Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να καταπιώ τις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη γυναίκα μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα το βράδυ (15.05.2023), λίγο πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε τους πολιτικούς του αντιπάλους και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ενδιαφέρουσες, καθημερινές του συνήθειες. Παράλληλα, ανέφερε το τι του έλεγε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σε μεταξύ τους συναντήσεις, όταν δεν «έγραφαν» οι τηλεοπτικές κάμερες.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Εντάξει, αγαπημένο σας συγκρότημα Πρόεδρε, το ξέρω.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μόνο με το ίδιο συγκρότημα με υποδέχεσαι. Αν θυμάμαι καλά…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Έτσι, έρχονται κιόλας.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Έρχονται κιόλας και θα είμαστε εκεί.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Δεν αλλάζουμε συνήθεια εμείς, Πρόεδρε.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Χαίρομαι γι’ αυτό.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αν και δεν ξέρω αν πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε συνήθειες.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εξάλλου, σου θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική εκστρατεία το σύνθημα ήταν «συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα».

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ταιριάζει και στην εκπομπή σου. Μου επιτρέπεις τον ενικό πάντα, έτσι;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Βέβαια. Εγώ θα σας μιλάω στον πληθυντικό, εσείς μιλήστε μου όπως θέλετε. Ποιο είναι το σύνθημα φέτος;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Σταθερά, τολμηρά, μπροστά.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Μάλιστα. Έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω. Πριν όμως, θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ ο κ. Ανδρουλάκης και μου έφερε να βάζω κάτι πάνω στο ποτήρι. Μην είστε έτσι…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ε, τότε να σου φέρω κι εγώ την επόμενη φορά. Να στο στείλω;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ποιο;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Το αντίστοιχο.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πάντα με το ΠΑΣΟΚ με υποδέχεσαι, θες να μου στείλεις κάποιο μήνυμα;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Όχι, όχι, τότε θυμάμαι κιόλας ότι είχε… Μήπως είναι τελικά και γούρι το ζήτημα του ΠΑΣΟΚ; Μόλις σας υποδέχομαι με ΠΑΣΟΚ, κερδίζετε τις εκλογές.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Για να δούμε τι θα γίνει τώρα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Φέτος είστε λίγο πιο θυμωμένος από την προηγούμενη φορά. Νομίζω συνεχώς σας βλέπω λίγο είστε…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι, εγώ δεν το αισθάνομαι έτσι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πώς το αισθάνεστε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πρέπει να σου πω ότι είμαι μάλλον πιο ήρεμος, πιο συνειδητοποιημένος, πιο έμπειρος ίσως, μετά από τέσσερα χρόνια αντιμετώπισης μεγάλων δυσκολιών.

Και πρέπει να σου πω ότι αυτήν την προεκλογική εκστρατεία τη χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάντα μου άρεσε να κάνω εκλογές, θεωρώ ότι αυτή η άμεση επαφή με τους πολίτες, ειδικά όταν είμαστε στο δρόμο και κάνουμε τις συγκεντρώσεις μας -μικρές, μεσαίες, μεγάλες-, είναι κάτι το οποίο μου δίνει μεγάλη δύναμη και αισιοδοξία.

Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει -φαντάζομαι- για όλους όσοι πολιτεύονται. Οι εκλογές είναι το απόγειο, θα έλεγα, μιας διαδρομής, μιας τετραετίας. Είναι η στιγμή που πρέπει να μιλήσεις στους πολίτες, να θέσεις στην κρίση τους τη δουλειά που έχεις κάνει και βέβαια να τους μιλήσεις για το μέλλον.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Συμφωνώ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Γιατί τελικά κανείς δεν ψηφίζει γι’ αυτά τα οποία έγιναν χθες, αλλά θα σε ψηφίσουν γι’ αυτά τα οποία θα κάνεις από εδώ και στο εξής, αρκεί να σε πιστέψουν ότι θα τα κάνεις.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ήταν έτσι όπως το φανταστήκατε; Φανταστήκατε κάποια στιγμή να γίνετε Πρωθυπουργός. Σας ψήφισαν στο κόμμα για Πρόεδρο, εσείς κατεβήκατε, ζητήσατε την ψήφο, την πήρατε, γίνατε Πρωθυπουργός.

Ήταν έτσι; Ήταν χειρότερα, ήταν καλύτερα, ήταν όπως το ονειρευόσασταν; Δηλαδή, λέμε «κάποια μέρα θα ξυπνήσω και θα γίνω Πρωθυπουργός», το λέγαμε και όταν ήμασταν μικροί, «μια μέρα να με κάνετε εμένα Πρωθυπουργό, θα δείτε τι θα έκανα σε αυτή τη χώρα».

Εσείς μεγαλώσατε σε σπίτι με Πρωθυπουργό, αλλά όταν εσείς γίνατε Πρωθυπουργός, ήταν έτσι τελικά όπως το ονειρευόσασταν;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ήταν πολύ πιο δύσκολα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πιο δύσκολα;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πολύ πιο δύσκολα. Παρότι ήμουν αρκετά καλά προετοιμασμένος, και ψυχολογικά, έχοντας κι εγώ βιώσει μέσα από την οικογενειακή μου ανατροφή τι σημαίνει να είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, αλλά έχοντας κάνει και μία προετοιμασία γι’ αυτά τα οποία θέλαμε να κάνουμε, αισθανόμουν ότι ήμουν αρκετά έτοιμος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν σε προετοιμάζει για το βάρος της ευθύνης όταν κάθεσαι σε αυτήν την καρέκλα, και τίποτα βέβαια δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για μία σειρά από απρόβλεπτες κρίσεις και κληθήκαμε να διαχειριστούμε πολλές τέτοιες, από την πανδημία μέχρι το προσφυγικό και από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις φυσικές καταστροφές.

Αντιμετωπίσαμε μια σειρά από πολύ μεγάλες δυσκολίες και ειδικά, θα σου έλεγα, για την πανδημία δεν υπήρχε και κανένα εγχειρίδιο αντιμετώπισης μίας τέτοιας υγειονομικής κρίσης, καθώς όλοι οι ηγέτες -με όλους τους συναδέλφους μου που μιλούσα στην Ευρώπη- αντιμετώπιζαν ακριβώς τα ίδια προβλήματα.

Έπρεπε, στην κυριολεξία, μέρα με τη μέρα να ανακαλύπτουμε και να σχεδιάζουμε τις αντιδράσεις μας απέναντι σε έναν ιό και σε μία παγκόσμια υγειονομική κρίση όμοια της οποίας είχαμε να δούμε 100 χρόνια.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Σας λείπει ο πατέρας σας αυτή τη στιγμή;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πάντα λείπουν οι γονείς και πρέπει να σου πω Γρηγόρη ότι ήμουν τυχερός διότι, παρότι οι γονείς μου με έκαναν σε σχετικά μεγάλη ηλικία, με τον πατέρα μου είχα ακριβώς πενήντα χρόνια διαφορά…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πενήντα χρόνια;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μισό αιώνα. Είχα την ευτυχία, όμως, να τον ζήσω μέχρι τα 49 μου -ο ίδιος πήγε αισίως μέχρι τα 99- και να τον απολαύσω, θα έλεγα, σε στιγμές όπου πια ήταν αποφορτισμένος από τις ευθύνες τις οποίες είχε νωρίτερα στη σταδιοδρομία του. Είχαμε μία εξαιρετική σχέση.

Η μάνα μου έφυγε νωρίτερα. Αλλά ξέρεις, αισθάνομαι ότι μερικές φορές λες «τι θα σου έλεγε, ας πούμε, ο πατέρας σου αν του έκανες μία ερώτηση» και μερικές φορές αισθάνομαι ότι ξέρω ήδη την απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς έκαναν μία καλή δουλειά και πήρα από τον ίδιο όση εμπειρία τουλάχιστον μπορούσε να μου μεταφέρει.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα, ακούγεται ένα σκυλάκι, λογικά δεν είναι το δικό σας, γιατί έχετε κάνει κι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που γέλασα στο TikTok, που γράψατε ότι είναι το «κομματόσκυλο».

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν ξέρω τώρα σε ποιο σκυλί αναφέρεσαι, διότι υπάρχει ο Πίνατ ο οποίος είναι στο Μαξίμου.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ο Πίνατ, για τον Πίνατ, ναι.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αλλά υπάρχουν και δύο λουκάνικα, Dachshund, τα οποία είναι τα σκυλιά τα οποία έχουμε στο σπίτι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Κοιτάξτε, κατ’ αρχάς τώρα άλλαξα τη συζήτηση αμέσως, αλλά ακούστηκε ο ήχος οπότε δεν μπορώ να τον παραβλέψω. Αυτή η ιστορία με το TikTok έδωσε ρέστα. Αλλά πρέπει να κλείσω, συγνώμη, να κλείσω. Είχατε ζήσει τον μπαμπά σας καθόλου σε περίοδο κρίσης; Δηλαδή, θυμάστε το μπαμπά να πρέπει να γυρίσει από το γραφείο να έρθει στο σπίτι κι αυτό που καταλαβαίνατε ήταν ότι υπήρχε τεράστια δυσκολία κι ότι έπρεπε να πάρει μία πολύ σοβαρή απόφαση;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κατ’ αρχάς, ο πατέρας μου για να μπορέσει να φτάσει να γίνει Πρωθυπουργός, πέρασε διά πυρός και σιδήρου. Έγινε Πρωθυπουργός σε σχετικά μεγάλη ηλικία και έκανε ένα comeback, για να χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο, πολύ εντυπωσιακό για τα πολιτικά δεδομένα της εποχής.

Και βέβαια, όσο ήταν Πρωθυπουργός, εγώ, αν εξαιρέσεις ένα χρόνο που ήμουν στο στρατό, δεν ήμουν στην Ελλάδα. Θυμάμαι, όμως, τις συνεχείς δυσκολίες και βέβαια και τη μεγάλη αγωνία του, είτε με πολλά ανοιχτά μέτωπα, θέματα εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο.

Και βέβαια μια πολύ δύσκολη εκλογή την οποία και τελικά έχασε μετά από τριάμισι χρόνια. Αλλά είχε μια μεγάλη ικανότητα να μπορεί να κρατάει τα πολιτικά προβλήματα μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον. Ήταν πάντα εξαιρετικά ψύχραιμος.

Βέβαια, στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του κάπνιζε λίγο παραπάνω, αισθανόταν κανείς την ένταση και το βάρος της ευθύνης του αξιώματος, το οποίο νομίζω ότι, όπως είπα, μπορείς να το αισθανθείς μόνο τη στιγμή που κάθεσαι πραγματικά σε αυτήν την καρέκλα. Αλλά, επειδή είχε πάντα μία θα έλεγα λίγο «ζεν» προσέγγιση στα πράγματα, θεωρούσε ότι για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει μία λύση.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Το έχετε κι εσείς λίγο αυτό το «ζεν» όμως, το έχετε υιοθετήσει.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Προσπαθώ, προσπαθώ.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Το έχετε υιοθετήσει.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Προσπαθώ, στα πλαίσια της προσπάθειας μόνιμης αυτογνωσίας στο πώς μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν ήμουν τόσο ψύχραιμος όσο είμαι τώρα, είναι κάτι το οποίο το δούλεψα αρκετά, διότι κατέληξα, πρώτον, ότι όταν αντιδράς θυμωμένος κατά κανόνα κάνεις λάθος και δεύτερον, όταν θυμώνεις και αφήνεις τα συναισθήματα να σε κυριεύουν θολώνει τελικά η κρίση σου, με αποτέλεσμα πάλι να καταλήγεις να μην κάνεις σωστή επιλογή.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Έχω κάνει εφτά χρόνια ψυχοθεραπεία και χαίρομαι πολύ γιατί, επειδή έχετε ζήσει και στην Αμερική και ξέρετε τι σημαίνει ψυχοθεραπεία στην Αμερική και πόσος κόσμος κάνει, τώρα στην Ελλάδα, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνουμε και μία τεράστια προσπάθεια μέσα από την τηλεόραση να φύγει αυτό το παράξενο να λες ότι κάνεις ψυχοθεραπεία και να σε περνούν ότι έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε εσείς, σε προβλήματα πολύ σοβαρά ζητήσατε ποτέ τη βοήθεια από ειδικό;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Βεβαίως. Και δεν έχω και δυσκολία να το πω και νομίζω ότι κάνετε πάρα πολύ καλά όταν μιλάτε ανοιχτά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία συνολικά.

Είναι μία τεράστια πρόκληση αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε, ειδικά τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους έχουν έρθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και νομίζω ότι τα πιο δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας.

Χρειάζεται μία πολύ συγκροτημένη απάντηση από την πολιτεία κι έχουμε κάνει πολλά στο να συγκροτήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ψυχικής υγείας, αλλά πρώτα και πάνω απ’ όλα πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα ψυχικής υγείας μέσα από τις παρωπίδες και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος.

Εμείς είχαμε -κι εγώ, τα είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη φορά- έχουμε περάσει και με τη Μαρέβα από μεγάλες οικογενειακές δυσκολίες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αισθανθεί κάποιος την ανάγκη να μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο, όχι κατ’ ανάγκη να πάρει υποστήριξη, αλλά κυρίως να τον βοηθήσει ή να την βοηθήσει να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους θέση και στη σωστή τους διάσταση.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αυτό που συνιστώ συνεχώς είναι: μη φοβάστε να βρεθείτε κοντά σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα με τα νέα παιδιά, ας πούμε τη γενιά των παιδιών μου, είναι ότι πια υπάρχει πλήρης απενοχοποίηση για τα ζητήματα αυτά και τα παιδιά θα αναζητήσουν βοήθεια εφόσον αισθάνονται ότι αυτή η βοήθεια μπορεί κάτι να τους προσφέρει.

Η μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι ακριβώς να υπάρχουν δομές που να μπορούν να παρέχουν αυτή τη βοήθεια δωρεάν, γιατί δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα να πάρουν ψυχολογική βοήθεια.

Έχουμε τηλεφωνική γραμμή, πενταψήφια, η οποία παρέχει μια πρώτη γραμμή υποστήριξης αν αντιμετωπίζει κάποιος οποιοδήποτε θέμα, άγχος, πανικό, κατάθλιψη, θέματα τα οποία είναι πια πολύ συνηθισμένα.

Αλλά, όπως σου είπα, πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα -το τονίζω- ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους, όπου φοβάμαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία επερχόμενη κρίση δημόσιας υγείας, η οποία σίγουρα συνδέεται και με το χρόνο τον οποίον περνούν τα παιδιά στο κινητό και γενικά στις ψηφιακές πλατφόρμες.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Εγώ, για να κλείσω την κουβέντα μας, χαίρομαι που μου λέτε ότι ζητήσατε βοήθεια από ειδικό όταν είχατε πρόβλημα πίεσης, ψυχολογικής. Το κρατάω και μου αρέσει πάρα πολύ.

Τώρα που λέτε για τους νέους, πώς τους βλέπετε έξω; Είναι θυμωμένοι λίγο οι νέοι και πρέπει να ομολογήσουμε κάτι: ότι μετά από την ιστορία με τα Τέμπη, ήταν μια ιστορία που πλήγωσε πάρα πολύ κόσμο, πέρα από τους νέους πλήγωσε και τους μεγάλους, αλλά είδα για πρώτη φορά τους νέους να νιώθουν ότι ήταν σαν, επειδή ήταν βέβαια κι όλα τα παιδιά αυτά που χαθήκαν, φοιτητές, σαν να ήταν όλοι αδέρφια μας.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αυτό αισθανθήκαμε όλοι και πρέπει να σου πω ότι ο θυμός, η οργή, η θλίψη, ήταν απολύτως κατανοητά και αναμενόμενα συναισθήματα μετά από μία τέτοια εθνική τραγωδία.

Νέα παιδιά σκοτώθηκαν, τα οποία πήραν το τρένο, ένα κατεξοχήν μέσο μαζικής μεταφοράς -δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να παίρνουν το αεροπλάνο- για να γυρίσουν στο πανεπιστήμιό τους.

Γι’ αυτό και ήταν τόσο έντονα τα βιώματα και μας ακούμπησε αυτή η τραγωδία όλους, γιατί όλοι θα μπορούσαμε να βλέπουμε τα δικά μας παιδιά σε ένα τέτοιο τρένο. Τα δικά μου παιδιά στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το τρένο κατά κόρον, άρα καταλαβαίνω απόλυτα αυτή την αντίδραση.

Αλλά νομίζω ότι οι νέοι έχουν κι άλλους λόγους να είναι θυμωμένοι. Πέρασαν μία δεκαετή κρίση, μία Ελλάδα που προσπαθούσε να σηκώσει το κεφάλι και να το βγάλει από το νερό και δεν τα κατάφερνε.

Πιστεύω ότι τελευταία τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, παρά ταύτα, τα βιώματα ακόμα είναι πολύ έντονα και υπάρχει στη νέα γενιά βαθιά αυτή η πεποίθηση ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους.

Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση για εμάς, το πώς θα αντιστρέψουμε όχι απλά αυτή την πεποίθηση, αλλά πώς θα διαψεύσουμε μέσα από τις πράξεις μας αυτή την αρνητική προσδοκία.

Με ρωτάς τώρα, ποια είναι η δική μου επαφή; Εγώ προσπαθώ πάντα να μιλώ με νέα παιδιά. Υπάρχουν και οι μικρότερες ηλικίες που συχνά σε αντιμετωπίζουν λίγο σαν έναν «διάσημο» ο οποίος έρχεται.

Είχα πάει τις προάλλες σε περιοδεία στην Ήπειρο. Πάντα όταν βλέπω σχολεία τα παιδιά έρχονται, θέλουν να φωτογραφηθούν. Στις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, εκεί αρχίζει η μεγαλύτερη επιφύλαξη, μερικές φορές η απόσταση και η αμφισβήτηση, θα σου έλεγα, της εξουσίας, η οποία είναι απολύτως αναμενόμενη. Αλίμονο αν ο νέος δεν αμφισβητήσει την εξουσία, απ’ όπου κι αν αυτή προέρχεται.

Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι η απόλυτη άρνηση δεν οδηγεί ποτέ, πουθενά. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι μία απάντηση. Μπορεί να μην πληροί κανείς απόλυτα τις προδιαγραφές που φαντάζεσαι για το ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα, αλλά πάλι, οι εκλογές τελικά είναι μία επιλογή, και κάποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Είναι καλύτερο οι νέοι να συμμετέχουν σε αυτήν την απόφαση από το να απέχουν.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θυμάσαι ένα στίχο του Παπακωνσταντίνου, «φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα»; Άρα να μη γίνουν χωρίς αυτούς.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μην περιμένετε από μένα προσωπικά… Το ξέρετε ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι παρουσιαστής. Θα προσπαθήσω να κάνω όσο γίνεται ερωτήσεις που θα ενδιαφέρουν, όπως έκανα και την προηγούμενη φορά. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα μου επιτεθείτε στο Instagram και θα πείτε «μα γιατί δεν τον πίεσες, γιατί δεν του είπες κάτι άλλο, γιατί δεν είπες όλα αυτά».

Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη κάνει τον τελευταίο καιρό πάρα πολλές συνεντεύξεις, έχει βρεθεί απέναντι από δημοσιογράφους πολύ πιο έμπειρους από μένα στα θέματα τα πολιτικά, έχει περάσει από το debate. Υπήρξαν άνθρωποι που θα μπορούσαν να τον πιέσουν καλύτερα από μένα στα δημοσιογραφικά θέματα.

Θα προσπαθήσω να πω αυτά που σκέφτομαι και έτσι όπως τα σκέφτομαι. Εννοείται ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και να τον πιέζω, δεν είμαι όμως εγώ αυτός που τα ξέρει καλά όλα αυτά τα πράγματα. Αν ψάχνετε τρομακτική πίεση δείτε τότε κάτι άλλο από τα θέματα της δημοσιογραφίας. Αυτό όμως που θα κάνω, πιστέψτε με, είναι ότι θα τα βγάλω όλα μέσα από την καρδιά μου, όπως οι ιστορίες ας πούμε τώρα που λέω. Και θα είναι πολύ απλή η ερώτησή μου Πρόεδρε, γιατί συνεχώς μου το λένε και εμένα τα νέα παιδιά 18 και 20 χρόνων.

Τι πληρώνει η Ελλάδα; Πληρώνει το παρελθόν; Πληρώνει την δεκαετία του ’80; Πληρώνει την δεκαετία του ’90; Μπορεί να είναι αφελέστατη η ερώτηση. Ξέρουμε πολύ καλά, περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε, ήταν η εποχή των παχιών αγελάδων και όλα αυτά. Αυτή η ιστορία υπάρχει περίπτωση να κλείσει κάποια στιγμή; Και να ξαναπούμε ότι θα έρθουν… Είχατε πει βέβαια ότι το πάρτι, το είχαν πει και οι ξένοι, ότι το πάρτι -the party is over- τελείωσε. Αλλά εγώ γιατί μέσα μου πιστεύω ότι, και γιατί να μην ξαναγίνει ένα ωραίο πάρτι; Ας μην γίνει επτά μέρες την εβδομάδα, να γίνει τέσσερις φορές την εβδομάδα. Να ξαναζήσουμε ωραία.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Το πάρτι αρκεί να γίνει με τα δικά μας τα λεφτά και όχι με δανεικά.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ναι, κι αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά θέλω να πω, θα μπορέσει ποτέ αυτή η χώρα, να ξαναπούμε «τι ωραία που είμαστε, τι ωραία χώρα», να θέλουν όλοι να έρθουν να ζήσουν εδώ και όχι να θέλουμε να φύγουμε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κατ’ αρχάς, η ιστορία της Ελλάδος είναι γεμάτη από θριάμβους και καταστροφές. Αλλά, θα έλεγα, ότι συνολικά η ιστορία μας, 200 χρόνια τώρα, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος της επανάστασης, ήταν ουσιαστικά, παρά τα πισωγυρίσματα, μία ιστορία προόδου.

