Εκλογές 2023 – Τρία νέα μέτρα από Μητσοτάκη: Αυξήσεις στο Δημόσιο για υπαλλήλους με παιδιά – €150 στους νέους στα 18 – Μείωση ΕΝΦΙΑ για ασφάλιση κατοικιών

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα και ενταγμένα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως είχε πει, νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άκης Σκέρτσος.

Η συζήτηση στα Ναυπηγεία

Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας. «Δαπανήθηκαν 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την πανδημία» ανέφερε ο συντονιστής της συζήτησης, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη δημοσιονομική παρέμβαση στήριξης των πολιτών στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους.

«Η χώρα πέτυχε 12 θετικές αξιολογήσεις. Δεν ήταν αυτονόητο. Κάθε ενάμιση μήνα ήταν οι θεσμοί, γραμμή-γραμμή πήγε ο προϋπολογισμός, για να καταφέρουμε 12 θετικές αξιολογήσεις. Το χρέος αναμένεται να μειωθεί και το 2023. Η χώρα παρουσίασε το 2022 ισοσκελισμένο αποτέλεσμα, πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% και είναι μισό σκαλοπάτι πριν την επενδυτική βαθμίδα», εξήγησε ακόμη ο συντονιστής.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερώτηση για τις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας και για το όραμα για την Ελλάδα του 2027.

«Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση σε έναν χώρο συμβολικό για όσα πετύχαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Τα ναυπηγεία της Ελευσίνας ήταν μια επιχείρηση με μεγάλη δυσκολία. Σήμερα που μιλάμε έχει ξεκαθαρίσει το επενδυτικό τοπίο, οι εργαζόμενοι είναι πληρωμένοι και ικανοποιημένοι και ευελπιστούμε να προσθέσουμε εδώ εκατοντάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας» είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Το επίκεντρο της πολιτικής μας είναι οι επενδύσεις. Με τις επενδύσεις δημιουργούμε και θέσεις εργασίας. Όταν ήρθαμε στα πράγματα η ανεργία ήταν πάνω από 17%, τώρα έχει πέσει κι άλλο, ευελπιστώ να πάμε σε μονοψήφια νούμερα. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό αυξάνοντας τα επίπεδα των μισθών. Όσο συμπιέζεται η ανεργία, αυξάνονται οι μισθοί. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και με επενδύσεις. Στόχος είναι να αυξηθεί το μέσο επίπεδο μισθών κατά 25%. Να πάει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος να προσεγγίσει τα 950 ευρώ» εξήγησε ο πρωθυπουργός.

«Η πολιτική που έχουμε δρομολογήσει μπορεί να συνεχιστεί. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις, είμαι σίγουρος ότι θα τις προσελκύσουμε σε μια σειρά από κλάδους. Να δημιουργήσουν έτσι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Έτσι έγινε σε μια σειρά από κλάδους όπως αυτός της τεχνολογίας, όπου η Ελλάδα δεν είχε επενδύσεις για χρόνια» συμπλήρωσε.

«Όλα αυτά, πρέπει να γίνουν σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής σταθερότητας. Οι εποχές που μπορούσαμε να δαπανούμε πόρους για μια έκτακτη κρίση όπως η πανδημία, έχουν παρέλθει. Καλύψαμε το χαμένο έδαφος, φέτος θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Ταυτόχρονα καταφέραμε πάντα να εξασφαλίζουμε τους πόρους για να κάνουμε μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Στηρίξαμε τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας».

«Αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια οι συντάξεις και τα αναπηρικά επιδόματα μετά από πολλά χρόνια» υπογράμμισε.

«Όλες οι πολιτικές που συζητάμε για τα επόμενα χρόνια, στηρίζονται πάνω στην οικονομία. Αν με ρωτάτε ποιος είναι ο στόχος που έχω για τη χώρα, είναι να προσεγγίσουμε με μεγάλη ταχύτητα τον μέσο όρο της Ευρώπης παντού. Είτε μιλάμε για επενδύσεις, για κοινωνικό κράτος. Το κλειδί είναι η γρήγορη ανάπτυξη, σε κανόνες δημοσιονομικής σταθερότητας, για να μην ζήσουμε όσα ζήσαμε την περασμένη δεκαετία. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου και τον προϊστάμενό τους, τον Θάνο Πετραλιά. Όταν σχεδιάζουμε πολιτικές, πρέπει να υπάρχει μια τελική φωνή που να λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Αυτή η φωνή ήταν ο Θάνος, όπως και ο κ. Σκυλακάκης και ο κ. Σταϊκούρας. Είμαι ικανοποιημένος γιατί δεν ξεφύγαμε ποτέ από τους στόχους μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο κανόνας ήταν όχι οριζόντια μέτρα, αλλά στήριξη σε αυτούς που το έχουν ανάγκη» είπε ακόμη.

