Άνω του 1 δισ. ευρώ οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα στον τομέα των πληρωμών – POS

Άνω του 1 δισ. ευρώ οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα στον τομέα των πληρωμών και των POS, ενώ το κέντρο της Cisco επεκτείνεται.

Ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα κεφάλαια από το εξωτερικό, που επενδύθηκαν την τελευταία τριετία στην Ελλάδα στους τομείς των πληρωμών, των POS και του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως επισήμανε ο CEO της NBG Pay, Χριστόφορος Χατζόπουλος, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο με θέμα «Η καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0».

To 51% του μετοχικού κεφαλαίου της NBG Pay, η οποία αγόρασε και διαχειρίζεται 250.000 POS της Εθνικής Τράπεζας και έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πωλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στον κολοσσό της EVO Payments, Inc, έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευρώ. «Με άλλα λόγια, 158 εκατ. ευρώ ήρθαν πολύ εύκολα μέσα στη χώρα. Τελικά δεν είναι τόσο άπιαστο το θέμα των επενδύσεων» είπε ο κ.Χατζόπουλος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο χώρος του fintech (χρηματοοικονομικής τεχνολογίας) είναι ακόμα σχετικά μικρός στην Ελλάδα και υπάρχει σημαντικό περιθώριο για ανάπτυξη. «Ίσως πρέπει να σκεφτούμε πώς θα δώσουμε περισσότερα κίνητρα για να “φυτρώσουν” εταιρείες fintech» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Χατζόπουλος, ενώ ως προς τις προϋποθέσεις που αν πληρούνταν θα έφερναν ακόμα περισσότερες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, ανέφερε τέσσερις: πρώτον, το να αποφασίσουμε, ξεκινώντας από το επίπεδο της πολιτικής, πόσο θέλουμε την τεχνολογία και τις τεχνολογικές επενδύσεις στην Ελλάδα και πόσο αυτές βοηθούν και υποστηρίζουν την κοινωνία. Δεύτερον, να επενδύσουμε στο ανθρώπινο ταλέντο και τα πανεπιστήμια, τρίτον, να βελτιώσουμε το περιβάλλον (πχ. το φορολογικό πλαίσιο) και τέταρτον, να κάνουμε περισσότερα στο επίπεδο της χρηματοδότησης. «Θα άρχιζα από το να το θέλουμε. Αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, θα έρθουν πολλοί ακόμα» υπογράμμισε.

Εκτός Θεσσαλονίκης επεκτείνει τη δραστηριότητά του το hub της Cisco

Επισκέψιμο από πελάτες από όλον τον κόσμο θα είναι στο μέλλον το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων της Cisco στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωστοποίησε ο διευθυντής του, Νίκος Λαμπρογεώργος. «Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ήμασταν ανάμεσα στους τρεις πρώτους που επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη, για να δημιουργήσουν μια τέτοια υποδομή. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή, γιατί ακολούθησαν πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες. Σύντομα θα ξεκινήσουμε μια νέα δράση και το κέντρο θα επεκταθεί, παγκόσμια πλέον. Από τον Οκτώβριο του 2021, έχουμε δεχθεί χιλιάδες επισκέψεις, από συνεργάτες και πελάτες που προέρχονται από όλη την περιοχή, από το Κόσοβο, την Αλβανία, τη Σερβία, από την Τουρκία από την Μάλτα και την Κύπρο. ‘Αρα έχουμε πετύχει την εξωστρέφεια του κέντρου και γι’ αυτόν τον λόγο φέτος είπαμε να το επαναπροσδιορίσουμε» εξήγησε.

Ως προς τους παράγοντες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και των startups στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και ευρύτερα, επισήμανε ότι θα εστίαζε σε τρεις λέξεις: συνεργασία, εκπαίδευση και καινοτομία. Ως προς το πρώτο, επισήμανε την ανάγκη να «χτιστεί» ένα οικοσύστημα γύρω από τις μεγάλες εταιρείες, που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, με κοινό στόχο την εξωστρέφεια και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων. Ως προς το δεύτερο, επισήμανε ότι υπάρχει ανθρώπινο ταλέντο στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται σωστή εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων να είναι έτοιμοι να μπουν αμέσως σε μια γραμμή παραγωγής. Για το τρίτο, επισήμανε ότι δεν έχει νόημα να παράγονται στην Ελλάδα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και αλλού: «χρειάζεται να φτιάξουμε καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, γιατί η πραγματική καινοτομία αγοράζεται και εξαγοράζεται» κατέληξε.

Στην πολύ στενή σχέση της Microsoft με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο γεγονός ότι ορισμένα από τα μεγαλύτερα success stories συνεργασιών της στην Ελλάδα, όπως αυτό της Apifon, έχουν έδρα στην πόλη, αναφέρθηκε η Κατερίνα Καντεράκη, εκ μέρους της Microsoft Greece, Cyprus & Malta.

Πρόσθεσε ότι, κατά γενική παραδοχή, στην Ελλάδα δεν επαρκεί το ανθρώπινο ταλέντο και η χώρα θα πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής και να έχει το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να προσελκύσει εξειδικευμένους εργαζόμενους και από γειτονικές αγορές, να υπάρξει εισροή ταλέντου και να συνεχιστεί το έντονο brain gain, που έχει αρχίσει να παρατηρείται. Η κ. Καντεράκη αναφέρθηκε και στις υπηρεσίες που η Microsoft προσφέρει στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξή τους εντός και εκτός των συνόρων.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται για τέταρτη χρονιά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το ΟΚ!Τhess, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το ΕΚΕΤΑ, το Τecs Capital, το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Endeavor Greece, το Uni.fund, το Metavallon, τη Bayer Ελλάς, το ΕλληνοΑμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριo και την Ελληνική Τράπεζα Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την ευγενική υποστήριξη της πλατφόρμας για νεοφυείς επιχειρήσεις Microsoft for Startups Founders Hub.