Αν δεις τι έγινε στις υπόλοιπες, ας πούμε, βαλκανικές χώρες. Η Ελλάδα ήταν μια επαρχία της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας η οποία διεκδίκησε πρώτη την ελευθερία της και την κέρδισε, κόντρα τότε στις πιθανότητες. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μπροστά.

Θυμόμαστε πάντα την πιο πρόσφατη εμπειρία. Και η πιο πρόσφατη εμπειρία ήταν μία πολύ τραυματική εμπειρία, μία δεκαετία χαμένη, στην οποία καταστράφηκε το 1/4 του πλούτου, η πιο βαθιά κρίση που πέρασε οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Άρα, αυτό το οποίο περάσαμε ήταν πάρα-πάρα πολύ βαρύ και αγωνιζόμαστε ακόμα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Αλλά τολμώ να σου πω ότι, η άποψή μου είναι, πως τα πράγματα σήμερα είναι πολύ καλύτερα απ’ ό,τι ήταν το 2019. Έχουμε λόγους να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Εγώ βλέπω το ποτήρι πάντα μισογεμάτο, δεν το βλέπω τελείως γεμάτο. Υπάρχουν δυσκολίες μεγάλες. Αλλά σίγουρα η οικονομία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από την ευρωπαϊκή, δουλειές δημιουργούνται, περισσότερες επενδύσεις έρχονται, οι μισθοί σταθερά ανεβαίνουν.

Ναι, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά αυτό θα υποχωρήσει κάποια στιγμή. Αλλά οι μισθοί θα εξακολουθούν να ανεβαίνουν.

Και πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλοί έρχονται σήμερα και μας λένε από το εξωτερικό, και ξένοι, ότι «ναι, τελικά είναι καλό να ζει κανείς και να εργάζεται από την Ελλάδα».

Δεν είμαστε ακόμα, τονίζω, εκεί που θα θέλαμε να είμαστε, αλλά γιατί να μην πιστεύουμε ότι η δεκαετία, η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα θα είναι πραγματικά μία καλή δεκαετία για τη χώρα μας, σε αντίθεση με την προηγούμενη που δεν ήταν μία καλή δεκαετία;

Γι’ αυτό αγωνίζομαι. Εγώ θέλω να μιλάω για την Ελλάδα του 2027, την Ελλάδα του 2030, τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, την κλιματική αλλαγή, την τεχνητή νοημοσύνη.

Σχεδόν κανένας πολιτικός δεν μιλά για αυτά. Αλλά ο κόσμος αλλάζει γύρω μας με τεράστια ταχύτητα. Και πρέπει να βρούμε τη θέση μας σε αυτόν τον κόσμο, γιατί θα υπάρχουν νικητές και θα υπάρχουν και χαμένοι. Μιλάω για χώρες. Η προσδοκία μου είναι η Ελλάδα να είναι στη μεριά των νικητών, να είμαστε οι ωφελημένοι από αυτές τις μεγάλες αλλαγές, αρκεί να ξέρουμε πώς θα βρούμε τη θέση μας σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι δεν καταφέρατε αυτά τα τέσσερα χρόνια;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Α, πολλά. Νομίζω ότι δεν κατάφερα να αλλάξω το κράτος όσο πολύ θα ήθελα. Κάναμε τεράστια βήματα στην ψηφιακή επικοινωνία του πολίτη με το κράτος, αλλά θα σου πω ότι πέτυχε κιόλας γιατί καταφέραμε να εισάγουμε ένα καινούργιο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων. Διότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να παρέχει μια υπηρεσία που έχει να κάνει ας πούμε με τις μεταφορές ή με την υγεία, πρέπει να συνεργαστεί με το συναρμόδιο Υπουργείο.

Οπότε, εγκαθιδρύσαμε και μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων η οποία στο παρελθόν δεν υπήρχε. Όμως, στις βαριές δομές του κράτους έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε.

Υπάρχουν νοοτροπίες «ωχαδερφισμού», αδιαφορίας, οι οποίες συνυπάρχουν μαζί με ικανότατους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν το κάτι παραπάνω.

Όταν λοιπόν μιλώ για αξιολόγηση παντού και για επιβράβευση της προσπάθειας και του αποτελέσματος, αυτό ακριβώς εννοώ. Και εκεί θα στρέψουμε πολύ την προσοχή μας την δεύτερη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πόσο τοις εκατό είστε περήφανος για τους συνεργάτες σας;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν θα το ποσοτικοποιήσω, αλλά θα σας πω ότι καταφέραμε, τουλάχιστον στο Μέγαρο Μαξίμου, να χτίσουμε μια συνεκτική ομάδα. Και επειδή διαρκώς όλοι αξιολογούμαστε, πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να διορθώνουμε τα λάθη μας, να κάνουμε αλλαγές όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Αλλά θα σας έλεγα, συνολικά, ότι το αποτέλεσμα το οποίο θέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μου εργασία. Ήταν και παραμένει μια ομαδική δουλειά.

Και έκανα τεράστια προσπάθεια, στο επίπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου, ακριβώς να περάσω αυτή τη λογική ότι είμαστε μία ομάδα. Μαζί κερδίζουμε, μαζί χάνουμε. Να σπάσω τους παραδοσιακούς ανταγωνισμούς μεταξύ των Υπουργείων και να πετύχω ένα μεγαλύτερο επίπεδο συνεργασίας, διότι πάρα πολλά από τα μεγάλα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.

Και όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, για το οποίο έχει γίνει πολύ κουβέντα, αυτό ακριβώς εννοώ. Ένα ισχυρό κέντρο στο Μέγαρο Μαξίμου που μπορεί να συντονίζει, να λογοδοτούν οι Υπουργοί σε αυτό με βάση αποτελέσματα και να διορθώνει την πορεία, όποτε εντοπίζει ότι υπάρχουν αδυναμίες ή καθυστερήσεις.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Είναι λογικό όμως κάποια στιγμή οι συνεργάτες που νομίζαμε ότι θα τα καταφέρουν να μην τα καταφέρουν, έτσι δεν είναι;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι, συμβαίνει και αυτό. Είναι δυσάρεστο…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Συμβαίνει. Και δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια, δεν μπορεί…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εννοείται. Μα είναι αδύνατον να πει κανείς ότι όλες οι επιλογές του είναι σωστές. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Και γι’ αυτό και έχει κανείς πάντα την ευκαιρία να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Και πρέπει να κάνει διορθωτικές κινήσεις.

Από την άλλη, εκτιμώ στους συνεργάτες μου όχι μόνο την αποτελεσματικότητά τους, αλλά θα έλεγα και την συναισθηματική τους ανάμειξη σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε δρομολογήσει.

Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και για να μπορούμε να βγάλουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο, πρέπει πραγματικά να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέρος μιας σημαντικής κοινής αποστολής.

Έχω καταφέρει να προσελκύσω κοντά μου ανθρώπους οι οποίοι άφησαν πολύ επιτυχημένες επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Προφανώς πληρωνόντουσαν πολύ καλύτερα, δεν ενδιαφέρονται για τα χρήματα, αλλά αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε μια προσπάθεια, πραγματικά κόντρα στο ρεύμα, να αλλάξουμε τη χώρα. Και η πατρίδα μας να αλλάξει πίστα.

Αυτός είναι ο στόχος μας. Να γίνουμε πραγματικά Ευρώπη σε πολλά, αν όχι σε όλα. Να γίνουμε καλύτεροι από την υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτά που μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Και αυτός είναι και ο στόχος μας για τη δεύτερη τετραετία.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πρόεδρε, το 2023, πιστεύετε ότι ακόμα γίνονται ρουσφέτια; Ακόμα και χωρίς να το γνωρίζετε εσείς; Δηλαδή, έχω ψηφίσει τον Υπουργό στο τάδε μέρος, αυτός μου υποσχέθηκε ότι θα με βοηθήσει, πού να το ξέρει ο Μητσοτάκης, πού να το ξέρει ο Τσίπρας, πού να το ξέρει ο οποιοσδήποτε, αλλά εμένα το ρουσφέτι μου γίνεται.

Και εσείς βγαίνετε και λέτε δημοσίως «εμείς θα τα σταματήσουμε τα ρουσφέτια» και έχετε όλη την καλή διάθεση, αλλά από κάτω ουσιαστικά ο μηχανισμός εργάζεται, δουλεύει.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει αυτό. Το ερώτημα είναι σε ποια συχνότητα συμβαίνει. Και να εξηγήσουμε λίγο ότι το ρουσφέτι παραδοσιακά ήταν συνυφασμένο κατά κανόνα με διορισμό στο Δημόσιο. Σε ψηφίζω για να με διορίσεις, κάτι το οποίο συνέβαινε κατά κόρον και στη γενιά των πατεράδων μας. Ήταν μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα.

Αυτό δεν συμβαίνει πια, πολύ απλά γιατί δεν μπορούμε να διορίσουμε, αν εξαιρέσεις έναν μικρό αριθμό στενών συνεργατών, που τον τελευταίο που θέλω είναι να διορίσω κάποιον ο οποίος δεν είναι ικανός, μιας και ο αριθμός εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένος.

Μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι το ΑΣΕΠ και η δυνατότητα να κάνουμε αντικειμενικούς διορισμούς. Πρέπει να το επιταχύνουμε, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Παραδείγματος χάρη, εμείς θέλουμε να προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές. Πρέπει να μπορούμε να τους προσλάβουμε πιο γρήγορα από τις διαδικασίες, διότι υπάρχουν πραγματικά κενά σήμερα σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, τα οποία πρέπει να καλυφθούν.

Να σε ρωτήσω εγώ λοιπόν, το να βγει μία σύνταξη. Οι συντάξεις ήθελαν τρία χρόνια για να βγουν. Μπορεί να σε προσέγγιζε κάποιος και να σου έλεγε «ρε παιδί μου, βοήθησέ με να βγάλω τη σύνταξή μου». Η λύση δεν είναι να βοηθήσω εσένα να βγάλεις τη σύνταξη, η λύση είναι να διορθώσω το πρόβλημα.

Και το πρόβλημα με τις συντάξεις το διορθώσαμε και τώρα οι συντάξεις βγαίνουν σε δύο μήνες.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα; Το ζήτημα είναι ότι όταν ακούει ένας πολίτης τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να «φοβάται», δεν λέω ότι φοβάστε, να μην μπορεί να τα βάλει με το κράτος, τη γραφειοκρατία, φανταστείτε πώς νιώθει αυτός, που είναι ο ανθρωπάκος, που προσπαθεί και λέει, λέτε εσείς να τα βάλει με τη γραφειοκρατία. Πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία με τη γραφειοκρατία;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μα η απάντηση είναι ότι σε πολλά επίπεδα τα έχουμε βάλει και επιτυχημένα με τη γραφειοκρατία.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι σημαίνει γραφειοκρατία;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα σου πω. Γραφειοκρατία σημαίνει να πηγαίνεις ας πούμε στο ΚΕΠ για μία απλή διοικητική πράξη την οποία τώρα μπορείς να κάνεις από το gov.gr.

Άρα, το gov.gr είναι μια επανάσταση στον πόλεμο κατά της γραφειοκρατίας. Σου γλιτώνει χρόνο και χρήμα. Άρα, αυτό είναι μια μεγάλη τομή την οποία έχουμε κάνει. Η γραφειοκρατία είναι περίπλοκες διαδικασίες, γιατί αν θέλεις ας πούμε να ανοίξεις ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να πάρεις 15 άδειες ενώ οι πραγματικά χρήσιμες είναι οι πέντε.

Άρα υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη απλοποίηση των διαδικασιών του ίδιου του κράτους.

Γραφειοκρατία -που αυτό δεν ήταν καν γραφειοκρατία, αυτό ήταν ανικανότητα και ανεντιμότητα απέναντι στους συνταξιούχους- είναι επειδή ο ΕΦΚΑ δεν ήταν καλά οργανωμένος και επειδή τον έφτιαξαν τσάτρα-πάτρα όταν ένωσαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, να κάνεις τρία χρόνια για να πάρεις τη σύνταξή σου.

Αυτό δεν ήταν καν γραφειοκρατία. Αυτό ήταν αδικία και τεράστια αστοχία του κράτους.

Επειδή αποδείξαμε ότι μπορούμε να διορθώνουμε τέτοιου είδους προβλήματα αλλά δεν τα έχουμε διορθώσει παντού, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι την επόμενη τετραετία θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά στον τρόπο με τον οποίο τελικά λειτουργεί το κράτος και στον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης βιώνει την επαφή του με το κράτος.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα. Ακόμη κάτι που επίσης με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι τα τελευταία χρόνια άκουγα συνεχώς «έλα μωρέ τώρα, αφού δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ποιος Μητσοτάκης, ποιος Τσίπρας, όλα απ’ έξω γίνονται. Όλα προσχεδιασμένα είναι, όλα προδιαγεγραμμένα είναι. Τα έχουν κανονίσει οι Αμερικανοί, τα έχουν κανονίσει οι Ευρωπαίοι και εδώ πέρα ας πούμε πιόνια είναι οι δικοί μας οι πολιτικοί και ουσιαστικά κάνουν ό,τι βολεύει τους έξω».

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Το 2019 σου είχα πει, στη συνέντευξη που είχαμε δώσει, ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μπορούμε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα αναγνωρίσω δυσκολίες, αλλά δεν μπορούμε και να μην αναγνωρίσουμε ότι σήμερα έχουμε μία οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο ευρωπαϊκό.

Ότι η χώρα προσελκύει ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Ότι ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά, ότι οι εξαγωγές μας πάνε από ρεκόρ σε ρεκόρ, ότι μέχρι και στον πρωτογενή τομέα έχουμε ρεκόρ προϊόντων τα οποία εξάγουμε και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία στο παρελθόν θα είχαν μεγάλη δυσκολία να υλοποιήσουν.

Θεωρώ ότι αυτή είναι μία αρκετά αντικειμενική θεώρηση της Ελλάδος σήμερα και δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα ως προς την οικονομική της απόδοση παίρνει τα εύσημα από οίκους αξιολόγησης, από διεθνείς αναλυτές.

Αυτό έχει σημασία. Διότι όταν πάρουμε την περιβόητη επενδυτική βαθμίδα, αυτό τελικά, για το πορτοφόλι του κάθε πολίτη, θα σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δάνεια, στεγαστικά δάνεια και όχι μόνο, για τις επιχειρήσεις, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

Θέλω να απορρίψω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας ότι πάντα υπάρχουν κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι, οι οποίοι καθορίζουν τις τύχες μας. Εμείς ελέγχουμε τις τύχες μας. Και οι εκλογές είναι πάντα η απόλυτη, θα έλεγα, ευκαιρία, δοκιμασία για το λαό να πάρει τις τύχες του στα χέρια του.

Δεν θα διαφωνήσω εδώ σχεδόν με το σύνθημα του φίλου μου του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ο λαός ξέρει τελικά τι είναι καλύτερο για το λαό και για τον εαυτό του.

Ο λαός αποφασίζει στις εκλογές και αυτή είναι η μεγάλη ομορφιά της δημοκρατίας. Γι’ αυτό και τα διλήμματα στις εκλογές και οι επιλογές πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες και προδιαγεγραμμένες με απόλυτη σαφήνεια.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Φίλος σας ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας; Νομίζω μόνο με αυτόν νιώθετε… Mόνο με αυτόν χαμογελάσατε.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων πρέπει να έχουμε σχέσεις τουλάχιστον ευγένειας και ευπρέπειας με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Διασκεδάζω πάρα πολύ ειδικά με ορισμένα βίντεο τα οποία κάνουν για τον Κουτσούμπα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Από το «Λούμπεν».

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αυτό το «αυτοί είστε», μου το λέει και η κόρη μου συνέχεια.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Κατ’ αρχάς να πω, γιατί είναι και η κόρη σας εδώ, οπότε θέλω να πω…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μου το λέει συνέχεια. Μπαίνω στο σπίτι και λέω «πώς σου φάνηκε;» και μου λέει «αυτοί είστε». ΟΚ, εντάξει λέω.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Θα σας ρωτήσω για τη Δάφνη τώρα, γιατί είναι εδώ και είναι μια γλυκύτατη κοπέλα. Πόσων χρόνων είναι η Δάφνη;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Η Δάφνη θα γίνει 20.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Και αν σας πει να ασχοληθεί με την πολιτική θα χαρείτε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ούτε θα χαρώ, ούτε θα στεναχωρηθώ. Θέλω να κάνουν τα παιδιά μου αυτά τα οποία τους κάνουν ευτυχισμένα.

Το μόνο το οποίο θα έλεγα αν οποιοδήποτε νέο παιδί ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική, μία συμβουλή θα του έδινα μόνο: ότι θα φροντίσεις πρώτα να έχεις δουλέψει. Να έχεις κολλήσει πραγματικά ένσημα, να ξέρεις τι σημαίνει να βγάζεις το μεροκάματο, να ξέρεις τι σημαίνει να έχεις εργοδότη και να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Και μετά, αφού κάνεις κάποια καριέρα, να το ξανασκεφτείς αν θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά.

Από την άλλη, έχουμε μία υποχρέωση να μην καταστήσουμε την πολιτική μη ελκυστική για τα νέα παιδιά, ώστε τελικά να μην μπαίνουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Διότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όλες οι δημοκρατίες, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε νέα παιδιά, με καλές σπουδές, με καλή διάθεση, με φιλοδοξία να συμμετέχουν στα κοινά, να κάνουν αυτό το βήμα. Διότι υπάρχουν μεγάλα εμπόδια εισόδου στην πολιτική. Αν δεν έχεις αναγνωρισιμότητα είναι πολύ δύσκολο να μπεις. Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να υποστεί αυτή την τοξικότητα και τη χυδαιότητα που η συμμετοχή στα πολιτικά συχνά συνεπάγεται.

Και για αυτό και επέλεξα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας μας να τοποθετήσω ανθρώπους που ήταν, θα έλεγα, «antistar». Που δεν ήταν γνωστοί, έπρεπε να τους γκουγκλάρει κανείς για να τους βρει αλλά άνθρωποι με εξαιρετικά βιογραφικά, με συμμετοχή στα δημόσια πράγματα. Που πιστεύω ότι έχουν κάτι να εισφέρουν στην επόμενη Βουλή, αλλά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εκλεγούν με σταυρό, με το σύστημα το εκλογικό το οποίο έχουμε σήμερα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα. Γιατί να σας ψηφίσω;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα απαντήσω σε 30 δευτερόλεπτα.

Πρώτον, διότι ήμουν συνεπής και αυτά τα οποία είπα, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τα έκανα. Είχα πει ότι θα μειώσω φόρους, τους μείωσα. Είχα πει ότι θα δημιουργήσω θέσεις εργασίας, τις δημιούργησα. Είχα πει ότι θα φυλάξω τα σύνορα της πατρίδας, τα φύλαξα. Είχα πει ότι θα ενισχύσω τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις ενίσχυσα. Και είχα πει ότι θα μπορέσω να κάνω σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό του κράτους, και με το gov.gr το πετύχαμε.