Ακολούθως, ο κ. Σάββας Παπαδόπουλος, οξυγονοκολλητής στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, πήρε πρώτος τον λόγο και ρώτησε για τους άνεργους και σε πόσο χρονικό διάστημα θα ήταν έτοιμος ο πρωθυπουργός να απορροφήσει ένα μεγάλο ποσοστό τους.

«Χαίρομαι πάντα όταν ακούω προσωπικές ιστορίες εργαζόμενων, όχι μόνο εδώ αλλά σε όλε τις επιχειρήσεις που έχουμε διασώσει. Υπάρχει ιστορία σε έναν κλάδο που πρέπει η χώρα μας να πρωταγωνιστεί. Μου έκανε εντύπωση γιατί να έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, αλλά να στέλνουμε τα πλοία για επισκευές σε άλλες χώρες.

Αυτό που έγινε εδώ (σ.σ. ναυπηγεία Ελευσίνας), σηματοδοτεί ότι μπορούμε να μπούμε σε κλάδους που είχαμε βγει εδώ και δεκαετίες και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να είναι πιο φτηνή, αλλά πιο καλή στις υπηρεσίες που παρέχει. Αυτό θεωρώ το να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οι καλοί μισθοί συνδέονται με την παραγωγικότητα, την τεχνολογία και τις επενδύσεις.

Είναι πολύ σημαντικές και οι συνθήκες εργασίας, η ασφάλιση, ο σεβασμός σε όλα τα εργασιακά δικαιώματα, επιμένουμε πολύ σε αυτό. Πρέπει ο καθένας να είναι απόλυτα προστατευμένος, κανένας εργοδότης δεν θα πρέπει να καταχραστεί τον εργαζόμενο. Εδώ επιμένω στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα εργαλείο που εισαγάγαμε και χρησιμοποιείται ήδη.

Στον κλάδο αυτό πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές. Δεν είναι μόνο η Ελευσίνα, είναι ο Σκαραμαγκάς, τα ναυπηγεία στο Πέραμα. Δημιουργούμε έναν κλάδο που μπορούμε να έχουμε δεκάδες χιλιάδες εργασίας» απάντησε ο πρωθυπουργός.

Ακολούθησε η Αγγέλα Σαβουλίδου, απόφοιτος λογιστικής που έχει αξιοποιήσει τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Η ερώτησή της αφορούσε τη βελτίωση των μισθών.

«Χαίρομαι που έχεις καταφέρει να βρεις εργασία μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Η ανεργία είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας.

Όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική και καταπολέμηση της φτώχειας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια από το να βρεις δουλειά σε έναν άνεργο.

Αν εσύ πας σε μια επιχείρηση που έχει κίνητρο να σε προσλάβει, και είναι ικανοποιημένη, δεν έχει κανένα λόγο να μην σε κρατήσει σε ένα καθεστώς πιο μόνιμης απασχόλησης.

Έχουμε μια σειρά από προγράμματα για νέους εργαζόμενους. Το δύσκολο είναι να μπεις στην αγορά εργασίας, για νέους έως 29 ετών που δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. Συχνά ακούμε από εργοδότες “δεν θα σε προσλάβω γιατί δεν έχεις εμπειρία”. Μα πως θα αποκτήσει εμπειρία ο εργαζόμενος.

Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για ασφάλιση σπιτιού έναντι φυσικών καταστροφών

Έχουμε προγράμματα, όπως το «Πρώτο Ένσημο» που αντιμετωπίζουν αυτή τη στρέβλωση στην αγορά εργασίας.

Μιλώντας για την αύξηση των μισθών, μία παράμετρος είναι οι μισθοί και οι άλλοι το τι μένει μετά τον μισθό. Τι μένει στην τσέπη του. Αν μειώνονται συνολικά οι φόροι, τότε ο πολίτης έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Η μείωση των φόρων έχει ξεχωριστή σημασία.

Αναφερθήκαμε πριν στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, που μειώθηκε 35%.

Σήμερα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε μια ακόμα παρέμβαση που συνδέεται με τον ΕΝΦΙΑ.

