Emirates: Πασχαλινές εκπλήξεις για τους επιβάτες της τον Απρίλιο

Στο πλαίσιο της πασχαλινής περιόδου, η Emirates προσφέρει παραδοσιακά γεύματα με αρνί στα σαλόνια των αεροδρομίων, σερβίρει ζεστά τσουρέκια εν πτήσει, γλυκές «εκπλήξεις» για τα παιδιά και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός μεγάλου εύρους νέων ταινιών για όλη την οικογένεια στο σύστημα ψυχαγωγίας ice.

Από τις 7 έως τις 10 Απριλίου, οι επιβάτες της Emirates, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων και σε επιλεγμένα δρομολόγια όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βραζιλία, οι Φιλιππίνες, η Νότια Αφρική, ο Μαυρίκιος και η Γκάνα, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών από πασχαλινά εδέσματα εν πτήσει.

Οι επιβάτες της Οικονομικής Θέσης θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα ζεστό τσουρέκι μετά το γεύμα τους ή ένα γευστικό πασχαλινό κέικ καρότου με τρία είδη γάλακτος (tres leches). Στους επιβάτες της Πρώτης, της Διακεκριμένης και της Premium Οικονομικής Θέσης θα προσφέρεται κέικ σοκολάτας με κρέμα ganache και κόκκινα μούρα ή cheesecake φράουλας, διακοσμημένο με ένα μικρό πασχαλινό αυγό.

Στα σαλόνια των αεροσκαφών τύπου Α380, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα παραδοσιακό πασχαλινό κέικ φρούτων με αμυγδαλόπαστα. Κατά το Ορθόδοξο Πάσχα, και συγκεκριμένα από τις 14 έως τις 17 Απριλίου, η Emirates θα προσφέρει εδέσματα, όπως το δημοφιλές πασχαλινό κέικ Kulich, σε δρομολόγια προς τη Ρωσία και την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κατηγορίας θέσης, θα λάβουν μπισκότα σε σχήμα πασχαλινό αυγού, στα οποία θα αναγράφεται «Καλό Πάσχα» με έντονα χρώματα.

Επιπλέον, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν πασχαλινά φαγητά στα σαλόνια του παγκόσμιου δικτύου της Emirates, στους περισσότερους προορισμούς, όπως παϊδάκια αρνιού με ψητές πατάτες, καρότα και ζωμό κρέατος στα σαλόνια Πρώτης Θέσης στο Ντουμπάι, ή ψητό αρνί με χουρμάδες, πράσινες ελιές και ρόδι στις ΗΠΑ, κοτολέτες αρνιού με κρούστα από φιστίκι, coulis από κόκκινες πιπεριές και ελαιόλαδο και ανοιξιάτικα λαχανικά στη Σιγκαπούρη, ή αρνί με κρούστα από βότανα και ψητά πράσα, πατάτες baby, ντοματίνια και όξινη σάλτσα μέντας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επιβάτες, που ταξιδεύουν το Πάσχα με πτήσεις της Emirates, έχουν πρόσβαση σε μια παγκόσμιας κλάσης ψυχαγωγική βιβλιοθήκη με περισσότερα από 5.000 κανάλια on demand, καθώς και περισσότερες από 1.900 ταινίες και 1.500 ώρες τηλεθέασης, μουσική, podcast και audiobooks σε 40 γλώσσες.

Συγκεκριμένα, όλα τα μέλη μιας οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα από τα κανάλια Cartoon Network, CBeebies και Nickelodeon. Στις νέες παιδικές ταινίες για τον Απρίλιο περιλαμβάνονται οι τίτλοι Hotel Transylvania: Transformania, The Tiger Rising, Lyle, Lyle, Crocodile, Tad the Lost Explorer και Emerald Tablet. Επίσης, η Emirates έχει δημιουργήσει έναν αποκλειστικό φάκελο με τίτλο “Wizarding World”, ο οποίος περιλαμβάνει 16 τίτλους Χάρι Πότερ για μαραθώνιο ταινιών, καθώς και δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές όπως The Amazing World of Gumball, Teenage Mutant Ninja Turtles, Lego Jurassic World: Legends of Isla Nublar, SpongeBob SquarePants, Star Trek: Prodigy, The Adventures of Puss in Boots.

