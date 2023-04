Δημοσκόπηση Pulse: Η συσπείρωση της ΝΔ και ο κομβικός ρόλος της «γκρίζας ζώνης»

Your browser does not support the audio element.

Του Αντώνη Αντζολέτου Στην πολιτική αποδεικνύεται πως οι εν θερμώ αντιδράσεις δεν είναι ο σωστός «οδηγός» για να προχωρήσουν τα κόμματα σε επανασχεδιασμό των στρατηγικών τους. Από πρώτη στιγμή στελέχη της κυβέρνησης εκτιμούσαν πως χρειάζεται μια χρονική απόσταση, τουλάχιστον δυο μηνών, από το δυστύχημα στα Τέμπη προκειμένου οι εταιρίες ερευνών να οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεράσματα. Την ανάκτηση του χαμένου εδάφους και την τάση για σταδιακή επαναφορά της Νέας Δημοκρατίας στα «προ Τεμπών» δημοκοπικά ποσοστά δείχνει η δημοσκόπηση της Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων η γαλάζια παράταξη κερδίζει μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση (4 Απριλίου) και φτάνει το 32%. 0,5% χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την ψαλίδα να «ανοίγει» στις 6,5 μονάδες. Να υποχωρεί 0,5% εμφανίζεται και το ΠΑΣΟΚ που πέφτει από το «ψυχολογικό όριο» του διψήφιου ποσοστού (9,5%). Σταθερά στο 6% και στο 4% παραμένουν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση αντίστοιχα, ανεβασμένο κατά 1,5 μονάδα αποτυπώνεται στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων το ΜέΡΑ25 (5%). Το κόμμα Έλληνες προτιμά το 3% (-0,5%) και όλα δείχνουν πως η απόφαση του Αρείου Πάγου για την κάθοδό του μορφώματος ή μη θα κρίνουν πολλά. Για το που θα κατευθυνθούν οι ψηφοφόροι της άκρας δεξιάς ή κάποιοι εκ των αντισυστημικών που κατέληξαν σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις. Κυρίως προβλέπεται η διάχυσή τους σε μικρότερους σχεδόν όμορους σχηματισμούς. Η άνοδος του ΜέΡΑ25 δεν περνά απαρατήρητη στην Κουμουνδούρου, καθώς φαίνεται πως το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη που εμφανίζεται -ειδικά το τελευταίο διάστημα- ως ο γνήσιος εκφραστής του αντιμνημονιακού μετώπου πιέζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα Αριστερά. Κρίσιμη είναι η συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ, αφού στην τελευταία στροφή πριν από τις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί να ενισχυθεί από τις «αλληλοκατηγορίες» και τον «πόλεμο» των δυο διεκδικητών της εξουσίας, ως η ήρεμη και προγραμματική φωνή και να πλησιάσει τον στόχο του 12%. Αποδεικνύεται, ωστόσο πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Αρκετοί στη Χαριλάου Τρικούπη αισθάνονται δικαιωμένοι από τις αποστάσεις που πήρε το κόμμα από την πιθανή συμπόρευση με τον Γιάνη Βαρουφάκη σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Η κινδυνολογία περί κλείσιμο των τραπεζών έχει επαναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο. Στη Νέα Δημοκρατία ο επαναπατρισμός ψηφοφόρων προκαλεί προς ώρας χαμόγελα. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και ο «αλάνθαστος δείκτης» της παράστασης νίκης, όπου η γαλάζια παράταξη ξανανοίγει την «ψαλίδα» στις 30 μονάδες. Καταγράφει ποσοστό 56% έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή στις εθνικές εκλογές οι πολίτες ψηφίζουν και για τον επόμενο πρωθυπουργό η εικόνα δεν έχει αλλάξει. Στο ερώτημα «μετά τις εκλογές, τι θα ήταν καλύτερο», η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη φτάνει το 38% (+2%), για τον Αλέξη Τσίπρα η καταγραφή του δείγματος αποτυπώνεται στο 26% (+1%), ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη πέφτει στο 9% (-2%). Είναι φανερό πως στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν πως ο αρχηγός τους παραμένει το «δυνατό χαρτί» τους και για αυτό το λόγο δεν διακινδυνεύουν την όποια φθορά θα μπορούσε να προκαλέσει ένα debate μεταξύ των δυο διεκδικητών της εξουσίας. Η γκρίζα ζώνη Ρόλο – «κλειδί» για τη διαμόρφωση του τοπίου πριν, αλλά και μετά τις κάλπες της απλής αναλογικής, στις 21 Μαΐου, έχουν οι ψηφοφόροι που τοποθετούνται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», το ποσοστό των οποίων εξακολουθεί να κινείται σε υψηλό επίπεδο (11%), παρά το γεγονός ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 41% θα προτιμούσε είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση είτε συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ, έναντι του 30% που επιλέγει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδύναμη ή συνεργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ειδικό ερώτημα «σε ποια επιλογή είστε πιο κοντά», που έγινε προς όσους δήλωσαν στην πρόθεση ψήφου αναποφάσιστοι. Το 8% απάντησε πως κινείται προς τη Νέα Δημοκρατία και το 14% στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν: 3% ΠΑΣΟΚ, 5% ΚΚΕ, 3% Ελληνική Λύση, 8% Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Η Pulse προχώρησε σε δυο σενάρια εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος. Με αναλογική κατανομή της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης», που υποθετικά περιλαμβάνει εξακομματική Βουλή και «εκτός» των κοινοβουλευτικών εδράνων το 8%, η Νέα Δημοκρατία φτάνει σε ένα ποσοστό 35,5% (116 έδρες) που αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη της αυτοδυναμίας στη δεύτερη κάλπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 28,5% (93 έδρες), ΠΑΣΟΚ 11% (36 έδρες), ΚΚΕ 7% (23 έδρες), Ελληνική Λύση 4,5% (14 έδρες), ΜέΡΑ25 5,5% (18 έδρες). Τι σημαίνει αυτό; Πως μόνο η συνεργασία της Πειραιώς με τη Χαριλάου Τρικούπη θα μπορούσαν να δώσουν μια πλειοψηφία 152 εδρών. Ασφαλώς με ένα τέτοιο ποσοστό ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει «ξεκλειδώσει την πόρτα» της αυτοδυναμίας στις δεύτερες κάλπες και στην Πειραιώς απλώς θα προσπερνούσαν τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών μετρώντας αντίστροφα μέχρι την αναμέτρηση της ενισχυμένης αναλογικής. ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ – ΜέΡΑ25 φτάνουν του 147 βουλευτές επιβεβαιώνοντας αυτό που υποστηρίζει σθεναρά ο Αλέξης Τσίπρας ότι εκτός από το ηθικό ζήτημα είναι και μαθηματικά εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει η «κυβέρνηση των ηττημένων». Στο δεύτερο σενάριο, που περιλαμβάνει την κατανομή των αναποφάσιστων με βάση το παραπάνω ειδικό ερώτημα (περί πιο πιθανής ψήφου), η εικόνα αλλάζει. Με 11,5% εκτός Βουλής και με έξι κόμματα να παίρνουν το «εισιτήριο» η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 33,5% (114 έδρες) και ο ΣΥΡΙΖΑ 28% (95 έδρες). Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ 10,5% (35 έδρες), ΚΚΕ 7% (24 έδρες), Ελληνική Λύση 4,5% (15 έδρες), ΜέΡΑ25 5% (17 έδρες). Η διαφορά μεταξύ των δυο πρώτων πέφτει κατά δυο μονάδες (5,5%) σε σχέση με την προηγούμενη υπόθεση εργασίας και είναι φυσιολογικό αφού η Κουμουνδούρου δείχνει να υπερτερεί στη ζώνη των αναποφάσιστων. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος, δεν καταφέρνουν να συγκροτήσουν πλειοψηφία (149 έδρες) και οι δεύτερες κάλπες είναι έτσι και αλλιώς μονόδρομος.