Τι θέλω να κάνω από εδώ και στο εξής; Τρία πράγματα συγκράτησε: να αυξήσω μισθούς, είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση. Οι μισθοί είναι χαμηλοί σήμερα στη χώρα, και με την ακρίβεια δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα σε μία μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πώς μπορείτε να το κάνετε, να το καταφέρετε αυτό;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Με το να μειώσω την ανεργία, να φέρω επενδύσεις και να μπορέσω να αυξήσω τη δύναμη του εργαζόμενου, ο οποίος θα μπορεί να διεκδικεί καλύτερους μισθούς από τη στιγμή που η ανεργία μειώνεται.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Εδώ συμβαίνει όμως κάτι παράξενο, Πρόεδρε, και θέλω να μου το πείτε για να τα πάρουμε ένα-ένα. Φέτος άκουγα ότι προσπαθούσαν να πάνε να μαζέψουν τις ελιές και δεν υπήρχαν χέρια να πάνε να μαζέψουν τις ελιές.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Και, τελικά, ξέρεις τι έγινε;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Συγγνώμη. Ήμουν στην Πελοπόννησο, μου έλεγαν οι φίλοι εκεί πέρα ότι δεν μπορούν να μαζέψουν τα πορτοκάλια. Συζητάμε στο ραδιόφωνο και λέμε «γιατί δεν πάμε να μαζέψουμε, αφού υπάρχει τέτοια ανεργία, γιατί δεν πάμε να μαζέψουμε τις ελιές;». Παίρνουν τηλέφωνο τα νέα παιδιά και λένε: «γιατί μας εκμεταλλεύονται. Πάμε κάτω, δουλεύουμε 12, 15 ώρες, μας δίνουν 30 ευρώ». Και λέω, μα πού υπάρχει λύση; Από τη μία, ανεργία…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μισό λεπτό, ένα-ένα. Κατ’ αρχάς, είμαστε στη θέση σήμερα, και αυτό το πιστοποιείς και εσύ, να έχουμε το ανάποδο πρόβλημα από αυτό που είχαμε πράγματι πριν από 4-5 χρόνια: να ζητούν οι επιχειρήσεις εργαζόμενους και να μη τους βρίσκουν.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αυτό είναι αλήθεια.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αυτό τι σημαίνει; Ότι πληρώνουν παραπάνω. Γίνεται νομοτελειακά αυτό. Και όταν μου παραπονούνται επιχειρηματίες, τους λέω «λυπάμαι, πληρώστε παραπάνω, θα τους βρείτε». Πού πήγε σήμερα το μεροκάματο στην Αγιά; Ήταν 30, πήγε 50, 60, 70.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τόσο. Εννοείται, αφού δεν έχει χέρια.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αυτό λέω. Άρα, να πώς ανεβαίνουν οι μισθοί. Και βέβαια οι μισθοί ανεβαίνουν με ανάπτυξη και με περισσότερες επενδύσεις. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί αυτή; Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μία καλή δουλειά και έχουμε καλά εχέγγυα. Δεύτερη δέσμευσή μου: καλύτερο ΕΣΥ. Έχουμε θέματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Γιατί δεν το προσπαθήσατε το ΕΣΥ αυτά τα τέσσερα χρόνια;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Γιατί έπρεπε να διαχειριστώ μία πανδημία και παίζαμε άμυνα. Θα σου το πω πολύ ειλικρινά: στην πανδημία παίζαμε άμυνα. Κάναμε πράγματα στο ΕΣΥ, σημαντικά. φτιάξαμε ΜΕΘ, προσθέσαμε προσωπικό, αλλά βασικά κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία τεράστια κρίση. Χάσαμε 2,5 χρόνια από την πολιτική μας την οποία θέλαμε να κάνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Έχω σχέδιο για το ΕΣΥ. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στα νοσοκομεία. Δεν γίνεται να περιμένεις μήνες για ένα τακτικό χειρουργείο ή και για ένα απλό ραντεβού με το γιατρό. Χρειαζόμαστε παραπάνω προσωπικό, καλύτερες διαδικασίες, καλύτερους διοικητές, περισσότερη τεχνολογία.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Γιατί πιστεύετε τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ -τον ΣΥΡΙΖΑ τον βάζω σε λιγότερη ευθύνη γιατί κυβέρνησε μόνο τέσσερα χρόνια- δεν κατάφεραν να φτιάξουν το Σύστημα Υγείας; Αυτό το περιβόητο ΕΣΥ που το ακούω από τότε που γεννήθηκα.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κατ’ αρχάς, να πούμε και τα καλά. Η χώρα έχει Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν έχουν όλες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας το έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Με δυσκολίες, με προβλήματα, έχουμε όμως μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε.

Ποια είναι η βάση: δημόσια και δωρεάν παροχή υγείας για όλους. Αυτό δεν το έχουν όλες οι χώρες. Άρα, πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε πρέπει να οικοδομήσουμε το νέο ΕΣΥ. Έχω πολύ ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς μπορούμε να το κάνουμε.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Συγγνώμη λίγο, επειδή δεν τα γνωρίζω καλά και γι’ αυτό κάνω την ερώτηση. Όταν λέτε δεν το έχουν όλες οι χώρες, τι εννοείτε; Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο, χτυπάω εγώ, μπαίνω μέσα σε ένα νοσοκομείο και εννοείται ότι υπάρχει μία περίθαλψη. Πληρώνω κάτι γι’ αυτό;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ακόμη και αν δεν είμαι ασφαλισμένος;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αν είναι επείγον δεν πληρώνετε απολύτως τίποτα. Αλλά στην Αμερική αν πάτε δεν υπάρχει εθνικό σύστημα…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Το ξέρω αυτό, γιατί συνέβη ένα περιστατικό που ήμασταν στην Αμερική…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αν είσαι ανασφάλιστος, παρά μόνο αν είναι ένα κατεπείγον περιστατικό, δεν θα σε περιθάλψει κανένας.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Θα σας πω ένα περιστατικό, απλά επειδή ζήσατε στην Αμερική. Εγώ δεν τα γνωρίζω καλά γι’ αυτό και μπορεί να ακούγονται και λίγο αστεία έτσι όπως τα λέω, αλλά τα λέω απλά, λαϊκά, όπως τα νιώθω. Στην Αμερική συνέβη κάτι στη σύντροφό μου. Να είναι άρρωστη, έρχονται στο ξενοδοχείο δέκα άτομα με το ασθενοφόρο και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, επειδή δεν ήταν κάτι. Προσπάθησαν με το ζόρι να μας βάλουν μέσα στο ασθενοφόρο. Ο υπεύθυνος, όμως, επειδή απλά ήταν μία ίωση, λέει: «μην ανεβείτε», μου λέει, «γιατί με το που θα μπείτε στο ασθενοφόρο είναι 500 δολάρια. Από την ώρα που θα φύγει από το κρεβάτι, θα τη σηκώσουν και θα τη βάλουν…».

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Και αν δεν έχετε ιδιωτική ασφάλιση, πολύ απλά δεν θα σας πάρουν.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ναι, σοκαρίστηκα λίγο, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος του ξενοδοχείου μάς είπε να μην ανεβούμε στο ασθενοφόρο.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Γι’ αυτό, λοιπόν, επειδή ευτυχώς στην Ευρώπη έχουμε μία άλλη κουλτούρα και επειδή υπάρχει ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας -το πληρώνουμε, γιατί πληρώνεις εισφορές υγείας- αρα έχεις και κάποιες απαιτήσεις για τις εισφορές που πληρώνεις. Να έχεις μία ποιοτική υγεία αν -ο μη γένοιτο- τη χρειαστείς. Και όλοι θα τη χρειαστούμε κάποια στιγμή.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι έχεις ένα πλαίσιο το οποίο ξεκινάει από την πρόληψη. Εάν πηγαίνεις στον Προσωπικό Γιατρό, που τώρα ξεκινάει ως θεσμός, ο οποίος θα σε δει και θα σου πει: «βρε συ Γρηγόρη μου, οι εξετάσεις σου αυτές, μήπως πρέπει λίγο να προσέξεις, ας το πούμε, το σάκχαρό σου, γιατί θα σου δημιουργήσει θέμα στη συνέχεια;».

Και μετά, βέβαια, η περίθαλψη στα νοσοκομεία, τα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας -τόσο σημαντικά, ειδικά στην περιφέρεια- και η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία.

Εγώ ντρέπομαι όταν υπάρχουν ράντζα, το λέω ειλικρινά, όπως το αισθάνομαι. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες να δούμε πού είχαμε προβλήματα με ράντζα στην Αττική. Σε ένα βαθμό καταφέραμε και το αντιμετωπίσαμε.

Μπορούμε ως κράτος να αγοράζουμε υπηρεσίες -εμείς ως κράτος και από τον ιδιωτικό τομέα όταν αυτό είναι απαραίτητο- αρκεί να μην υπάρχει επιβάρυνση τελικά του ασθενούς.

Άρα, για την επόμενη μέρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας πιστεύω ότι πράγματι μπορούμε να κάνουμε, όχι βήματα, πρέπει να κάνουμε άλματα. Και αυτό το οποίο μπορώ να σου πω, είναι ότι, επειδή στην πανδημία όλοι μάθαμε περισσότερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πρώτος εγώ διότι ουσιαστικά ασχολούμουν κάθε μέρα με τα θέματα αυτά, έχω πια μία πολύ καλύτερη κατανόηση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών του ΕΣΥ. Πιστεύω ότι μέσα σε μία τετραετία μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μακάρι. Το λέω μακάρι, οποιοσδήποτε πραγματικά και αν πάρει αυτή τη θέση…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ο τρίτος λόγος είναι, ότι σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ ταραγμένο και το ποιος κρατάει το τιμόνι της χώρας, και το ποιος διαχειρίζεται σημαντικές γεωπολιτικές κρίσεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Έχουμε μία Τουρκία απέναντί μας η οποία έχει εκλογές και αυτή σε λίγες μέρες, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει μετά τις εκλογές. Εγώ ξέρω πόσο δύσκολη ήταν η διαχείριση της επιθετικότητας της Τουρκίας και τι έπρεπε να κάνω για να ασφαλίσω τη χώρα από πολλές απειλές: να ενισχύσω τις Ένοπλες Δυνάμεις, να χτίσω συμμαχίες, να ενισχύσω την οικονομία.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Να πούμε ότι την ώρα που θα μεταδοθεί η συνέντευξη θα έχουν τελειώσει οι εκλογές στην Τουρκία. Αυτό πρέπει να το λέω γιατί χρονικά θα παίξουμε, σε πέντε μέρες γίνονται οι εκλογές, εμείς θα παίξουμε σε επτά μέρες. Το κόκκινο τηλέφωνο το θεωρητικό, υπάρχει στο γραφείο σας; Αυτό που λέμε για το κόκκινο τηλέφωνο των Προέδρων;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είναι μαύρο.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Είναι μαύρο;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Άρα είναι σαν το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, που δεν είναι μαύρο, είναι πορτοκαλί. Αυτή η γνωστή παραφιλολογία των χρωμάτων.Έχει χτυπήσει ποτέ; Χτυπάει κατευθείαν; Όταν λέμε ότι το τηλέφωνο χτυπάει κατευθείαν μεταξύ σας, δηλαδή όταν χτυπήσει το μαύρο ξέρετε ότι μπορεί να είναι κάποιος Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι, μισό λεπτό. Το μαύρο τηλέφωνο το οποίο έχουμε αφορά ασφαλείς επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών της Κυβέρνησης, το οποίο προφανώς υπάρχει στο γραφείο μου και υπάρχει και στο σπίτι μου. Είναι το τηλέφωνο το οποίο εύχεσαι να μην χτυπήσει βράδυ, διότι αν χτυπήσει βράδυ, όπως έχει χτυπήσει, σημαίνει ότι κάτι κακό έχει γίνει.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Δεν είναι για να χτυπήσει δηλαδή.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν είναι για καλό.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Έχει πάρει κανείς ποτέ κατά λάθος;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ευτυχώς όχι, γιατί θα άκουγε τα εξ αμάξης.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ποιο τηλέφωνο είναι αυτό που παίρνουν οι Πρόεδροι και οι Πρωθυπουργοί; Δηλαδή όταν σας ζητάει ο Ερντογάν.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα πάρει μέσα από τη σταθερή γραμμή. Αν υπάρχει λόγος για ασφαλείς επικοινωνίες θα προβλέψουμε να μιλήσουμε από συγκεκριμένα τηλέφωνα. Και βέβαια, πρέπει να σου πω ότι πια με μία σειρά από ομολόγους μου μπορούμε να μιλάμε απευθείας από τα κινητά μας. Με πολλούς, σχεδόν με όλους τους Ευρωπαίους ομολόγους μου, εάν θέλω να επικοινωνήσω μαζί τους απευθείας, θα επικοινωνήσω εγώ ο ίδιος μέσω του κινητού μου, με κάποια εφαρμογή η οποία εν πάση περιπτώσει είναι λίγο πιο ασφαλής από τις υπόλοιπες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Θα σας κάνω, να ξέρετε, και μία ερώτηση, ετοιμαστείτε, και για τις συνομιλίες και για όλο αυτό. Οπότε σας προετοιμάζω, θα την κάνω αυτή την ερώτηση, δεν θα την ξεφύγετε και θα μου απαντήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά θα ήθελα να πω, σας βλέπω πολλές φορές με τον Ερντογάν, βρίσκεστε, πάτε να δώσετε το χέρι… Καμιά φορά προσπαθώ να δω το πρόσωπό σας. Εκείνος δεν χαμογελάει πάρα πολύ. Τον τελευταίο καιρό ούτε εσείς χαμογελάτε, πηγαίνετε λίγο αυστηρά. Δίνετε το χέρι, αρχίζουν οι φωτογραφίες. Όλα καλά. Εκεί τραβάνε οι κάμερες. Όταν κλείνουν οι κάμερες, πώς είστε μαζί του; Δηλαδή, έχετε πει ποτέ «σταματήστε πια, σταματήστε δηλαδή αυτό που κάνετε, Πρόεδρε», ας πούμε, «πάμε να τα βρούμε γιατί θα τρελαθούμε εδώ στο τέλος.»; Υπάρχει μία… Γιατί μπροστά στις κάμερες, σας βλέπουμε, είστε δύο ηγέτες. Οι ηγέτες μπορούν να γίνουν φίλοι όταν κλείσουν οι κάμερες; Να μιλήσουν ανθρώπινα;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Έλεγε κάποιος σοφός πολιτικός ότι «στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν μόνο συμφέροντα». Και αυτό ισχύει, νομίζω, κατά κόρον και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις δεν μετράνε. Με τον Πρόεδρο Ερντογάν έχουμε μιλήσει πολύ ανοιχτά μεταξύ μας, πολύ ανοιχτά. Και σε βαθμό που θα μπορέσουμε και να αυξηθεί και η ένταση της συνομιλίας μας, πάντα στα επίπεδα της διπλωματικής ευπρέπειας. Αλλά ό,τι έπρεπε να του πω, του το έχω πει χωρίς να μασήσω τα λόγια μου.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Υπήρξε άνθρωπος, όλα αυτά τα χρόνια, σαν Πρόεδρος χώρας, που βρεθήκατε και είπατε «πω, πω, αυτόν τον άνθρωπο», δηλαδή «να τελειώσουμε τυπικά την κουβέντα και να σηκωθώ να φύγω. Δεν χωράει δεύτερη συζήτηση. Δεν προσεγγίζεται με τίποτα, ούτε ανθρώπινα.»;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι, έχει συμβεί, αλλά προφανώς δεν μπορώ να σου πω ποιος είναι ή ποια είναι. Αλλά πρέπει να σου πω ότι, ειδικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκεί οι επαφές μας είναι πολύ συχνές, αν σκεφτείς ότι εγώ έχω συμμετάσχει σε παραπάνω από 30 Ευρωπαϊκά Συμβούλια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει την ιδιαιτερότητα, Γρηγόρη, δεν το ξέρουν πολλοί, ότι μπαίνεις σε μία αίθουσα και είμαστε μόνο εμείς. Δεν υπάρχει σύμβουλος, υπάρχουν διερμηνείς από πάνω αν θέλεις να μιλήσεις στη γλώσσα σου, εγώ πάντα μιλάω αγγλικά γιατί είναι πιο εύκολο να συνεννοηθούμε με αυτό τον τρόπο, αλλά είσαι ολομόναχος.

