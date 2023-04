Kατάρρευση δύο κτιρίων στη Μασσαλία: Φόβοι ότι οκτώ άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια

Οκτώ άνθρωποι δεν απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις και πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια των δύο κτιρίων που κατέρρευσαν μετά από έκρηξη τα ξημερώματα της Κυριακής στην πόλη της Μασσαλίας στη νότια Γαλλία, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, δήλωσε η εισαγγελέας της Μασσαλίας Ντομινίκ Λοράνς σήμερα το βράδυ.

Η κατάρρευση προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία έχει περιπλέξει τις προσπάθειες διάσωσης και τις έρευνες, και δεν είχε τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Up to 10 people remain trapped after an explosion caused two residential buildings to collapse in the southern French city of Marseille pic.twitter.com/6z0JpOl8yt

— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 9, 2023