booth της οποίας δεν μπορούσες να μην κάνεις μια στάση για να αγωνιστείς στο Nintendo Sports και στα τουρνουά του Mario Kart και του Splatoon 3. Ενώ στο Booth της CD Media είχες την ευκαιρία να δοκιμάσεις το ολόφρεσκο Hogwarts Legacy και να λιώσεις στο μπάσκετ με το NBA2K23.

Η Samsung Electronics Hellas ήρθε φέτος για να αλλάξει τα δεδομένα στην εμπειρία του mobile gaming, καθώς οι παρευρισκόμενοι της διοργάνωσης GAMEATHLON απόλαυσαν μοναδικές στιγμές παιχνιδιού και δράσης δοκιμάζοντας το Galaxy S23 Ultra. Παράλληλα οι gamers είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους μέσα από τα αγαπημένα τους παιχνίδια, όπως το NBA 2K και το SNAP, στις καλύτερες Neo QLED Gaming τηλεοράσεις της Samsung, ενώ επίσης κληρώθηκε και ένα Galaxy S23 Ultra. Στα μεγάλα τουρνουά που διοργανώθηκαν δόθηκαν πολλά δώρα, όπως τα ασύρματα ακουστικά Galaxy Buds 2 Pro, τηλεοράσεις Samsung Neo QLED 4K TV 50QN90B 50’’ και το Sound Tower ST40.

Μετά τον εκπληκτικό τελικό στο Red Bull Solo Q, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς του GAMEATHLON powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ο teopwmergg θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον μεγάλο τελικό του Λονδίνου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Red Bull Gaming Sphere στις 18-19 Μαΐου. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό performance και μια straightforward νίκη που τον καθιστά αυτόματα ως έναν άξιο πρωταθλητή.

Την παράσταση έκλεψαν και οι τελικοί του eCUP sponsored by RED BULL στο STAGE του GAMEATHLON, με την TOP4 της αφρόκρεμας του FIFA που έφτασαν στα ημιτελικά, να παίρνει μέρος στον μεγάλο τελικό και την ομάδα της ΑΕΚ να αποκτά εν τέλει το πολυπόθητο κύπελλο. Μια ξεχωριστή διοργάνωση, καθώς για πρώτη φορά βρέθηκε η ΕΠΟ μαζί με την VGL ESPORTS προκειμένου να δώσουν έναν τόσο σημαντικό τίτλο σε έναν τόσο μεγάλο θεσμό, όπως είναι το eΚύπελλο της Ελλάδας. Τόσο ο μεγάλος τελικός όσο και το τουρνουά του FIFA 23 πραγματοποιήθηκαν στα PS5 που υπήρχαν διαθέσιμα, με όλους όσους πήραν μέρος να μιλάνε για μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Ρεκόρ show και θεατών είχαμε στο φαντασμαγορικό Cosplay parade του Σαββάτου με τουλάχιστον 97 συμμετέχοντες από τους καλύτερους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες του χώρου και στον Διαγωνισμό Cosplay presented by Knorr με 40 συμμετέχοντες την Κυριακή, απολαύσαμε μια φαντασμαγορική Κατερίνα Zhergalova ως “Eivor Wolf-Kissed” από το Assassin’s Creed Valhalla που κέρδισε την 1η θέση, ενώ ταυτόχρονα το κοινό άφησε το δικό του αποτύπωμα μέσα από την online ψηφοφορία του με τις δικές του αγαπημένες επιλογές.

Πάνω στην κεντρική σκηνή του γηπέδου, δόθηκαν συνολικά 11 βραβεία για τα Hellenic Game Awards με την έναρξη των απονομών να γίνεται με την διαδικτυακή παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και την συμμετοχή στις απονομές πολιτικών προσώπων όπως ο κ. Στάβερης και ο κ. Χριστόπουλος αλλά και υψηλόβαθμων στελεχών της εγχώριας βιομηχανίας του gaming και φορείς που σχετίζονται με την πληροφορική. Μια συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος αφιερωμένη αποκλειστικά σε παιχνίδια made in Greece και στο αστείρευτο ταλέντο που διέπει την κοινότητα των game developers.

Η φλόγα του LAN Party παρέμεινε αναμμένη για 48 συνεχόμενες ώρες, με αρκετούς παίκτες να ταξιδεύουν για ώρες, ερχόμενοι από όλη την Αττική, την Πάτρα ή και την Ρόδο, κουβαλώντας μαζί τους οθόνες και πύργους υπολογιστών. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι κραυγές νίκης σηματοδοτούσαν ένα βουητό στην Main Arena του Tae Kwon Do και έδιναν ένα δυναμικό ρυθμό στο μοναδικό αυτό διήμερο.

Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς μας: ΟΜΕΝ with AMD, Havit, Eureka, Redragon, Agon by AOC, Old Spice, Knorr, Allou Fun Park, Spartan Gear, Anda Seat, Razer, 2K, ViewSonic, Visual Store, Tanweer, Ubisoft, Insopt, Gnet

Ευχαριστούμε θερμά και τους συνεργάτες μας: eFantasy, Fantasy Shop, Kaissa, House of Heroes, The Game Rules, GameOver Escape Rooms, OtakuStore, Εκδόσεις Anubis, xtrfy, House of Cards and Figure, NPC Crafting, Load Error, Greek Otaku Radio, Έσπαιρος, South Coast Retro Arcades, Enarxis, Bandai Namco, Feelgood Entertainment

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους Χορηγούς Επικοινωνίας μας: enikos.gr, Realnews, Real.gr, realfm97.8, MAD, MAD radio 106,2, Best 92.6, enternity

Τέλος, να ευχαριστήσουμε και τους Media Supporters μας: Andreecko, Με λίγα λόγια, avopolis, BGeek, Busted, Cosplayers.gr, DSOGaming, Gaming News, Geekdom, Geek Cultura, Hellenic Media Group, i-Tech4U, Marketnews, Nexagon, ninty, Playsiders, Platform, PSaddict, Ratpack, Retro X, Save The Game, Skywalker, Startup, StartUpper, TechPress, TeamInGame, Typografos, Xbox Hellas, IGN Greece, PC Mag, NW Athens Go.

