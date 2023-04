Mήνυμα της Κίνας στις ΗΠΑ μέσω Δελφών: «Πήγαινε στην άκρη και μην μου κρύβεις τον ήλιο»

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ να μην προσπαθούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη της Κίνας, έστειλε ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Junzheng Xiao, χρησιμοποιώντας μία φράση του Διογένη προς τον Μέγα Αλέξανδρο. «Πήγαινε πιο εκεί και μην μου μπλοκάρεις τον ήλιο» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο 8o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 26 – 29 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο κ. Xiao τόνισε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απειλή την ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας και προσπαθούν να την ανακόψουν, θεωρώντας ότι η ασιατική χώρα πρέπει να μείνει σε χαμηλή βαθμίδα προστιθέμενης αξίας και να μην διεισδύσει σε τομείς που μπορεί να απειλήσουν την κυριαρχία των ΗΠΑ. «Θέλει να επιβάλει τους δικούς της κανόνες, αλλά αγνοεί τους κανόνες της αγοράς» είπε ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι στόχος της χώρας του είναι να διπλασιαστεί το μέσο εισόδημα και να αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες στο παγκόσμιο εμπόριο.

Junzheng Xiao, Ambassador of the People’s Republic of China to the Hellenic Republic, is providing us with precious insights at the Delphi Economic Forum VIII. #delphiforum pic.twitter.com/S1NJnaF6BK

