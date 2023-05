Εκλογές 2023 – Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για πλειστηριασμούς, ΦΠΑ και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προανήγγειλε ο Τσίπρας από τον Πειραιά

Ομιλία στον Πειραιά

Ήρθε η ώρα να πούμε στον κ. Μητσοτάκη: Σπίτι σου να pass Σήμερα η μεσαία τάξη χρειάζεται κουπόνια για να επιβιώσει. Κουπόνια για να πάει στο σουπερμάρκετ, κουπόνια για το βενζινάδικο, κουπόνια για να πληρώσει το ρεύμα. Όλη μας τη ζωή έχει γίνει ένα pass. Pass παντού αλλά πουθενά δεν πας. Ήρθε η ώρα να πούμε και στο κ. Μητσοτάκη ένα pass: Ήρθε η ώρα σπίτι σου να πας. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το πρόγραμμα μας έχει κόστος. Θα κοστίσει ακριβά στα funds που δε θα μπορέσουν να κερδοσκοπήσουν βγάζοντας σε πλειστηριασμό τα σπίτια της μεσαίας τάξης και των αδύναμων ανθρώπων. Ναι, το πρόγραμμά μας θα κοστίσει ακριβά στις εταιρείες ενέργειας που έχουν βγάλει υπερκέρδη πάνω από 6 δισ. ευρώ – θα κοπεί αυτό το πάρτι, θα σταματήσει. Θα κοστίσει το πρόγραμμά μας ναι, σε αυτούς τους εργοδότες που μαζεύουν τους εργαζόμενους δίπλα στους υπουργούς και τους απειλούν ότι αν δεν ψηφίσουν ΝΔ θα χάσουν τις απευθείας αναθέσεις που ήταν πάνω από 10 δισ. ευρώ. Πέρα από τα 11 σημεία του Συμβολαίου Αλλαγής, έχουμε ετοιμάσει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα κατατεθεί την πρώτη μέρα της συγκρότησης της προοδευτικής κυβέρνησης. Περιλαμβάνει τρία άρθρα: -Αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι να νομοθετηθεί το σχέδιο που παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες. -Μείωση του ΦΠΑ στον κατώτερο συντελεστή για τα τρόφιμα ακόμα και σε μηδενικό συντελεστή για τα είδη βασικής ανάγκης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτερο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ. -Κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. #ΣΥΡΙΖΑΠΣ #ΔικαιοσύνηΠαντού #εκλογές2023

Posted by Alexis Tsipras on Tuesday, May 9, 2023