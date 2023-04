FT: Πώς η Κίνα άλλαξε το παιχνίδι για τις χώρες σε καθεστώς χρεοκοπίας

Στα τέλη του 2020, η Ζάμπια, η οποία βρισκόταν αντιμέτωπη με οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που επιδεινώθηκε από την πανδημία, έχασε την προθεσμία πληρωμής τόκων για τα διεθνή ομόλογά της. Ακόμη και σήμερα, η χώρα αδυνατεί να εξυπηρετήσει το μεγαλύτερο μέρος των χρεών της, ύψους 31,6 δισ. δολαρίων.

Το γεγονός ότι μια φτωχή και ευάλωτη χώρα πασχίζει ανεπιτυχώς για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε συμφωνία με τους πιστωτές της και να ξεπεράσει την κρίση, αποτελεί παράδειγμα της χαοτικής διαδικασίας αντιμετώπισης πτωχεύσεων κρατών, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, αυτή η χαοτική διαδικασία απειλείται τώρα να γκρεμιστεί εντελώς λόγω της ανάδυσης μιας νέας, ανατρεπτικής, αδιαφανούς και ισχυρής δύναμης στον τομέα του δημόσιου χρέους: της Κίνας.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο δανεισμός από το Πεκίνο προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και η άρνησή του να ακολουθήσει τους καθιερωμένους από τη Δύση κανόνες αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναδιάρθρωση κρατικών χρεών.

Η ανώτερη ερευνήτρια για την Κίνα στη δεξαμενή σκέψης Chatham House, Γιου Ζιέ, εκτιμά ότι η στάση του Πεκίνου «έχει να κάνει λιγότερο με οικονομικό ορθολογισμό και περισσότερο με γεωπολιτικό ανταγωνισμό».

Από την πλευρά του, ο πρώην διαχειριστής κεφαλαίων της Elliott, Τζέι Νιούμαν, ανέφερε ότι η ανάδειξη της Κίνας ως σημαντικού παίκτη έχει οδηγήσει ολόκληρο το σύστημα σε θολά νερά. «Έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι» επεσήμανε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΔΝΤ, εννέα φτωχότερες χώρες -όπως η Μοζαμβίκη, η Ζάμπια και η Γρενάδα- βρίσκονται σε «δυσχερή κατάσταση χρέους», ενώ άλλες 27 χώρες διατρέχουν «υψηλό κίνδυνο». Ακόμη 26 βρίσκονται στη λίστα παρακολούθησης.

Βάσει εκτιμήσεων οικονομολόγων, η Κίνα έχει χορηγήσει 128 δάνεια διάσωσης ύψους 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 20 χώρες μεταξύ του 2000 και του 2021. Την τριετία 2019-2021, εκτιμάται ότι χορήγησε δάνεια ύψους 100 δισ. δολαρίων.

