Valea Foundation: Στο 49,84% το ποσοστό του στον ΟΠΑΠ

H Allwyn International a.s. κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Sazka Delta Management Ltd. (πρώην Emma Delta Management Ltd.), κατόπιν της απόκτησης στις 31 Μαρτίου 2023 όλων των μετοχών της Sazka Delta Management Ltd. που κατείχε ο Κ. Γεώργιος Μελισσανίδης μέσω της οντότητας Georgiella Holdings Co. Limited.