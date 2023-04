Αττική Οδός: Επενδυτές με «προίκα» διόδια, άνοδο κυκλοφορίας/εσόδων και… μελλοντικές επεκτάσεις

Με «προίκα» την αναπροσαρμογή των διοδίων στην 5ετία, την σαφή ανοδική τάση σε κυκλοφορία – έσοδα και, μελλοντικά, τις επεκτάσεις του αυτοκινητόδρομου, καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές, μεταξύ άλλων χρηματοοικονομικών παραμέτρων, να «ζυγίσουν» τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για τη νέα 25ετη παραχώρηση και βέβαια, το ύψος της οικονομικής προσφοράς τους. Τι γίνεται με τους διεκδικητές και τις πιθανές «καραμπόλες».

Με «προίκα» την αναπροσαρμογή των διοδίων στην 5ετία, την σαφή ανοδική τάση σε κυκλοφορία και έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και βέβαια, μελλοντικά, τις όποιες επεκτάσεις του αυτοκινητόδρομου, καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να «σταθμίσουν» τα δεδομένα, μεταξύ άλλων πολλών χρηματοοικονομικών παραμέτρων (κόστος χρήματος, επιτόκια, κόστος συντήρησης οδικού άξονα κ.α.) και να «ζυγίσουν» τη συμμετοχή τους την τελική φάση για τη νέα 25ετη παραχώρηση της Αττικής Οδού, διαγωνισμό που «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ, και βέβαια, το ύψος της οικονομικής προσφοράς τους.

Ανεξαρτήτως του timing των προσφορών (τέλη Μαΐου, Ιούλιο ή αργότερα) και λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων, οι 8 διεκδικητές ή κοινοπραξίες που διεκδικούν τη σύμβαση, στις οποίες κατευθύνονταν και το τελικό σχέδιο της σύμβασης, θα κληθούν στην τελική ευθεία να δώσουν τα οικονομικά τιμήματα που εκτιμούν ότι «κουμπώνουν» με την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα, τα επιτόκια, τα διόδια και βέβαια τις μελλοντικές προβολές που έχουν κάνει.

Τα διόδια και το «ατού» της αναπροσαρμογής

Βέβαια, το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής παραμένει βασικό θέμα, ενώ υπενθυμίζεται, όπως έχει αναδείξει από πέρυσι το insider.gr, ότι τελικά με πολιτική «βούλα» το αντίτιμο για τα διόδια τέθηκε στα 2,5 ευρώ ανά διέλευση, από 2,8 ευρώ σήμερα, χωρίς να ισχύσουν τελικά διαφορετικές χρονικές ζώνες και τιμές χρέωσης. Η σύμβαση προβλέπει την αναθεώρηση του αντίτιμου του διοδίου στο τέλος της πρώτης 5ετίας (και ανά 5ετία), ανάλογα με την εξέλιξη της κίνησης αυτοκινήτων στον οδικό άξονα. Δηλαδή, προβλέπεται ότι ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτημα για αναθεώρηση τιμών αρκεί αυτό να δικαιολογείται από την πορεία της κυκλοφορίας. Σήμερα, η Αττική Οδός αποτελεί έναν αυτοκινητόδρομο με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σε κάποια οδικά σημεία όπως είναι για παράδειγμα το τμήμα από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Δηλαδή, αν ο οδικός άξονας παρουσιάσει σημάδια συμφόρησης, τότε ο παραχωρησιούχος θα έχει δικαίωμα ανατίμησης, με στόχο την ανάσχεση της κίνησης στον άξονα και αυτός να γίνεται λειτουργικός. Γι’ αυτό η Σύμβαση Παραχώρησης θα περιλάβει ειδικούς δείκτες κ.α.

Σε ανοδική πορεία κυκλοφορία και έσοδα

Κι ενώ αναμένεται η υποβολή προσφορών μέσα στους προσεχείς μήνες, ήδη η κυκλοφορία και τα έσοδα «σπάνε τα κοντέρ», όπως πρόσφατα αποκάλυψε το insider.gr. Μέσα στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 η μέση ημερήσια κυκλοφορία φέρεται να έχει ενισχυθεί κατά περίπου 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ είναι ενισχυμένη κατά περίπου 16% έναντι του α’ τριμήνου 2022. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μέση ημερήσια κυκλοφορία στο τρίμηνο 2023 ξεπερνά τα 240-241 χιλ. οχήματα, έναντι περίπου 220-221 χιλ. οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο 2019 και 207 χιλ. οχημάτων στο ίδιο διάστημα του 2022. Προφανώς, αντίστοιχα ανοδικά είναι και τα έσοδα. Στους πρώτους 3 μήνες του 2023 τα συνολικά (προ ΦΠΑ) έσοδα προσεγγίζουν, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, τα 50 εκατ. ευρώ (+10%) σε σχέση με το 2019 και στο +20% έναντι του 2022 (πάντα σε επίπεδο πρώτου τριμήνου). Υπενθυμίζεται ότι το 2019 τα συνολικά έσοδα (προ ΦΠΑ) ξεπέρασαν τα 194 εκατ. ευρώ και το 2022 τα 196 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνονταν στην οικονομική έκθεση τόσο της ΕΛΛΑΚΤΡ όσο και της ΑΒΑΞ (μέτοχοι με ποσοστά περίπου 65% – 35%), στην Αττική Οδό, στο σύνολο του 2022 οι διελεύσεις οχημάτων ήταν αυξημένες κατά 0,3% έναντι του 2019 και 12,5% έναντι του 2021, με την κυκλοφορία να ανακάμπτει ολοένα και περισσότερο προς το τέλος του έτους.

