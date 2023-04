Σάρωσε το ελληνικό ελαιόλαδο στην Ιαπωνία -Ο Έλληνας παραγωγός με τις 644 διεθνείς βραβεύσεις

Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι ο πέμπτος εξαγωγέας παρθένου ελαιόλαδου παγκοσμίως, κατέχει μόνο ένα μικρό μερίδιο στην ιαπωνική αγορά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Στατιστικών Εμπορίου της Ιαπωνίας, όπως αναφέρει ειδική μελέτη του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας, το μερίδιο της Ελλάδας το 2021 ήταν μόλις 1,71% (443 εκατ. γιεν), κατέχοντας την τέταρτη θέση, ενώ η Τουρκία, η οποία έχει περιορισμένες εξαγωγικές δυνατότητες σε σχέση με την Ελλάδα, έχει μερίδιο 4,71% (1.221 εκατ. γιεν). Όλα αυτά μπορούν, όμως, να αλλάξουν.

Στις 4 Απριλίου, διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, σεμινάριο και γευσιγνωσία για το ελληνικό ελαιόλαδο. Την εκδήλωση, η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 επαγγελματίες που σχετίζονται με τον κλάδο του ελαιολάδου (εισαγωγείς, διανομείς, δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι). Οι συμμετέχοντες φάνηκαν εντυπωσιασμένοι από την εξαιρετική παρουσίαση, καθώς στο τέλος ήταν αρκετοί αυτοί που έθεσαν ερωτήσεις στους ομιλητές, γεγονός που δεν παρατηρείται συχνά στο ιαπωνικό κοινό.

Στις 11 Απριλίου έγινε το μεγάλο “μπαμ”, κατά τη διάρκεια του διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου Japan Olive Oil Prize 2023. Πρόκειται για έναν διεθνή διαγωνισμό με στόχο την προώθηση του παρθένου ελαιολάδου στην Ιαπωνία, την ασιατική χώρα όπου αυξάνεται περισσότερο η ζήτηση για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας, άρα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους παραγωγούς να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Στον φετινό διαγωνισμό, συμμετείχαν 23 χώρες (Αλγερία, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Πορτογαλία, Σαουδική Αραβία, Σλοβενία, Ισπανία, Τυνησία, Τουρκία και ΗΠΑ). Η Ελλάδα είχε και φέτος ισχυρή παρουσία με την συμμετοχή 80 ελαιολάδων και 60 βραβεύσεις. Το βραβείο Best of Greece απονεμήθηκε στην Ootopia Organic Koroneiki Single Estate Iliokastro – Mb Eleon. Το βραβείο «Best In Class» δόθηκε σε 4 ελαιόλαδα, το «Χρυσό» σε 43 και το «Ασημένιο» σε 11. Επίσης η Ελλάδα απέσπασε το δεύτερο βραβείο στο Βραβείο Σχεδιασμού (Dia Elis / Elis Land). Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος, υπήρξε ειδικό βραβείο, το «Best of Creta», το οποίο δόθηκε στο Terra Creta Organic Evoo – Melissa-kikizas Sa (terra Creta Evoo Brand).

Στην κατηγορία των οργανικών ελαιολάδων, ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος σάρωσε για μια ακόμα φορά. Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, τιμήθηκαν με 10 εξαιρετικά υψηλές βραβεύσεις και στα 10 δείγματα εξαιρετικών παρθένων και gourmet ελαιολάδων τους με τα οποία συμμετείχαν στο διεθνή διαγωνισμό της Ιαπωνίας, σημειώνοντας το απόλυτο ποσοστό του 100% και συγκεκριμένα με 5 χρυσά και 5 ασημένια βραβεία αλλά και βαθμολογίες που κυμαίνονται από 85 έως 95%, κατατάσσονται στα καλύτερα ελαιόλαδα Best Olive Oils JOOP 2023.

Οι 10 μεγάλες αυτές διεθνείς βραβεύσεις συμπληρώνουν τον μοναδικό αριθμό των 644 διεθνών βραβεύσεων για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου παγκοσμίως, αριθμό ρεκόρ για Έλληνα ελαιοπαραγωγό αποκλειστικά των δικών του ελαιοπροϊόντων (Single Estate – Terroir).

Ποιες είναι, όμως, οι προοπτικές του ελληνικού ελαιολάδου στην Ιαπωνία; Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ, η Ελλάδα μπορεί να προσθέσει ακόμη ένα μερίδιο της τάξεως του 2% επί του συνόλου των ιαπωνικών εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου, δεδομένης της ποιοτικής υπεροχής του ελληνικού προϊόντος και της προστασίας ορισμένων ετικετών ως προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων. Οι προοπτικές για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικές, αφού η χώρα μας θα μπορούσε να διπλασιάσει ή ακόμη και να τριπλασιάσει τα μερίδια της την επόμενη τριετία.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια αγορά 125 εκατομμυρίων κατοίκων, υψηλού διαθέσιμου εισοδήματος και με εξελισσόμενα καταναλωτικά πρότυπα. Μάλιστα η Ιαπωνία, ως η πλέον αναπτυγμένη χώρα της Ασίας, συχνά αποτελεί πρότυπο των καταναλωτών γειτονικών χωρών, ενώ οι μεγάλοι όμιλοί της διαθέτουν εμπορικά δίκτυα σε ολόκληρη της περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιτυχής είσοδος ενός προϊόντος στην Ιαπωνική αγορά να αποτελεί διαβατήριο για την είσοδό του στις ασιατικές αγορές.