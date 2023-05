Rubini:Η επικείμενη σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας 

Παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις με την Κίνα και την επιφυλακτικότητα των Κινέζων αξιωματούχων για οικονομική αποσύνδεση, η προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο δυνάμεων φαίνεται μάταιη. Σε αυτό το ολοένα και πιο γεμάτο κλίμα, ο κατακερματισμός υπερισχύει της συνεργασίας και ο κίνδυνος μιας στρατιωτικής σύγκρουσης για την Ταϊβάν είναι μεγάλος.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πρόσφατα παρακολούθησα το China Development Forum (CDF) στο Πεκίνο, μια ετήσια συγκέντρωση ανώτερων ηγετών ξένων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών, πρώην υπευθύνων χάραξης πολιτικής και κορυφαίων Κινέζων αξιωματούχων. Το φετινό συνέδριο ήταν το πρώτο που πραγματοποιήθηκε αυτοπροσώπως από το 2019 και πρόσφερε στους δυτικούς παρατηρητές την ευκαιρία να συναντήσουν τη νέα ανώτερη ηγεσία της Κίνας , συμπεριλαμβανομένου του νέου πρωθυπουργού Li Qiang.

Η εκδήλωση πρόσφερε επίσης στον Λι την πρώτη του ευκαιρία να συνεργαστεί με ξένους εκπροσώπους από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ενώ πολλά έχουν ειπωθεί για τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping ότι διορίζει στενούς πιστούς σε κρίσιμες θέσεις εντός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και της κυβέρνησης, οι συζητήσεις μας με τον Λι και άλλους υψηλόβαθμους Κινέζους αξιωματούχους πρόσφεραν μια πιο λεπτή άποψη για τις πολιτικές και το στυλ ηγεσίας τους.

Πριν γίνει πρωθυπουργός τον Μάρτιο, ο Λι υπηρέτησε ως γραμματέας του CPC στη Σαγκάη. Ως οικονομικός μεταρρυθμιστής και υποστηρικτής της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας , έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πείσει την Tesla να χτίσει ένα μεγάλο εργοστάσιο στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, επέβαλε την αυστηρή πολιτική του Xi για μηδενικό COVID-19 και επέβλεψε ένα δίμηνο lockdown στη Σαγκάη.

Ευτυχώς για τον Λι, ανταμείφθηκε για την πίστη του και δεν έγινε αποδιοπομπαίος τράγος για την αποτυχία της πολιτικής. Η στενή του σχέση με τον Σι του επέτρεψε επίσης να πείσει τον Κινέζο πρόεδρο να αντιστρέψει τους μηδενικούς περιορισμούς για τον COVID-19 μέσα σε μια νύχτα, όταν η πολιτική αποδείχθηκε μη βιώσιμη. Κατά τη συνάντησή μας, ο Λι επανέλαβε τη δέσμευση της Κίνας για « μεταρρυθμίσεις και άνοιγμα », ένα μήνυμα που μετέφεραν και άλλοι Κινέζοι ηγέτες.

Το αξιοσημείωτο πνεύμα του Λι έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πιο συγκρατημένη συμπεριφορά του πρώην πρωθυπουργού Λι Κετσιάνγκ, τον οποίο γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια όταν ήταν πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, έκανε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, να γελάσει δυνατά, αποδίδοντας τη χαρούμενη διάθεσή του στο viral βίντεο με τον Κουκ να χειροκροτείται από τα πλήθη κατά την επίσκεψή του σε κατάστημα της Apple στο Πεκίνο . Αστειεύτηκε ακόμη και για ένα βίντεο με αμερικανούς νομοθέτες να ψήνουν στη σχάρα τον διευθύνοντα σύμβουλο της TikTok, Shou Zi Chew , το οποίο είχε επίσης γίνει viral εκείνη την εβδομάδα. Σε αντίθεση με τον Κουκ, σημείωσε, το πολιορκημένο αφεντικό της TikTok δεν χαμογελούσε κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στο Κογκρέσο. Το αστείο του Λι περιλάμβανε μια σιωπηρή προειδοποίηση ότι αν και οι αμερικανικές εταιρείες είναι ακόμα ευπρόσδεκτες στην Κίνα, η κινεζική κυβέρνηση μπορεί να παίξει σκληρά αν οι εταιρείες και τα συμφέροντά της αντιμετωπίζονται σκληρά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κρυφή απειλή του Λι αποτυπώνει την τρέχουσα στάση της Κίνας απέναντι στις ΗΠΑ. Αν και ανώτεροι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής στην Κίνα μιλούν συχνά για άνοιγμα, οι πολιτικές της Κίνας εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και τον έλεγχο έναντι της μεταρρύθμισης. Ο Τσιν Γκανγκ, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, υιοθέτησε μια γερακινή στάση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο CDF. Κάνοντας ένα σιωπηρό χτύπημα στις ΗΠΑ, ο Τσιν προειδοποίησε τους δυτικούς παρευρισκόμενους ότι ενώ η Κίνα στοχεύει να διατηρήσει ένα ανοιχτό παγκόσμιο εμπορικό καθεστώς, η χώρα θα απαντούσε σθεναρά σε κάθε προσπάθεια να την παρασύρει σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο.

