Θεοδωρικάκος: Κάποιοι από το καλοκαίρι θέλουν νεκρό για να πλήξουν την κυβέρνηση- Τσαπανίδου: Να αποπεμφθεί ο υπουργός

Your browser does not support the audio element.

Ορισμός του τεχνητού διχασμού ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που καλεί την αξιωματική αντιπολίτεηση να απαντήσει εάν καταδικάζει τους μπαχαλάκηδες και τις επιθέσεις στους αστυνομικούς