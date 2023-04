Ο Γεωργούλης, τα φάλτσα των ευρωβουλευτών και η επιλογή της λίστας

Your browser does not support the audio element.

Ο ευρωβουλευτής δεν αποδέχεται τις καταγγελίες εναντίον του – Είχαν ακουστεί ψίθυροι και είχε κληθεί από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για εξηγήσεις