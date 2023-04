Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία

Στην ανθεκτικότητα της ελληνικών τραπεζών στις τρέχουσες συνθήκες καθώς και στον ανταγωνισμό που δέχονται από νέους παίκτες της αγοράς αναφέρθηκαν ανώτερα διευθυντικά στελέχη τραπεζών σε παρεμβάσεις τους στο Φόρουμ των Δελφών.

Λ. Παπαγαρυφάλλου(Alpha Bank):Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες

Την πεποίθηση ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι ανθεκτικές και έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες συνθήκες αβεβαιότητας αλλά και να υποστηρίξουν, με νέες χρηματοδοτήσεις, τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, εξέφρασε ο Γενικός Διευθυντής, Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου

Η είσοδος στη φάση του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων σε συνδυασμό με την πρόσφατη κρίση σε τράπεζες εκτός της ζώνης του Ευρώ, δημιουργούν ένα νέο κοκτέηλ αβεβαιότητας, αναγνώρισε εισαγωγικά ο κ. Παπαγαρυφάλλου, αποκλείοντας, ωστόσο, κάθε ενδεχόμενο μετατροπής αυτού του εξωγενούς σοκ σε συστημικό πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες. Ο CFO της Alpha Bank εξήγησε πως η πεποίθησή του αυτή εδράζεται σε τρεις παράγοντες: Ο πρώτος είναι η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και, συνακόλουθα, οι δημοσιονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, που την έχουν φέρει «κυριολεκτικά μία ανάσα από την απόκτηση εκ νέου της επενδυτικής βαθμίδας».

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά το ισχυρό εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών της Ευρωζώνης που, ουσιαστικά, αποκλείει την ανάληψη δομικών κινδύνων ανάλογων αυτών που είδαμε πρόσφατα σε κάποιες περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ. «Η μέση Ευρωπαϊκή συστημική τράπεζα λειτουργεί σε ένα σαφώς πιο ασφαλές περιβάλλον», επεσήμανε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, και προσέθεσε: «μην ξεχνάμε ότι οι συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης οφείλουν να ακολουθούν πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και να διενεργούν συχνές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων όσον αφορά στη δομή του ισολογισμού τους σε σχέση με τη ρευστότητα και τις εκροές καταθέσεων, τον επιτοκιακό κίνδυνο και τα κεφάλαια».

Ο τρίτος παράγοντας αισιοδοξίας είναι η ίδια η ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών, και ως απόρροια των εντατικών προσπαθειών εξυγίανσής τους, την τελευταία δεκαετία.

«Οι ελληνικές τράπεζες, όχι μόνον δεν υπολείπονται, αλλά ενίοτε έχουν ακόμη καλύτερες επιδόσεις» σχολίασε ο CFO της Αlpha Bank, εξηγώντας ότι «διαθέτουν ισχυρά διαφοροποιημένη καταθετική βάση ιδιωτών, οι δείκτες ρευστότητάς τους βρίσκονται στο ίδιο ή σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το επιτόκιο του δανειακού χαρτοφυλακίου τους είναι κατά κύριο λόγο κυμαινόμενο, ενώ το 15%-20% περίπου του Ενεργητικού τους αφορά Υψηλής Ποιότητας Ρευστά Στοιχεία Ενεργητικού».

Αναφερόμενος, δε, ειδικά στην Alpha Bank, υπογράμμισε πως «η προσήλωσή μας στο να έχουμε δείκτες ρευστότητας που είναι και μεγαλύτεροι από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, δυναμική τιμολογιακή πολιτική, ένα πολυπληθές καταθετικό κοινό με μικρό συντελεστή συγκέντρωσης, όπως επίσης και ένα σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, είναι βασικοί πυλώνες της διαχείρισης του ισολογισμού μας».

Η Alpha Bank επανήλθε το 2022 στην 1 η θέση της επιχειρηματικής πίστης

Οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας υψηλά πλέον επίπεδα ρευστότητας και κερδοφορίας, βρίσκονται στην καταλληλότερη θέση για να χρηματοδοτήσουν νέα επενδυτικά σχέδια, σχολίασε ακόμη ο κ. Παπαγαρυφάλλου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην πρωταγωνιστική θέση που έχει η Αlpha Bank, συνολικά, στην επιχειρηματική πίστη αλλά και ειδικά στη χρηματοδότηση σύνθετων έργων, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις δύο πρόσφατες μεγάλες Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τους αυτοκινητόδρομους Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ και Καλαμάτα – Πύλος. «Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την πρόοδο της ελληνικής επιχειρηματικότητας και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, με σημαντικού ύψους νέες χορηγήσεις και μέσα στο 2023», σημείωσε.

B.Κουτεντάκης (Τράπεζα Πειραιώς): Οι τράπεζες δίνουν σημαντική προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους και ανταγωνίζονται με επιτυχία τους νέους παίκτες της αγοράς

Οι τράπεζες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής εμπειρίας των πελατών καθώς επεκτείνουν συνεχώς το ρόλο τους. Πέρα από τη χορήγηση δανείων, προσφέρουν όλο και περισσότερες σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και λειτουργούν συμβουλευτικά, απαντώντας στις ανάγκες των πελατών τους, επισήμανε ο κ. Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο Delphi Forum και στο πάνελ με θέμα Responding to the New Reality in Financial Institutions.

Ο κ. Κουτεντάκης σημείωσε ότι ο ρόλος των τραπεζών είναι διπλός: στο κομμάτι των συναλλαγών και στο συμβουλευτικό κομμάτι. Πρόκειται για τομείς όπου και οι ανάγκες των καταναλωτών είναι διαφορετικές και ο ανταγωνισμός είναι έντονος τόσο από τράπεζες, όπως και από fintechs.

Στο σκέλος των συναλλαγών, οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν με πολύ γοργό ρυθμό, με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου να βρίσκεται στο επίκεντρο, και με την πρόκληση να εντοπίζεται στην ανάγκη οι συναλλαγές να γίνονται με ασφάλεια, γρήγορα και φθηνά, τόνισε ο κ. Κουτεντάκης.

Οι τράπεζες, αντιμετωπίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό, και από fintechs, έχουν αναπτύξει μέσω της τεχνολογίας νέα προιόντα και υπηρεσίες, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και έχοντας διευρυμένο ρόλο, πέραν της χορήγησης δανείων, πρόσθεσε. «Εχουμε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε πιο μπροστά από τους νέους παίκτες της αγοράς που είναι ανταγωνιστές μας», ανέφερε.

Οσο αφορά το συμβουλευτικό κομμάτι, ο ρόλος των τραπεζών είναι σημαντικός καθώς το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Καταρχάς στις επενδύσεις που έχουν γίνει πολύ σύνθετες, όσο και σε πεδία όπως, για παράδειγμα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις που επιδιώκουν την κάλυψη διαφορετικών αναγκών, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, του Ταμείου Ανάκαμψης, δανείων για χρηματοδότηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων, ώστε χρειάζονται συμβουλές και καθοδήγηση.

Οι πελάτες ζητούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι τράπεζες έχουν αναπτύξει εργαλεία και τεχνογνωσία για τους υποστηρίξουν σε όλο το φάσμα των αναγκών τους, είπε ο κ. Κουτεντάκης, φέρνοντας ως πρόσθετο παράδειγμα τομέα που είναι αναγκαίες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις τραπεζοασφάλειες.

Οι τράπεζες δίνουν σημαντική προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους και ανταγωνίζονται με επιτυχία τους νέους παίκτες της αγοράς, υπογράμμισε ο επικεφαλής λιανικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς.