Μητσοτάκης από Λεχαινά: Υπάρχει μία σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης, μιλάμε για το μέλλον και όχι για το …1981

Ας αφήσουμε κάποιους να ασχολούνται σε ποιον ανήκει -λέει- η παρακαταθήκη του Ανδρέα, να γυρνούν στο 1981. Εγώ θέλω να μιλάω για την Ελλάδα του 2023, για το πώς θα μειώσουμε φόρους, για το πώς θα μειώσουμε τις εισφορές και για το πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, για το πώς θα βελτιώσουμε την υγεία, την παιδεία, είπε απευθυνόμενος σε πολίτες στα Λεχαινά Ηλείας ο πρωθυπουργός