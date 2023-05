Σκέρτσος για εργατική Πρωτομαγιά: Εφαλτήριο για να αλλάξουμε όσα δυσκολεύουν τη ζωή των εργαζομένων

Καλή εργατική Πρωτομαγιά σε όλες και όλους! Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Χαμηλοί…

Posted by Akis Skertsos on Monday, May 1, 2023