Οποιοδήποτε σπίτι ασφαλίζεται έναντι φυσικών καταστροφών, θα έχει επιπλέον έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ 10%.

Η αύξηση μισθών θα έρθει μέσω της μείωσης εργασίας αλλά και μέσα από την κατάρτιση των εργαζόμενων.

Όταν μου λένε «δεν βρίσκω εργαζόμενους», λέω «πληρώστε παραπάνω να βρείτε». Αυτό ισχύει κυρίως στον κλάδο του τουρισμού. Για να αποτυπωθεί αυτό πλήρως, πρέπει και οι εργαζόμενοι να έχουν τις σωστές δεξιότητες και την κατάρτιση. Για αυτό έχει σημασία να επενδύσουμε στην κατάρτιση, στα προγράμματα εξειδίκευσης.

Θεωρώ ότι ο στόχος μας για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ, είναι απολύτως εφικτός.

Κάτι τελευταίο, επειδή γίνεται ερώτηση για την αύξηση του πληθωρισμού, η απάντηση είναι ότι ο πληθωρισμός κάποια στιγμή θα πέσει. Οι μισθοί θα παραμείνουν όμως στα ίδια επίπεδα. Και φυσικά οι φόροι θα παραμείνουν μειωμένοι. Δεν θα γυρίσουν ξανά στα ίδια σημεία, ο πληθωρισμός όμως θα βαίνει μειούμενος» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αμέσως μετά, ο κ. Στεργίου, που απασχολείται στον κλάδο του τουρισμού, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, έκανε λόγο για ένα κοκτέιλ προκλήσεων, ρωτώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ποια είναι η σκέψη του για τις πρωτοβουλίες για τον τουριστικό κλάδο.

«Χαίρομαι που έχουμε έναν εκπρόσωπο του κλάδου που συνεισφέρει τόσα πολλά στην ελληνική οικονομία, και σε έσοδα και σε θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε χρονιά ρεκόρ, θα ξεπεράσουμε τα περσινά έσοδα. Δεν υπάρχει λόγος να μην φτάσουμε τα 30 δισεκατομμύρια έσοδα από τον Τουρισμό μας.

Αυτό σημαίνει επένδυση στον τουρισμό, υπηρεσίες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, διεύρυνση της τουριστικής σεζόν και φυσικά καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Αν ο πάροχος μπορεί να χρεώνει τον πελάτη περισσότερο, τότε θα μπορεί να πληρώνει περισσότερο και τον εργαζόμενο.

Όσο ανεβαίνει η ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεις, θα ανεβαίνουν τα έσοδα άρα και οι μισθοί.

Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση για το κόστος για τον επιχειρηματία. Μειώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές, το κόστος στην ενέργεια έχει αρχίσει και μαζεύεται. Βοηθήσαμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αλλά πιστεύω αφήνουμε πίσω μας την εποχή με το υψηλό κόστος ενέργειας.

Βέβαια, αναφέρεσαι και στο κόστος της αύξησης των επιτοκίων. Δεν τα ελέγχουμε εμείς, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιστεύω ότι φτάνουμε προς το τέλος και αυτών των αυξήσεων.

Θεωρώ ότι μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα του δανεισμού μέσα από την αναπτυξιακή τράπεζα σε 60.000 επιχειρήσεις.

Οι τράπεζες δεν ασχολούνταν με τις μικρές επιχειρήσεις, όμως, αυτό θα το κάνει η αναπτυξιακή τράπεζα. Αυτό θα βοηθήσει επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

«Youth Pass 150 ευρώ σε κάθε νέο που ενηλικιώνεται»

Η στήριξη στον κλάδο του τουρισμού, έχει να κάνει και με την εγχώρια στήριξη, με τους Έλληνες που ταξιδεύουν στη χώρα. Είχε μεγάλη επιτυχία το Freedom Pass, που δώσαμε στους νέους 150 ευρώ για τον τουρισμό. Είμαστε σε θέση να δώσουμε αυτά τα χρήματα, τα 150 ευρώ, σε κάθε νέο που ενηλικιώνεται, για να τα δαπανήσει σε υπηρεσίες τουρισμού, αθλητισμού και ταξιδιών.

