Μητσοτάκης από Κέρκυρα: Η προεκλογική περίοδος ξεκινά επισήμως το Σάββατο

Οι πολίτες θα μας εμπιστευθούν γιατί τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας- Σκοπός της πολιτικής μας είναι να βελτιώνει τη ζωή όλων των πολιτών τόνισε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το αναπτυξιακό σχέδιο για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων