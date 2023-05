Ηνωμένο Βασίλειο: Το χειρότερο βρετανικό αεροδρόμιο στις καθυστερήσεις πτήσεων

Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ διατηρεί τον τίτλο του χειρότερου αεροδρομίου του Ηνωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις πτήσεων για δεύτερη συνεχή χρόνια, σύμφωνα με έρευνα.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) από το πρακτορείο ειδήσεων PA, οι πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ αναχωρούσαν κατά μέσο όρο με μισή ώρα καθυστέρηση το 2022.

Πρόκειται για καθυστερήσεις υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν το συγκεκριμένο αεροδρόμιο κατατάχθηκε επίσης στην τελευταία θέση της συγκεκριμένες κατάταξης.

Το αεροδρόμιο Ντόνκαστερ Σέφιλντ -το οποίο έκλεισε τον Νοέμβριο- και τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ είχαν τις δεύτερες πιο φτωχές επιδόσεις, με μέση καθυστέρηση 29 λεπτών στις αναχωρήσεις των πτήσεων.

Ακολούθησαν τα αεροδρόμια Λούτον (28 λεπτά), Γκάτγουικ (27 λεπτά) και Μπρίστολ (26 λεπτά).

Το αεροδρόμιο Ιστ Μίντλαντς εμφάνισε τις καλύτερες επιδόσεις, με μέση καθυστέρηση μόλις 13 λεπτά.

Ο μέσος όρος καθυστερήσεων σε όλα τα αεροδρόμια ήταν 23 λεπτά.

Η ανάλυση έλαβε υπόψη όλες τις προγραμματισμένες και ναυλωμένες πτήσεις. Δεν συμπεριλήφθηκαν οι πτήσεις που ακυρώθηκαν.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ δήλωσε σύμφωνα με το - ότι η αρχή του 2022 επηρεάστηκε από την πανδημία.

«Μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών, η αεροπορική βιομηχανία πάλεψε σκληρά για να ανακάμψει. Φέτος, η πρώτη χρονιά από το 2020 που δεν επηρεάστηκε από την Covid, το αεροδρόμιο μας λειτουργεί ομαλά» σημείωσε, τονίζοντας ότι ο αριθμός των ταξιδιωτών φτάνει και ενδέχεται να υπερβεί τα προ πανδημίας επίπεδα.