Οι περίφημες επεκτάσεις

Πάντως, υπό μία ευρεία έννοια ο αυτοκινητόδρομος μπορεί να «προικιστεί» μελλοντικά και νέα έργα, με νέες επεκτάσεις, κι ενώ ήδη έχει γίνει διαγωνισμός για την επέκταση της Λ. Κύμης έως την εθνική οδό, ύψους 350 εκατ. ευρώ, με αναδόχους τις ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, Intrakat (εκκρεμεί υπογραφή της σύμβασης αλλά «έμπλεξε» με προσφυγές στο ΣτΕ από Δήμους των περιοχών). Προ ολίγων εβδομάδων το insider.gr αποκάλυπτε σχέδια από την ίδια την κοινοπραξία περί υποβολής πρότασης για υλοποίηση των περίφημων επεκτάσεων της Αττικής Οδού προς Λ. Βουλιαγμένης, Ραφήνα, Λαύριο (αν όχι και άλλες περιοχές) μέσω του μοντέλου των Πρότυπων Προτάσεων. Λόγω δε του μεγάλου project στο Ελληνικό έχει «βγει» στην επιφάνεια, σε σχέση με τις άλλες επεκτάσεις, η κατασκευή της περίφημης σήραγγας Ηλιουπόλεως, με εκπόνηση μελετών από την ίδια τη Lamda. Άλλωστε, στην ανάπτυξη αυτή θα κατασκευαστούν εμπορικά κέντρα, κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α., έως και Καζίνο, οπότε το κυκλοφοριακό σε μια κορεσμένη ήδη πρωτεύουσα θα είναι μια δύσκολη «εξίσωση» που απαιτεί «λύσεις». Πρόκειται για ένα σχέδιο που προφανώς και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο και «κλειδωμένο», αν και φέρεται να είναι εις γνώσιν της πολιτικής ηγεσίας. Ο νέος παραχωρησιούχος προφανώς θα επιθυμεί πρόσθετους οδικούς άξονες που θα «κουμπώνουν» με τον υφιστάμενο αστικό αυτοκινητόδρομο. Βέβαια, ο «χρησμός» για το μοντέλο προώθησης – χρηματοδότησης των έργων ύψους σχεδόν 1,5 – 2 δισ. ευρώ θα δοθεί από την κυβέρνηση με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να επεξεργάζεται τις λύσεις και την αγορά να περιμένει τις τελικές αποφάσεις. Δηλαδή, αν επιλεγεί δημόσιος διαγωνισμός (όπως με την επέκταση Λ. Κύμης), Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, αν μείνουν στο «τραπέζι» άλλα μοντέλα τύπου Πρότυπων Προτάσεων, αν τα έργα βγούνε μεμονωμένα ή σε «πακέτα» κ.α.

Οι διεκδικητές

Όπως είναι γνωστό, στην τελική φάση συμμετέχουν οι κορυφαίου εγχώριοι όμιλοι των υποδομών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Κοπελούζος, η Intrakat σε διεθνές σχήμα) αλλά και ισχυρά ξένα γκρουπ ή funds που είχαν προχωρήσει στην τελική φάση.

Υπενθυμίζεται ότι τη σύμβαση διεκδικούν οι: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A, Consortium of AKTOR CONCESSIONS S.A. – AVAX S.A. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Consortium of BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Consortium of CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS (VAUBAN) – DIF INFRA 6 PARTICIPATIONS B.V. – EGIS PROJECTS S.A., Consortium of GEK ΤΕRΝΑ S.A. – FS ARK HOLDCO S.a.r.l., Consortium of MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.a.r.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Consortium of VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – MYTILINEOS S.A. – MOBILITY PARTNER S.A.S., INC S.p.A. (GRUPPO FININC).

Στην πορτογαλική BRISA αναμένεται να «κουμπώσει» η INTRAKAT (με μερίδιο 30%), όπως πρόσφατα δήλωσε εκ νέου ο CEO της εισηγμένης, Αλ. Εξάρχου. Επίσης, δεν λείπουν σενάρια για αποχωρήσεις ξένων ομίλων (π.χ. η γαλλική Ardian από την κοινοπραξία των ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ) που όμως δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και για νέες ζυμώσεις – συνεργασίες ανάμεσα στα γκρουπ. Πάντως, πηγές της αγοράς δεν αποκλείουν σύντομα να έχουμε νεότερα για τους Γάλλους αν και, εφόσον επιβεβαιωθεί η αποχώρησή τους, μάλλον υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι (ξένα funds) να συνεργαστούν με τις ελληνικές εταιρίες που γνωρίζουν πολύ καλά εκ των έσω την παραχώρηση.