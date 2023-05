First Republic: Υπό τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών- Πωλείται στην JPMorgan

Η First Republic Bank τέθηκε υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνιας (DFPI), όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.

Αφού πέρασε στα χέρια των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ, η First Republic θα πουληθεί στην JPMorgan, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης απέτυχαν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η τράπεζα με τις λανθασμένες επενδύσεις και τη φυγή καταθέσεων.

Ειδικότερα, η DFPI διόρισε την ομοσπονδιακή υπηρεσία εγγύησης των καταθέσεων (FDIC) για την εποπτεία της τράπεζας, ενώ ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε μία προσφορά από την JPMorgan Chase Bank και από την National Association, Columbus, Ohio για τη διαχείριση όλων των καταθέσεων.

To protect depositors, we entered into an agreement with JP Morgan Chase Bank to purchase and assume all deposits and assets of First Republic Bank. Read more ➡️ https://t.co/8KCKgJ2ZWR. pic.twitter.com/FRrIZk5aBY