Αυτό δεν αφορά μόνο τα μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις τουρισμού. Μπορούν να βρουν την ευκαιρία τους, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ μεγάλος για να διακριθείς. Οι μικρές επιχειρήσεις στον τουρισμό συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στον τουρισμό, όλες οι επενδύσεις πρέπει να έχουν δύο απαραίτητες προδιαγραφές για να διεκδικήσουν και ευρωπαϊκούς πόρους. Να είναι ψηφιακές και να είναι «πράσινες». Έχουμε σημαντικά εργαλεία και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Ένα νέο ζευγάρι, η κ. Καπούλα και ο κ. Θεοδωρικάτος, μίλησαν για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου», από το οποίο επωφελήθηκαν και κατοικούν πλέον στο Γαλάτσι. Η ερώτηση αφορούσε το ποιες άλλες ενέργειες θα λάβει ο κ. Μητσοτάκης για του νέους και τις νέες οικογένειες.

«Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα γιατί χτυπά στον πυρήνα του πώς αντιλαμβανόμαστε τη στήριξη του κράτους στις νέες οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί ή παιδιά. Το θέμα της υπογεννητικότητας είναι από τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, πρέπει να δούμε πως θα το αντιστρέψουμε σε βάθος χρόνου. Πρέπει να βρούμε λύσεις για το πώς θα βοηθήσουμε τα νέα ζευγάρια οικονομικά, για να κάνουν το επόμενο βήμα και να κάνουν οικογένεια.

Είχαμε στην αγορά των ακινήτων ένα φαινόμενο που ναι μεν αν είσαι ιδιοκτήτης ήταν καλό, αλλά αν ήσουν ενοικιαστής δεν ήταν καλό. Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» έδωσε κίνητρο σε νέους και νέα ζευγάρια να βρουν σπίτια μέσα στο πλαίσιο των παροχών. Ξέρω ότι υπάρχει μια μικρή δυσχέρεια να βρεθούν σπίτια, αλλά όσο «τρέχει» θα βρεθούν και τελικά θα μπορεί ο πολίτης να πληρώνει δόση δανείου μικρότερη από το ενοίκιο. Παράλληλα θα αποκτήσεις κι ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία αυξάνεται.

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό που στηρίζει τις νέες οικογένειες. Έχουμε ξεχάσει ότι η δική μας κυβέρνηση έδωσε 2.000 για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στην πατρίδα μας.

Έχουμε επίσης ζητήματα όπως η άδεια πατρότητας, η άδεια μητρότητας να υπάρξει εξίσωση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εργαζόμενων που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.

Ζητήματα που έχουν να κάνουν με παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Θέλουμε να αυξήσουμε κατά 50.000 τις θέσεις που έχουμε.

Θέλουμε να έχουμε ολοήμερο σε κάθε ελληνικό Δημοτικό Σχολείο ως τις 17:30, με ποιοτικό χρόνο για το παιδί, την ώρα που η μητέρα και ο πατέρας δουλεύουν.

Προγράμματα όπως «οι νταντάδες της γειτονιάς», για να βοηθηθεί μια οικογένεια με μικρό παιδί.

Προγράμματα για παιδικούς σταθμούς σε μεγάλες επιχειρήσεις. 120 επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης τέτοιους παιδικούς σταθμούς.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο στήριξης των νέων οικογενειών. Αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο σήμερα να δημιουργήσεις μια οικογένεια. Ο λόγος που δεν περνούν οι οικογένειες από το πρώτο στο δεύτερο παιδί, είναι η μικρή οικονομική στήριξη.

Αυξήσεις στα επιδόματα τέκνων στο Δημόσιο – Πώς διαμορφώνονται

Γι’ αυτό και αυξάνουμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στο Δημόσιο Τομέα θα κάνουμε παρέμβαση στο επίδομα τέκνων. Σήμερα είναι 50 ευρώ, και στο δεύτερο παιδί θα γίνουν 120 ευρώ και για τρία παιδιά θα πάνε στα 170 ευρώ.

Αυτή είναι η αναμόρφωση που θα κάνουμε από 1/1/2024 στα επιδόματα που αφορούν το Δημόσιο και αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο μιας πολιτικής που αναγνωρίζει ότι το να μεγαλώνεις παιδιά σήμερα δεν είναι εύκολο.

Έχουμε χαμηλή συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας, θα χρειαζόμαστε εργαζόμενους σε λίγο και αυτό θα είναι πρόβλημα. Δεν γίνεται μια γυναίκα να μην συμμετέχει στην αγορά εργασίας γιατί δεν μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο εργαζόμενη και στο μητέρα.

Με την πανδημία διαπιστώσαμε πως και η εξ αποστάσεως εργασία μπαίνει στη λογική των επιχειρήσεων κι αυτό μπορεί να διευκολύνει νέα ζευγάρια με παιδιά», απάντησε ο πρωθυπουργός.