Και εκεί τελικά αποκτάς καλές προσωπικές σχέσεις με όλους τους ομολόγους σου, έστω και αν κάποιους μπορεί να τους συμπαθείς λίγο λιγότερο.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα. Η απάντησή σας για την ιστορία των υποκλοπών, που συνεχώς αναφέρεται το τελευταίο διάστημα;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Γι’ αυτό έβαλες το τηλέφωνο;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Γι’ αυτό έβαλα το τηλέφωνο. Λέω, να μην ξεχάσω να κάνω αυτή την ερώτηση.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κοίταξε, έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πώς κλείνει; Εν κατακλείδι, τι;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κλείνει με δύο τρόπους. Κλείνει δικαστικά, με την έρευνα τού τι ακριβώς έγινε. Και κλείνει και επιχειρησιακά, όπως ήδη έχει κλείσει, με μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις για να εξασφαλίσουμε περισσότερα φίλτρα, ώστε να είναι πιο δύσκολη η νόμιμη επισύνδεση.

Και φυσικά, κηρύσσοντας έναν πανευρωπαϊκό πόλεμο στα παράνομα λογισμικά, τα οποία δυστυχώς κυκλοφορούν στο εμπόριο σήμερα και πολλοί μπορεί να έχουν πρόσβαση. Με αποτέλεσμα, τεχνολογικές δυνατότητες που παλιά θα τις είχαν μόνο κράτη, τώρα να μπορούν να τις έχουν ιδιώτες, τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και ξεκινάμε πάντα -πρέπει να σου το πω κι εγώ αυτό και για μένα- με την παραδοχή ότι είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς τελικά το πλήρες απόρρητο των επικοινωνιών.

Γι’ αυτό και πολλές από τις εφαρμογές τις οποίες κατεβάζουμε στο τηλέφωνό μας, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι, προφανώς ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες βγάζουν λεφτά, είναι επειδή έχουμε με κάποιον τρόπο συναινέσει στο να τραβάνε τα προσωπικά μας δεδομένα.

Αυτή είναι μία πραγματικότητα. Η Ευρώπη έχει μπει στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα, αλλά και εκεί υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε και στο τι θέλουμε τελικά να κάνουμε. Εννοώ τι θέλουμε να κάνουμε ως ατομικοί χρήστες οι οποίοι συμμετέχουμε και αξιοποιούμε αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί έχουν και πολλά καλά.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα. Αλέξης Τσίπρας, Νίκος Ανδρουλάκης, εσείς, νέοι άνθρωποι. Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι αυτή την στιγμή, ας πούμε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήταν 75 ετών, λέω. Ή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να ήταν 70 ετών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εννοώ, που θα είχατε διαφορετικές φιλοσοφίες. Γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν τρεις νέοι άνθρωποι που, δεν ξέρω με το δοκιμασμένο μοντέλο των συνεργασιών πώς θα μπορούσε να βγει… Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει ή είναι ουτοπία;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κιόλας.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Δεν θα έπρεπε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Γιατί το να συνεργαστούμε τρεις άνθρωποι με πολύ διαφορετικές αντιλήψεις, θα οδηγούσε τελικά σε παράλυση. Γιατί δεν έχουμε την ίδια άποψη για το πού πρέπει να πάει η Ελλάδα. Γι’ αυτό και επιμένω ότι είναι καλό να υπάρχει σταθερή, μονοκομματική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές.

Αν με ρωτήσεις τώρα σε προσωπικό επίπεδο εάν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, θα σου έλεγα προφανώς και όχι. Σίγουρα η πολιτική είναι πολύ σκληρή, οπότε μπορεί να λέγονται πράγματα τα οποία είναι βαριά.

Εγώ ένα πράγμα το οποίο δύσκολο μπορώ να καταπιώ είναι τις προσωπικές επιθέσεις οι οποίες έγιναν από τον ΣΥΡΙΖΑ μεθοδευμένα στη γυναίκα μου. Είναι κάτι το οποίο δεν το καταπίνω εύκολα. Αλλά παρά ταύτα πρέπει να το αφήσω στην άκρη, διότι πολιτική κάνουμε.

Τώρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, μιας και μου το ανέφερες, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ. Και έχω μείνει κι εγώ με την απορία πώς είναι σαν άνθρωπος.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μα Κρητικός αυτός, Κρητικός κι εσείς…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δύο φορές του ζήτησα να συναντηθούμε αφ’ ότου εκλέχτηκε. Το απέφυγε.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Γιατί;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο. Εξάλλου έχουμε και κοινά ενδιαφέροντα. Καταλαβαίνω ότι αγαπάμε και οι δύο το μπάσκετ. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και αρκετά διαφορετικές αντιλήψεις για τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να ασκείται η πολιτική, αλλά και μεγάλες διαφορές ως προς την πολιτικές μας τοποθετήσεις.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα. Επειδή σε λίγο θα έρθει και ένας μικρός παρουσιαστής να κλείσει αυτός την συνέντευξη, ο Σπύρος, και δεν ξέρω εκεί αν θα τα βγάλετε πέρα. Με μένα τα βγάζετε πολύ εύκολα πέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ κάνω τις ερωτήσεις έτσι όπως τις έχω στο μυαλό μου. Ούτε θα μπορούσα ποτέ να σας πάω στα άκρα. Δεν ξέρω αν ο Σπύρος θα σας πάει. Εκεί βγάλτε τα πέρα μόνος σας. Κατ’ αρχάς, τα παιδιά είναι καλά;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Τα παιδιά είναι μια χαρά και τα τρία. Δόξα τω Θεώ. Δουλεύουν, σπουδάζουν και κάνουν τα σχέδια τους για το μέλλον τους.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Η Δάφνη έρχεται μαζί σας συνεχώς ή μόνο σήμερα για να έρθει εδώ να δει την εκπομπή;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Η Δάφνη τέλειωσε τον δεύτερο χρόνο στο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Την πήρα μαζί σήμερα να δει λίγο πώς είναι τα στούντιο. Θα δουλέψει το καλοκαίρι, βοηθάει στην προεκλογική περίοδο και είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πρόεδρε, έχετε συνεργάτες που σας λένε την αλήθεια; Δηλαδή, αν είναι κάτι που ξέρουν ότι θα σας στεναχωρήσει θα σας το πουν;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι. Νομίζω αυτό το έχω κατοχυρώσει. Παρ’ ότι είμαι αρκετά ισχυρογνώμων, έχω άποψη, ακούω κιόλας την αντίθετη άποψη και δεν έχω δυσκολία να πειστώ όταν κάποιος αντιτάξει, σε αυτό το οποίο πιστεύω, πειστικά επιχειρήματα. Αλλά, έχω δώσει το «ΟΚ» στους συνεργάτες μου να μπορούν να μου λένε ό,τι πιστεύουν.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Έχω ξαναμιλήσει γι’ αυτό και για την ανάγκη να μην είναι πολύ ομοιογενείς οι ομάδες, ώστε να έχουμε πολλές διαφορετικές ματιές. Μπορεί εννέα στους δέκα να θεωρούμε ότι κάτι είναι σωστό, ένας στους δέκα να διαφωνεί και τελικά να έχει αυτός δίκιο γιατί βλέπει τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική ματιά. Και ο κίνδυνος πάντα στις δικές μας τις καταστάσεις είναι αυτό που αποκαλούμε «ιδρυματοποίηση», να βλέπουμε τα πράγματα μόνο μέσα από την δική μας οπτική γωνία.

