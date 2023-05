Τσαρλς Νταλάρα: Αν είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα θα κατέρρεε το σύνολο της ευρωζώνης

«Ένα πολιτικό θρίλερ, με αρκετό σασπενς που θυμίζει ακόμη και τις περιπέτειες του Τεν Τεν». Έτσι περιγράφουν το βιβλίο του πρώην προέδρου του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF), Τσαρλς Νταλάρα όσοι το έχουν διαβάσει. Ο συγγραφέας ασχολείται με την δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης, καταγράφοντας κυρίως την ιστορική, για το μέγεθος της, αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Το μεγάλο ερώτημα που τέθηκε στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών, χθες το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, είναι τι μάθαμε από την ελληνική κρίση και αν πήραμε τα μαθήματα μας για το μέλλον. Για αυτό συζήτησαν ο Τσαρλς Νταλάρα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα πρόσωπα που βρέθηκαν στην πρώτη σειρά των παρευρισκόμενων. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η παρουσία των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Σημίτη και Λουκά Παπαδήμου. Επίσης, μεταξύ άλλων στη συζήτηση ήταν, η Μαριάννα Λάτση, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Γιώργος Ζαννιάς και ο Πέτρος Χριστοδούλου, αλλά και οι Φωκίων Καραβίας, Γκίκας Χαρδούβελης, Τρύφων Θεόδωρος, Αλέκος Παπαδόπουλος, Γιάννης Μανιάτης, Γιάννης Κυνηγόπουλος.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σημείωσε ότι το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους μειώθηκε κατά 60%, η μέση διάρκειά του αυξήθηκε από 5 χρόνια στα 17, το μέσο επιτόκιο μειώθηκε και όπως είπε, οφείλουμε πολλά στον Τσαρλς που ήταν βασικός συνομιλητής. Για το βιβλίο του, «Euroshock: How the Largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone», ο πρώην υπουργός Οικονομικών, υπογράμμισε ότι είναι πολλών επιπέδων και συνιστά το πλήρες ημερολόγιο από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα δηλαδή των τραπεζών, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, κάτι σημαντικό που προκύπτει είναι ότι ο διεθνής ιδιωτικός τομέας συνέλαβε την ανάγκη για αυτή την αναδιάρθρωση προτού οι θεσμικοί εταίροι δεχτούν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.

Από την πλευρά του, ο κ. Νταλάρα ανέφερε ότι ήταν δύσκολοι καιροί την περίοδο 2010-12, λέγοντας ότι όταν συνάντησε τον Ευάγγελο Βενιζέλο είχε μια αβεβαιότητα, Αναρωτήθηκε αν είναι υπουργός Άμυνας, Οικονομικών ή κάτι άλλο, όμως σύντομα κατάλαβε ότι έγινε ειδικός των οικονομικών και εξαιρετικός εταίρος.«Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων βρεθήκαμε σε διαφορετικές πλευρές, αλλά καθώς ζόριζε η κατάσταση έγινε σαφές ότι επιδιώκαμε ένα κοινό στόχο», ανέφερε.Συνεχίζοντας, είπε ότι στις συνομιλίες ανακάλυψε «ότι όλοι επιδιώκουμε ένα κοινό στόχο τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, να της δημιουργήσουμε προοπτικές αλλά και να σταθεροποιήσουμε την ευρωζώνη».

Μιλώντας για τις κρίσιμες στιγμές που η ελληνική οικονομία κρεμόταν από μια κλωστή, ο κ. Νταλάρα, τόνισε ότι αν η ελληνική οικονομία είχε χρεοκοπήσει θα κατέρρεε το σύνολο της ευρωζώνης, κάνοντας λόγο για ένα τεράστιο διακύβευμα. Όπως είπε άλλωστε, η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη για την καταιγίδα που τη βρήκε, αλλά δεν ήταν έτοιμη ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για αυτό χρειάστηκε αρκετός χρόνος. Ερωτηθείς αν υπήρξαν στιγμές έντασης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, απάντησε καταφατικά, υπενθυμίζοντας ότι η ιδέα της αναδιάρθρωσης ήταν «καταραμένη»,, ενώ παραδέχθηκε ότι εκείνη την εποχή ούτε το ΔΝΤ, ούτε το IIF μπορούσαν να φανταστούν ότι θα χρειαζόταν μαζική αναδιάρθρωση.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραδέχεται ότι στο δικό του βιβλίο, «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022», ο πρωταγωνιστής είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Προχώρησε μάλιστα σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη, ότι ως υπουργοί Οικονομικών, είχαν συμφωνήσει την αναδιάρθρωση του χρέους όταν αλλάξει ο κεντρικός τραπεζίτης και κυρίως ότι θα γινόταν σε δύο φάσεις. Όπως εξήγησε, συμφώνησαν ότι δεν μπορούμε να εξαλείψουμε ένα κολοσσιαίο χρέος μονομιάς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δε, πρόκειται για ένα μυστικό που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την ευρωζώνη, την ελληνική οικονομία και τις αγορές, προκαλώντας τεράστιο κύμα κερδοσκοπίες. Και ως εκ τούτου ήταν ύψιστης σημασίας να μείνει μυστικό.

Έτσι, στην πρώτη φάση αποφασίστηκε το κούρεμα του 21% το οποίο στη συνέχεια ανέβηκε στο 50%, με τον κ. Βενιζέλο να τονίζει ότι χωρίς την ομάδα του Τσαρλς Νταλάρα δεν θα είχαμε τη θετική αντίδραση του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι ίδιοι είχαν διαπραγματευτούν πολιτικά με τους Γερμανούς. Στάθηκε επίσης σε κάποιους τεράστιους “καταναγκασμούς” που είχαν ως ελληνική πολιτική ηγεσία, σημειώνοντας ότι έπρεπε να δώσουμε εξηγήσεις στη Βουλή στην κοινωνία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ομολογιούχους.

Και οι δύο κατέληξαν να συμφωνήσουν ότι τα παθήματα του παρελθόντος πρέπει να γίνουμε μαθήματα του μέλλοντος. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ημέρες της κρίσης», υπογράμμισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά στα όσα είπε πρόσφατα ο Γιάνης Βαρουφάκης. «Πρέπει να προστατεύσουμε τα κεκτημένα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Νταλάρα, θέλησε να υπογραμμίσει την βελτιωμένη εικόνα της Ελλάδας. Ο ίδιος παρατηρεί βελτίωση τονίζοντας χαρακτηριστικα΄ότι υπάρχουν πολλά ενθαρρυντικά στοιχεία το τελευταίο καιρό. Μίλησα με πολύ θετικά λόγια για τη τρέχουσα συζήτηση που αφορά την επενδυτική βαθμίδα στη χώρα μας. Πρόσθεσε όμως, ότι τα ενθαρρυντικά στοιχεία δεν πρέπει να αφήνουν κανένα περιθώριο χαλάρωσης και πρέπει να δημιουργείται ένα περιβάλλον ασφάλειας που δεν θα εμποδίζει την επιχειρηματικότητα.

Φωτο credits : Χρίστος Σιμάτος