Σε μια πρόσφατη ομιλία της, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Janet Yellen προσπάθησε να αμβλύνει τις ανησυχίες της Κίνας ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να «συγκρατήσουν» την άνοδό τους και να αποσυνδεθούν από την οικονομία τους. Οι πρόσφατες αμερικανικές ενέργειες που περιορίζουν το εμπόριο με την Κίνα, διευκρίνισε, βασίστηκαν σε ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια παρά σε μια προσπάθεια παρεμπόδισης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Αλλά η κατευνασμός της Κίνας θα είναι δύσκολη όταν οι ΗΠΑ φέρεται να σχεδιάζουν να επιβάλουν εκτεταμένους περιορισμούς στις κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ και στις αμερικανικές επενδύσεις στην Κίνα. Μέχρι σήμερα, οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν ήταν δεκτικοί στις προσπάθειες της Yellen και του υπουργού Εξωτερικών Antony Blinken να καθιερώσουν διάλογο για το πώς να μεγιστοποιηθεί η συνεργασία, να ελαχιστοποιηθούν οι περιοχές αντιπαράθεσης και να διαχειριστούν τον κλιμακούμενο στρατηγικό ανταγωνισμό και τον ανταγωνισμό των δύο δυνάμεων.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε πρόσφατα μια παρόμοια ρεαλιστική ομιλία στην οποία υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει «να επικεντρωθεί στην απομάκρυνση του κινδύνου παρά στην αποσύνδεση» από την Κίνα, αλλά τόνισε επίσης τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι κινεζικές πολιτικές αποτελούν απειλή για την Ευρώπη και τη Δύση. Η ομιλία της δεν έτυχε καλής υποδοχής στο Πεκίνο και ουσιαστικά περασε απαρατηρητη όταν επισκέφθηκε την Κίνα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν τον Απρίλιο, ενώ ο πιο φιλόξενος Μακρόν δέχτηκε μια υποδοχή στο κόκκινο χαλί.

Η Κίνα προσπαθεί επί του παρόντος να φέρει μια σφήνα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ έχουν σημαντικά συμφέροντα στην Κίνα, πολλοί Ευρωπαίοι CEOs παρευρέθηκαν στο CDF, σε αντίθεση με την περιορισμένη παρουσία Αμερικανών επιχειρηματικών ηγετών. Και τα αμφιλεγόμενα σχόλια του Μακρόν κατά την επίσκεψή του τον Απρίλιο, ιδιαίτερα η δήλωσή του ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει «υποτελής » των ΗΠΑ, υποδηλώνουν ότι η προσπάθεια μπορεί να είχε επιτυχία. Αλλά ένα επόμενο ανακοινωθέν της G7 επιβεβαίωσε τη στάση της Δύσης για την Ταϊβάν και καταδίκασε τις επιθετικές πολιτικές της Κίνας προς το νησί, και η σιωπηρή υποστήριξη της Κίνας στη βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πιθανότατα θα αποτρέψει την Ευρώπη από το να υποκύψει σε μια επίθεση γοητείας.

Η περίοδος πριν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, μαζί με την υποψία της Κίνας ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να συγκρατήσουν την οικονομική τους ανάπτυξη, θα εμποδίσουν τις προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Με τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους να ανταγωνίζονται για να θεωρηθούν σκληροί απέναντι στην Κίνα, ο σινο-αμερικανικός ψυχρός πόλεμος είναι πιθανό να ενταθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός ενδεχόμενου θερμού πολέμου για την Ταϊβάν.

Παρά τις προσπάθειες των Αμερικανών αξιωματούχων να δημιουργήσουν προστατευτικά κιγκλιδώματα για στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα και την επιμονή των Κινέζων αξιωματούχων ότι δεν ενδιαφέρονται για την οικονομική αποσύνδεση, οι προοπτικές για συνεργασία φαίνονται όλο και πιο απομακρυσμένες. Ο κατακερματισμός και η αποσύνδεση γίνονται το νέο φυσιολογικό, οι δύο χώρες παραμένουν σε τροχιά σύγκρουσης και μια επικίνδυνη εμβάθυνση της συνεχιζόμενης « γεωπολιτικής ύφεσης » είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Nouriel Roubini, Professor Emeritus of Economics at New York University’s Stern School of Business, is Chief Economist at Atlas Capital Team, CEO of Roubini Macro Associates, Co-Founder of TheBoomBust.com, and author of MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them (Little, Brown and Company, 2022). He is a former senior economist for international affairs in the White House’s Council of Economic Advisers during the Clinton Administration and has worked for the International Monetary Fund, the US Federal Reserve, and the World Bank. His website is NourielRoubini.com, and he is the host of NourielToday.com.