Ο Παναγιώτης Γκεζερλής, ιδιοκτήτης start up επιχείρησης, ήταν ο επόμενος πολίτης που απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό. Η ερώτηση που έγινε αφορούσε το πως θα στηριχθούν οι start ups τα επόμενα χρόνια.

«Χαίρομαι για την επιτυχία της εταιρείας, όταν μιλάω για αυτά είμαι χαρούμενος. Στην προηγούμενη επαγγελματική ενασχόληση είχα ασχοληθεί με τη χρηματοδότησή τους.

Ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων έχει στραφεί στο να φτιάξει ή να συμμετέχει σε μια μικρή επιχείρηση με ένα καινοτόμο προϊόν ή μια καινοτόμα υπηρεσία.

Για να ανθίσει το οικοσύστημα των start up έπρεπε να κάνουμε μια σειρά παρεμβάσεων τις οποίες και κάναμε. Με περισσότερα κεφάλαια, με φορολογικά κίνητρα, με απλοποίηση της διαδικασίας για να δοθούν δικαιώματα μετοχών στους εργαζόμενους. Αυτό θα ήθελα να το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις μελλοντικά, είναι αλλιώς να αισθάνεσαι ότι είσαι έστω και μικρομέτοχος παρά υπάλληλος.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα από το Elevate Greece. Είναι σημαντικό με τις επιχειρήσεις που σηκώνουν κεφάλαια, προσλαμβάνουν κόσμο, πληρώνουν καλούς μισθούς. Μπαίνει στον χάρτη των start ups η Ελλάδα.

Προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν δουλειές που τις κάνεις εκεί όπου γίνεται η δουλειά. Καλή ώρα στα Ναυπηγεία, πρέπει να είσαι εδώ να επισκευάσεις το πλοίο. Υπάρχουν, όμως, δουλειές που τις κάνεις από οπουδήποτε. Στον παγκόσμιο χάρτη η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ένα καλό πλαίσιο για μία start up και καλή ποιότητα ζωής. Κι όχι απαραίτητα η Αθήνα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορείς να αναζητήσεις ταλέντο. Έχουμε υψηλής ποιότητας δυναμικό, με εξαιρετικές γνώσεις τεχνολογίας.

Η Ελλάδα έγινε ελκυστικός προορισμός για κεφάλαια και επιχειρήσεις. Το Ισραήλ το έκανε αυτό σε υπερθετικό βαθμό. Αν δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο, να πάρουμε ιδέες. Υπάρχουν κι επιχειρήσεις στο Ισραήλ που σκέφτονται να έρθουν εδώ.

Οι ευκαιρίες είναι τεράστιες και για να προσελκύσουμε κεφάλαια και για να επιστρέψουν εργαζόμενοι από το εξωτερικό. Μιλήσαμε για το brain drain. Έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και μπορεί να μην γυρίσουν ποτέ. Όμως, αν κάποιος θέλει να το κάνει, τώρα έχει περισσότερες πιθανότητες να το κάνει από ότι πριν από τέσσερα χρόνια.

Ανοίγεται η δεξαμενή του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι τα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό και τώρα μπορούν να γυρίσουν πίσω.

Όσο μπαίνουν οι μεγάλες εταιρείες στην ελληνική αγορά, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα μια start up να εξαγοραστεί από μια μεγάλη επιχείρηση. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είναι όλες οι start up στην Αθήνα. Πριν δύο μήνες εξαγοράστηκε έναντι 120 εκατ. ευρώ μια τέτοια start up από τον Βόλο.

Πρέπει να αποδαιμονοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Μάθαμε για δεκαετίες ότι ο εργοδότης είναι ο κακός. Όχι ότι δουλεύουν μαζί για να δημιουργηθεί ο πλούτος. Εγώ ενθουσιάζομαι όταν βλέπω παιδιά 14-15 ετών που μαθαίνουν την έννοια της επιχειρηματικότητας, που κάνουν μπίζνες πλαν και καταλαβαίνουν τη λογική. Θα είναι η επόμενη γενιά επιχειρηματιών».

Ακολούθησε η κ. Αλαμάνου, πρώην δικαστική υπάλληλος. Η ερώτησή της αφορούσε στις συντάξεις, στο κατά πόσο θα χορηγούνται γρηγορότερα και αν θα ακολουθήσουν κι άλλες αυξήσεις.

