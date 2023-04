Forbes: Αυτοί είναι οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι παγκοσμίως – Ο μεγιστάνας που εκτόπισε τον Μασκ

Στη δεύτερη θέση των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο πέρασε ο ιδρυτής της Tesla και ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, αφού εκτοπίστηκε από τον δισσεκατομυριούχο Μπερνάρ Αρνό, σύμφωνα με τη νέα λίστα του Forbes.

Τα έσοδα, τα κέρδη και οι μετοχές του μεγιστάνα των πολυτελών ειδών από τη Γαλλία ανέβηκαν σε υψηλά ρεκόρ, συμβάλλοντας στην προσθήκη 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιουσία του Αρνό τους τελευταίους 12 μήνες, το μεγαλύτερο κέρδος που κατακτήθηκε φέτος.

Έτσι, ο 74χρονος μπαίνει στη λίστα του 2023 με περιουσία 211 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τον περσινό Νο1 Έλον Μασκ, που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη θέση, κατά 31 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Forbes.

1. Μπερνάρ Αρνό – Καθαρή περιουσία: 211 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Μπερνάρ Αρνό προϊσταται της αυτοκρατορίας LVMH που διαθέτει 75 μάρκες μόδας και καλλυντικών, συμπεριλαμβανομένων των Louis Vuitton και Sephora. Τον Ιανουάριο του 2021, η LVMH εξαγόρασε το αμερικανικό οίκο Tiffany & Co για 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια, στη μεγαλύτερη – πιθανώς – εξαγορά εταιρείας ειδών πολυτελείας που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου Agache του Αρνό υποστηρίζει την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Aglaé Ventures, η οποία έχει επενδύσεις σε εταιρείες όπως η μητρική της TikTok ByteDance και η Netflix.

Doublé pour la France : Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH, et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal, sont, avec leur famille, l'homme et la femme les plus riches du monde, une "première", selon le classement Forbes pour 2023 publié mardi #AFP pic.twitter.com/fTvqa1tOFy

2. Ελον Μασκ – Καθαρή περιουσία: 180 δισεκατομμύρια δολάρια

Στο νούμερο δύο πλέον, ο Ελον Μασκ είναι ο συνιδρυτής έξι εταιρειών, μεταξύ των οποίων η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, η εταιρεία παραγωγής πυραύλων SpaceX και η εταιρεία κατασκευής σηράγγων Boring Company. Κατέχει περίπου το 23% της Tesla, αλλά έχει δεσμεύσει περισσότερες από τις μισές μετοχές του ως εγγύηση για δάνεια.

Η αξία της SpaceX, που ιδρύθηκε το 2002, ανέρχεται σε 127 δισεκατομμύρια δολάρια καθώς η αξία της τετραπλασιάστηκε μέσα σε τρία χρόνια.

Σχετικά με το Twitter, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμφώνησε να πουλήσει την πλατφόρμα στον Μασκ έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο του 2022.

Η συμφωνία έκλεισε τον Οκτώβριο του 2022, αφού ο Μασκ προσπάθησε να υπαναχωρήσει και το Twitter υπέβαλε μήνυση. Ο Μασκ κατέχει πλέον ένα εκτιμώμενο 74% της εταιρείας.

3. Τζεφ Μπέζος – Καθαρή περιουσία: 114 δισεκατομμύρια δολάρια

Από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Amazon το 2021, ο Τζεφ Μπέζος έχει πετάξει στο διάστημα μέσω της εταιρείας του Blue Origin, έχει κάνει τα πάνδεινα με ένα superyacht σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει ενισχύσει τη φιλανθρωπική του δράση μέσω της υποστήριξης σε ομάδες όπως τα δωρεάν προσχολικά σχολεία της Ακαδημίας Bezos και τις επιχορηγήσεις από τον Bezos του.

Τα νέα για την περιουσία του όμως δεν ήταν το ίδιο καλά: Πλέον ίναι 57 δισεκατομμύρια δολάρια φτωχότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

4. Λάρι Έλισον – Καθαρή περιουσία: 107 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο πρόεδρος και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Oracle, Λάρι Έλισον, ανέβηκε τέσσερις θέσεις εν μέσω μιας δύσκολης χρονιάς για την τεχνολογία, καθώς οι μετοχές της Oracle αυξήθηκαν κατά 10% σε σταθερά κέρδη και εστίαση στην ασφάλεια.

Ο Έλισον αγόρασε ένα από τα πιο ακριβά σπίτια της Φλόριντα για 173 εκατομμύρια δολάρια το περασμένο καλοκαίρι, προσθέτοντάς το στο χαρτοφυλάκιό του με τα λαμπερά ακίνητα και του νησιού Lanai της Χαβάης, όπου ζει.

Αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της Tesla τον Αύγουστο μετά από τέσσερα χρόνια.

5 Γουόρεν Μπάφετ – Καθαρή περιουσία: 106 δισεκατομμύρια δολάρια

Γνωστός ως ο «Μάντης της Ομάχα», ο Γουόρεν Μπάφετ είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές. Διευθύνει την Berkshire Hathaway, στην οποία ανήκουν δεκάδες εταιρείες, όπως η ασφαλιστική εταιρεία Geico, η εταιρεία κατασκευής μπαταριών Duracell και η αλυσίδα εστιατορίων Dairy Queen.

Γιος ενός Αμερικανού βουλευτή, αγόρασε για πρώτη φορά μετοχές σε ηλικία 11 ετών και φορολογήθηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Έχει υποσχεθεί να δωρίσει πάνω από το 99% του πλούτου του. Μέχρι στιγμής έχει δώσει περισσότερα από 49 δισεκατομμύρια δολάρια κυρίως στο Ίδρυμα Γκέιτς και στα ιδρύματα των παιδιών του.

Το 2010, ο ίδιος και ο Μπιλ Γκέιτς εγκαινίασαν το Giving Pledge, ζητώντας από τους δισεκατομμυριούχους να δεσμευτούν να δωρίσουν τουλάχιστον το ήμισυ του πλούτου τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

