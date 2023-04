Οικονόμου στον ΣΚΑΪ: Καταστρατήγηση της λαϊκής εντολής μια κυβέρνηση ηττημένων

Your browser does not support the audio element.

«Θα είναι κυβέρνηση που θα έχει την ετικέτα της συνεργασίας, άλλα τη συνταγή της παραλυσίας – Η ΝΔ είναι πυλώνας σταθερότητας, δεν είναι σκοπός μας να κυνηγούμε ατέρμονες εκλογικές διαδικασίες»