«Είμαι υπερήφανος για τη δουλειά που έχει γίνει στον ΕΦΚΑ. Κάναμε το αυτονόητο, δεν είμαι υπερήφανος που χρειάστηκε τόσα χρόνια για να γίνει, αλλά μπορεί ο συνταξιούχος να πάρει τη σύνταξή του στην ώρα του.

Θα πω μια κουβέντα για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Για τους νέους η σύνταξη είναι κάτι πολύ απομακρυσμένο. Νέα παιδιά που συναντώ μου λένε «δεν θα πάρω σύνταξη».

Τους λέω ότι κάνουν λάθος. Οι εργοδοτικές εισφορές είναι μια μορφή αποταμίευσης για τη σύνταξη που θα πάρεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο εργάζεσαι ανασφάλιστος, χάνεις από αυτή την αποταμίευση. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι το θέμα της μερικής ασφάλισης.

Η παρέμβαση στις επικουρικές συντάξεις με τον ατομικό κουμπαρά είναι πολύ σημαντική. Ο νέος εργαζόμενος βλέπει τις εισφορές του μήνα με το μήνα. Το κράτος εγγυάται το κεφάλαιο 100%. Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι εισφορές από τον ατομικό κουμπαρά. Δημιουργούμε αίσθηση ιδιοκτησίας στις εισφορές που καταβάλει ο εργαζόμενος. Σήμερα οι εισφορές των εργαζόμενων, πληρώνουν την προηγούμενη γενιά. Με τη δική μας παρέμβαση θέλουμε να ευθυγραμμιστούν αυτό.

Για τις συντάξεις, δώσαμε τις αυξήσεις κοντά στο 8% αλλά δεν την είδαν όλοι οι συνταξιούχοι λόγω προσωπικής διαφοράς. Υπήρξε λογιστική αύξηση σε αυτούς. Για αυτό δόθηκαν τα έκτακτα επιδόματα των 200 και 300 ευρώ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση. Εκτιμώ τον επόμενο χρόνο ότι η αύξηση των συντάξεων θα είναι κοντά στο 4%. Σημαντική παράμετρος είναι και ο πληθωρισμός.

Επίσης, η δική μας κυβέρνηση έκανε πιο εύκολο στους συνταξιούχους το να δουλεύουν. Υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας και αρκετοί αισθάνονται παραγωγικοί. Αν χάνουν μεγάλο μέρος της σύνταξης, δεν θα το κάνουν. Πολλοί συνταξιούχοι αισθάνονται δημιουργικοί και θέλουν να συνεισφέρουν, σε θέσεις που δεν θα διεκδικήσου ένα νέο παιδί στην αγορά εργασίας».

Η κ. Αυγέρη ήταν η επόμενη πολίτης, η οποία εργάζεται στη συλλογή δεδομένων για τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ερώτηση αφορούσε το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, που δεν έχει αυξηθεί – σε αντίθεση με το κόστος ζωής, τα τελευταία χρόνια.

«Έχουμε προϋπολογίσει 500 εκατ. ευρώ για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβουμε και σε άλλα πεδία. Τα επιδόματα θέσεις είναι χαμηλά, πρέπει να τα αυξήσουμε και θα τα αυξήσουμε.

Αν δείτε την ψαλίδα μεταξύ ενός δημοσίου υπαλλήλου και ενός γενικού διευθυντή είναι πάρα πολύ μικρή.

Είμαι απολύτως ανοικτός στο να διευρύνουμε τη λογική των πριμ παραγωγικότητας. Πειραματιζόμαστε με τέτοια εργαλεία, το κάναμε στον ΕΦΚΑ ας πούμε.

Είμαι υπέρ της βελτίωσης των πριμ παραγωγικότητας και μην ξεχνάμε ότι σε αυτό που αποκαλούμε ειδικά μισθολόγια, θα πρέπει να τα δούμε με μία διαφορετική ματιά όπως έγινε με το μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως έγινε παρέμβαση στο μισθολόγιο των γιατρών με αύξηση 10%.

Όσο η τεχνολογία μπαίνει στη ζωή μας, όσο υποκαθιστούμε γραφειοκρατικές δουλειές με την τεχνολογία, θα πρέπει να πληρώνουμε καλύτερα τους δημόσιους υπαλλήλους μας.

Να τονίσω τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στους πανελλαδικούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και στην ανάγκη της αξιολόγησης στο δημόσιο, για να επιβραβεύσουμε τους καλύτερους και να διορθώσουμε όσους δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους».