Tesla: Έχασε όσο μια …Ford (Βίντεο από το αυτοκρατορικό εργοστάσιο)

Η Tesla (TSLA) υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2023 προκαλώντας άμεση βουτιά στη τιμή της μετοχής η οποία έφτασε να χάνει έως και ένα -14% από το κλείσιμο της περασμένης Τετάρτης στα 187 δολάρια.

Μάλιστα το ποσό που έχασε από τη κεφαλαιοποίησή της είναι ισοδύναμο με την αγοραία αξία της Ford.

Η εταιρεία ανέφερε στο πρώτο τρίμηνο του 2023 μείωση στα καθαρά κέρδη κατά -22,6% ετησίως και κατά -31,5% από τρίμηνο σε τρίμηνο κλείνοντας στα 2,539 δισ. δολάρια με τα συνολικά έσοδα όμως να αυξάνονται μεν κατά +24% σε ετήσια βάση αλλά να μειώνονται κατά -4% από τρίμηνο σε τρίμηνο φτάνοντας στα 23,329 δισ. δολάρια. Η Tesla παρήγαγε 440.808 οχήματα που αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση κατά +44,3% αλλά μόλις κατά +0,2% από το ένα τρίμηνο στο άλλο.

Η σημαντική αύξηση τόσο των ετήσιων εσόδων όσο και της παραγωγής των αυτοκινήτων επιτεύχθηκε κυρίως γιατί η Tesla μείωσε τις τιμές στα ηλεκτρικά της οχήματα Model Y και Model 3 προχωρώντας έτσι στην έκτη κατά σειρά μείωση τιμών. Αυτό αποδείχθηκε καλή στρατηγική μεν για τις πωλήσεις αλλά ιδιαίτερα άσχημη για τα περιθώρια κερδοφορίας της απογοητεύοντας έτσι τους μετόχους της.

https://chartswar.com/wp-content/uploads/2023/04/Tesla-Gigafactory-Texas-360-degree-flight-around-Giga-Texas-4K-240p.mp4

“May the Force be with you”

Κατά τα άλλα η εταιρεία αύξησε γρήγορα την ικανότητα παραγωγής αποθήκευσης ενέργειας – Battery Energy Storage System (BESS) – στο megafactory στο Lathrop στη California ανεβάζοντας την ετήσια αποθήκευση ενέργειας κατά +360% στα 3,9 GWh ενώ ανακοίνωσε ένα νέο megafactory στη Shanghai. Παράλληλα σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή του Cybertruck στο Gigafactory στο Texas προσεγγίζοντας μέχρι το τέλος του έτους μια συνολική παραγωγή οχημάτων στα 1,8 εκατ.

Διαγραμματικά τώρα η μετοχή μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχασε τη γη, στα 170 δολάρια, κάτω από τα πόδια της ανοίγοντας τη καταπακτή για τιμές χαμηλότερα και από τα 150 δολάρια εκτός φυσικά και αν η διάσπαση αποδειχθεί κίβδηλη στις επόμενες τρεις συνεδριάσεις. Κίνηση η οποία δε θα είναι και ότι καλύτερο για τον S&P 500 μιας που η Tesla είναι η όγδοη μεγαλύτερη εταιρεία σε βαρύτητα στο δείκτη.

Ο εκνευρισμός του Έλον μεγαλώνει καθώς πλέον η κεφαλαιοποίηση της Tesla με τα 523 δισ. δολάρια έχει περάσει για πρώτη φορά από το 2021 κάτω από τον κάποτε “λεκτικό” ιθύνων αντίπαλο της Meta Platforms ( είχε κατεβάσει τα προφίλ της SpaceX και της Tesla αναφέροντας : What’s Facebook?), που έχει ανέλθει στα 546 δισ. δολάρια.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 23, 2023