Να θεωρούμε, παραδείγματος χάριν, ότι έχουμε κάνει κάτι -ότι έχουμε περάσει ένα νόμο, ότι έχουμε εκδώσει μια Υπουργική Απόφαση- να θεωρούμε ότι κάτι έχει γίνει και για διάφορους λόγους στην πράξη να μην έχει γίνει.

Και να έρχεται κάποιος και να σου λέει, «ρε παιδί μου, αυτό που έκανες δεν δουλεύει έτσι όπως το έχεις σχεδιάσει». Και να του λες εσύ, «μα, αφού το έχω κάνει». Και να πρέπει μετά να ξαναγυρίσεις πίσω, να δεις αν έχει δίκιο, να διορθώσεις αυτό το οποίο νόμιζες ότι είχες ήδη αντιμετωπίσει. Αν κάτι έχω μάθει σε αυτή την δουλειά είναι ότι σπανίως τα πράγματα λύνονται με την πρώτη. Πρέπει να έχεις επιμονή, πρέπει να έρχεσαι, να επανέρχεσαι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πάντως η ιστορία του TikTok είχε τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, είχε έναν αυτοσαρκασμό που νομίζω είναι αυτό που και στους πιο δύσκολους άρεσε πάρα πολύ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εντάξει, νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Έχουμε μεγάλο βάρος ευθύνης. Αλλά έχω μια απέχθεια στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τους εαυτούς τους πάρα πολύ στα σοβαρά, ναι, πρέπει να μπορούμε να αυτοσαρκαζόμαστε λίγο και να αναδεικνύουμε τις αδυναμίες μας. Δεν είναι κακό. Άνθρωποι είμαστε οι οποίοι κάνουμε μια δύσκολη και πολύ απαιτητική δουλειά. Το TikTok το βρίσκω πάρα πολύ ευρηματικό και πολύ ενδιαφέρον.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Απαντάτε και σε ερωτήσεις εκεί, έτσι;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Απαντώ και σε ερωτήσεις. Είναι ένας τρόπος να μπορώ να επικοινωνήσω με μια νέα γενιά την οποία δεν θα την βρούμε εύκολα αλλού. Και όπως είπες και πριν, οι νέοι είναι επιφυλακτικοί, είναι οργισμένοι. Τουλάχιστον, ας ακούσουν τι έχω να πω, ας με γνωρίσουν και ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Αλλά, ας μη μείνουν σε κάποια στερεότυπα, σε κάποιες εικόνες που μπορεί κάποιοι άλλοι να θέλουν να διαμορφώσουν για μένα.

Είναι το μόνο που τους ζητώ. Ας με κρίνουν, τουλάχιστον, ας προσπαθήσουν να με γνωρίσουν ως άνθρωπο για αυτά τα οποία πρεσβεύω. Οπότε το TikTok το διασκεδάζω πολύ και θα το συνεχίσω.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα. Επίσης μου έστειλε μία κυρία μία παρά πολύ ωραία τούρτα που έφτιαξαν για σας. Έχει μία πάρα πολύ ωραία τούρτα…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι γενεθλίων;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Όχι γενεθλίων. Πότε έχετε γενέθλια;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Έχω 4 Μαρτίου.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* 4 Μαρτίου.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μήπως είναι εορταστική, για τις εκλογές;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία, οπότε θέλω να σας την δείξω. Είναι τούρτα ντολμαδάκια. Πρώτη φορά, δηλαδή, η γυναίκα κάθισε και έφτιαξε… Έλα, έλα, Διονύση μου, τι περιμένεις, να…; Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δείτε τι… Είναι γλυκό το ντολμαδάκι.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αυτό θα πρέπει να το πάρω να το δοκιμάσω.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Προσέχετε εσείς όμως. Πάρα πολύ προσέχετε. Πάρα πολύ. Τι τρώτε; Δηλαδή, τώρα, στην προεκλογική εκστρατεία τι τρώτε; Δηλαδή, το πρωί πώς ξυπνάτε; Θα φάτε, θα πιείτε καφέ;Τι πρωινό τρώτε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ένα γιαούρτι με μέλι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ένα γιαούρτι με μέλι;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Το φαγητό λέω. Τι τρώτε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ή λίγο ψωμί με γαλοπούλα και τυρί. Τις προάλλες ήμουν στην Άρτα και γυρνούσα από μία περιοδεία και έλεγα «πρέπει να φάμε κάτι στο αμάξι», γιατί έπρεπε να ήμασταν στην Αθήνα την επόμενη μέρα. Και πήρα μία πολύ ωραία μερίδα κοντοσούβλι και τη χάρηκα πάρα πολύ. Τρώμε ό,τι βρούμε ουσιαστικά. Και έχω πάντα στο αυτοκίνητο φαγητό. Ένα φρούτο, μια μπάρα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ναι, αλλά δεν θα ξεφύγετε ποτέ. Δηλαδή, να καθίσετε σε ένα τραπέζι…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πώς δεν θα ξεφύγω;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Θα ξεφύγετε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εννοείται.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Δηλαδή, κάνετε τώρα όλη αυτή την περιοδεία, που πάτε εκεί πέρα, δεν σας κάνουν το τραπέζι;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι, πρόσεξε, τι δεν μπορώ να κάνω. Στην προεκλογική περίοδο προσπαθώ να μην τρώω πολύ, διότι μου είναι αδύνατον να μπορώ να βγάζω ομιλίες και να αισθάνομαι ότι το στομάχι μου είναι βαρύ. Αλλά, βεβαίως και θα ξεφύγω αν είμαι με την παρέα μου, με την οικογένεια μου, μια Κυριακή μεσημέρι. Αλλά, για να μπορώ να ξεφεύγω κάποιες φορές, πρέπει να είμαι πειθαρχημένος τις υπόλοιπες. Έτσι δεν είναι;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αυτό είναι αλήθεια, γιατί χρειάζεται πειθαρχία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Γυμνάζεστε κάθε μέρα τώρα; Προλαβαίνετε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν προφταίνω κάθε μέρα, τώρα στην προεκλογική περίοδο. Αλλά όσο μπορώ και όσο προφταίνω, ή πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτόνωση. Και μιας και πριν μίλησες και για τα θέματα της ψυχικής υγείας -και να σε συγχαρώ πάλι για το θάρρος με το οποίο μιλάς για τα ζητήματα αυτά-, δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο για τις δυσκολίες, για τις στεναχώριες, από την άθληση. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το εξηγήσουμε και στα νέα παιδιά, ότι δεν αφορά μόνο τη σωματική τους υγεία. Αφορά την ψυχική τους υγεία, διότι η άσκηση εκκρίνει όλες εκείνες τις ενδορφίνες που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα.

Οπότε και όταν είμαι στεναχωρημένος -άλλοι μπορεί να το ρίχνουν στο φαΐ, μπορεί να πιούν ένα ποτήρι κρασί- εγώ προτιμώ να πάω και να αθληθώ.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αποσυμπίεση; Το βράδυ θα δείτε κανένα σήριαλ;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είδα το «Maestro».

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Το «Maestro»; Ωραία.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι, που ήταν εξαιρετικό. Αλλά όταν θέλω -θα με κράξει η κόρη μου τώρα αν με βλέπει κάπου- όταν θέλω να χαλαρώσω πραγματικά, ξέρεις τι βλέπω;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* «Emily in Paris».

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* «Emily in Paris»;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι, ναι. Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* ΟΚ, πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω πάθει κάτι τώρα τελευταία με τα ζόμπι, δεν ξέρω τι. Δεν τα βλέπετε αυτά; Δεν είστε θριλεράκιας.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι, όχι, καθόλου. Και βέβαια, μου αρέσει να βλέπω σπορ.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Σπορ;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι, όλα τα σπορ.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Και τώρα βλέπετε ΝΒΑ καθόλου στην Αμερική;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Τώρα ΝΒΑ βλέπω, τώρα είναι λίγο σε δύσκολες ώρες πια τα playoff.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ναι, είναι τα ξημερώματα.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αλλά ξυπνάω νωρίς το πρωί και βλέπω τα στιγμιότυπα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ουσιαστικά τι ώρα θα κοιμηθείτε το βράδυ;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αναλόγως.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Κατά τις δώδεκα; Κατά τη μία;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Προσπαθώ να κοιμηθώ κατά τις δώδεκα. Ξυπνάω κατά τις εξήμισι, επτά το πρωί.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ωραία. Τρία τελευταία πράγματα που θέλω να ρωτήσω γρήγορα, πριν έρθει ο Σπύρος. Ένα. Τώρα τελευταία, πάλι θα το ξαναγυρίσω λίγο στο σοβαρό αλλά ήθελα να το ρωτήσω. Ακόμα βλέπουμε συνεχώς νέα παιδιά στο δρόμο με καβγάδες, φασαρίες, σχολεία, συμμορίες. Είναι κάτι που το θυμάμαι λίγο να το έχουμε ζητήσει τη δεκαετία του ‘80 με την οπαδική βία που γινόταν τότε σε μια έξαρση, που θυμάμαι εγώ την εφηβεία. Αλλά είχε σταματήσει αυτή η ιστορία και έχει ξανά ξεκινήσει πάλι. Δηλαδή… Και δεν έχει να κάνει πλέον με περιοχές. Ότι υπάρχουν οι περιοχές που ήταν, ας πούμε, οι καλές, οι κακές, συγγνώμη που το λέω έτσι, ίσως οικονομικά πιο ασθενέστερες ή οικονομικά καλύτερες. Συμβαίνει παντού. Έχετε σκεφτεί καθόλου τι συμβαίνει και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η έξαρση;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν εντοπίζεται μόνο στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, στο εξωτερικό βλέπουμε ακραία φαινόμενα. Έχουμε περάσει έναν πολύ σημαντικό νόμο-πλαίσιο για θέματα που αφορούν το bullying. Όλα αρχίζουν από το σχολείο και από την οικογένεια. Αλλά στο σχολείο πρέπει να έχουμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας και ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να εντοπίσουν τέτοια περιστατικά και να μπορούν να παρέμβουν, ενδεχομένως, νωρίτερα.

Η εφηβεία είναι δύσκολη. Όπως σου είπα, νομίζω ότι γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τα παιδιά. Ενδεχομένως, ειδικά για τα κορίτσια, τα οποία μονίμως συγκρίνουν τον εαυτό τους, την εικόνα τους, με κάτι το οποίο μπορεί να μην υπάρχει καν στην πραγματικότητα, να είναι αποτέλεσμα ενός αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι δύσκολες προκλήσεις αυτές για τη νέα γενιά και ειδικά για τα παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία. Και αυτό σημαίνει αυξημένες απαιτήσεις και από τους γονείς. Ας μην κοροϊδευόμαστε.

Θεωρώ ότι γενικά στην Ελλάδα παίρνουμε τα ζητήματα της ανατροφής των παιδιών μας πολύ σοβαρά. Υπάρχουν και διευρυμένες οικογένειες που μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά και το κράτος έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, όπως σου είπα, ειδικά στα θέματα της ψυχικής υγείας που αφορούν παιδιά και εφήβους.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Να σας προτείνουμε κάτι, Πρόεδρε; Στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει ψυχολόγος…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Και στα δημόσια υπάρχει.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Υπάρχει ψυχολόγος στα δημόσια;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Βεβαίως, βεβαίως υπάρχει. Έχουμε προσλάβει χιλιάδες ψυχολόγους.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Δεν το ήξερα αυτό. Συγγνώμη.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Βεβαίως υπάρχει. Όχι σε κάθε σχολείο. Έχουμε προσλάβει χιλιάδες ψυχολόγους. Ήμουν έτοιμος να το πω πριν. Βεβαίως. Και επιτελούν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Και είναι υποχρεωτικό να πάνε να δουν το παιδί, ας πούμε, να μιλήσουν;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα πάνε. Θα καλύπτει ένας ψυχολόγος περισσότερα του ενός σχολείου, αλλά μπορεί να πάει μια φορά την εβδομάδα και να δει αν υπάρχουν περιστατικά, να μιλήσει σε ένα παιδί, και από εκεί και πέρα να προσπαθήσει, εάν εντοπίσει…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Βεβαίως, βεβαίως. Και είμαστε και πολύ υπερήφανοι για αυτό. Όπως έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα και σε θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή. Παράλληλη στήριξη. Παιδιά με αυτισμό. Όχι τα παιδιά, κατ’ ανάγκην, τα οποία πηγαίνουν στα Ειδικά Σχολεία. Τα παιδιά τα οποία είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ένα κανονικό μάθημα, να έχουν ένα δάσκαλο δίπλα τους, ο οποίος θα τους βοηθήσει να μπορούν να έχουν τη διαδικασία της κανονικής τάξης. Όλα αυτά είναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικά για την εκπαίδευση του μέλλοντος, έτσι όπως την οραματίζομαι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Βρήκα… Πρόταση θα σας κάνω για το πώς θα γίνει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Να τελειώνουμε μία με αυτό. Και θέλω να την υιοθετήσετε.

Για να γίνει το μετρό Θεσσαλονίκης πρέπει να γίνει στάση της Αθήνας. Δηλαδή, να γίνει Ομόνοια – Λευκός Πύργος. Αλλιώς δεν βλέπω. Εγώ σαν Θεσσαλονικιός, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από την τρύπα του Κούβελα, έλεγα στον φίλους μου τους Αθηναίους, πολύ πριν γίνει Μετρό εδώ, «εμείς ετοιμαζόμαστε για Μετρό». Και ακόμα δεν το έχουμε. Δώστε μου μία υπόσχεση. Σας παρακαλώ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι, όχι. Δεν θα σου δώσω μία υπόσχεση.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα σου δώσω μία ημερομηνία. Λοιπόν, την Πέμπτη πριν από τις εκλογές είμαι στην Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη το πρωί θα είμαι στο Μετρό της Θεσσαλονίκης. Μπορείς να έρθεις μαζί μου.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Να κάνουμε βόλτα;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Βεβαίως.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Θα μπούμε μέσα, δηλαδή;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Και θα διατρέξουμε όλη την διαδρομή.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μην μου το λέτε τώρα αυτό. Προσέξτε, μας γράφουν οι κάμερες.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα έρθεις;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Δυστυχώς δουλεύω, αλλά αφού μου το λέτε…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Στείλε μία κάμερα. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στις αρχές του 2024. Θα είναι το πιο σύγχρονο Μετρό της Ευρώπης και το πιο όμορφο Μετρό της Ευρώπης, γιατί θα έχει και Μετρό και αρχαία. Και όταν θα δεις τον σταθμό της Βενιζέλου, για τον οποίο τόση φασαρία έγινε, θα πάθεις πλάκα. Για να σου το πω έτσι όπως το αισθάνομαι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μακάρι. Κύριε Τσακανίκα, επειδή έχουμε και έναν διευθυντή εδώ πέρα που είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, θα στείλει λογικά κάμερα ο κύριος Τσακανίκας και θα ξέρω. Τελευταία ερώτηση, ίσως και η πιο δύσκολη. Την κάναμε και πριν την συζήτηση. Θα φτιαχτεί αυτή η ιστορία με τα τρένα, Πρόεδρε; Θα φτιαχτεί για να μην ξαναέχουμε τέτοιο πράγμα που συνεχώς λέμε «ήρθαν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέσανε χρήματα, ότι πέρασαν αυτά τα λεφτά»… Ακούω τόσες κατηγορίες, το ένα κόμμα στο άλλο. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών των παιδιών, που ξαναλέω ότι ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι και είμαστε ακόμη. Θα φτιαχτεί αυτή η ιστορία, να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο στον πιο απλό σιδηρόδρομο του κόσμου; Μία πάνω, μία κάτω.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι. Φτιάχνεται ήδη και είναι μια τραγωδία ότι δεν προφτάσαμε να το τελειώσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα μας βαραίνει και θα με βαραίνει πάντα. Αλλά όπως έχω δεσμευτεί, μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου το βασικό έργο της σηματοδότησης θα έχει ολοκληρωθεί. Τα τρένα μας -όπως είπες δεν έχουμε το πιο πυκνό δίκτυο τρένων- αυτό το τρένο το οποίο έχουμε, πρέπει να είναι ασφαλές, γρήγορο, άνετο και αυτό θα γίνει.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα για τον Σπύρο μας κατ’ αρχάς, που πλέον θα αναλάβει. Έλα, Σπύρο μου. Θα καθίσω κι εγώ εδώ πέρα δίπλα. Έλα, Σπύρο. Έλα, Σπύρο, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί φέτος δεν συνεργαζόμαστε με τον Σπύρο. Είναι guest. Ήρθε μόνο για σας. Πρέπει να σας πω, πρέπει, μου λένε, να πάρω την τούρτα γιατί δεν φαίνεται ο Σπύρος. Σπύρο, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ψηλώσουμε ακόμα λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Δεν το περίμενα ότι μια τούρτα θα κρύβει, θα σε έχει σε τέτοια απόσταση από την επιτυχία. Σου λείψαμε καθόλου; Φτιάξου, φτιάξου, φτιάξου. Πώς σε βλέπεις; Πώς σου φαίνεται που θα πάρεις μια συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό; Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα κάτσω εκεί δίπλα. Μίλα σαν να μην είμαι εδώ.

*Σπύρος:* Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας και κύριε Πρωθυπουργέ, είστε πολλά πράγματα μαζί.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είδες; Ναι.

*Σπύρος:* Άμα δεν ήσασταν Πρωθυπουργός, τι θα θέλατε να ήσασταν;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Τι θα ήθελα να ήμουν; Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω, να ήμουν επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Αλλά δεν παίζω τόσο καλό μπάσκετ, οπότε δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όμως, να σου πω κάτι…

*Σπύρος:* Πάντως είστε πολύ ψηλός.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είμαι κανονικός προς ψηλός.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι ύψος έχετε, Πρόεδρε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είμαι 1,86.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μια χαρά είστε. Ο Γκάλης ήταν 1,86.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αλλά αν θα έκανα κάτι διαφορετικό, πιστεύω ότι θα ήθελα να ήμουν καθηγητής.

*Σπύρος:* Ποδηλάτης;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ποδηλάτης; Μου αρέσει η ποδηλασία. Αλλά θα ήθελα να ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο.

*Σπύρος:* Α, ωραίες δουλειές.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι, καλές είναι.

*Σπύρος:* Εγώ, σχετικά με το μπάσκετ, είμαι γραμμένος στο μπάσκετ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εσύ παίζεις μπάσκετ; Πού;

*Σπύρος:* Στην ΟΑ Γαλατσίου. Στο Γαλάτσι. Στο ΟΑΚΑ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μάλιστα. Μπράβο. Είναι ένα πολύ ωραίο σπορ. Και είναι ένα πολύ ωραίο ομαδικό σπορ. Εγώ θα σε ενθαρρύνω πάντα να κάνεις ένα ομαδικό σπορ και ένα ατομικό σπορ. Αν έκανες ένα ατομικό σπορ, ποιο θα σου άρεσε; Ποδηλασία; Κολύμπι; Τρέξιμο;

*Σπύρος:* Ποδηλασία.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ποδηλασία.

*Σπύρος:* Ποδηλασία. Παλιά, επειδή πήγαινα στίβο, δεν υπήρχε φορά που να είχα πάει στίβο χωρίς το ποδήλατο μου.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είδες;

*Σπύρος:* Αλλά τώρα, επειδή πήγα, γράφτηκα μπάσκετ και…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Και έχεις προπονήσεις πολλές.

*Σπύρος:* Ναι. Δεν προλαβαίνω.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Τότε πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε ένα σπορ.

*Σπύρος:* Ναι.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Τι άλλο θέλεις να με ρωτήσεις, λοιπόν;

*Σπύρος:* Αν είχατε μία υπερδύναμη, ποια θα είχατε; Ποια θα θέλατε να ήταν;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ωραία ερώτηση, ρε Σπύρο. Υπερδύναμη. Να πω εγώ, Πρόεδρε; Να πω; Τώρα το σκεφτόμουν, προχθές… Θα ήθελα να ήμουν αόρατος, Σπύρο. Αόρατος. Εσύ τι θα ήθελες, Σπύρο;

*Σπύρος:* Εγώ;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ναι. Τι θα ήθελες; Ρωτάς τον Πρόεδρο…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εγώ θα σου πω τι θα ήθελα. Να ταξιδεύω στο χρόνο.

*Σπύρος:* Ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι, να μπορώ να πηγαίνω πίσω ή μπορεί να πηγαίνω και μπροστά. Να δω πώς θα είναι η Ελλάδα σε 20 χρόνια από τώρα.

*Σπύρος:* Γιατί ας πούμε, μπορείτε να πάτε πίσω, να διορθώσετε κάτι που είχατε κάνει…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Α, αυτό… Εκεί θα μπλέξει λίγο. Αυτό είναι υπερδύναμη που νομίζω ότι ξεπερνάει και τα όρια της υπερδύναμης.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αυτό θα ήταν φανταστικό.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα μου αρκούσε να γυρνάω πίσω και να βλέπω ας πούμε πώς ζούσαν άνθρωποι σε άλλες εποχές. Σκέψου να μπορείς να γυρίσεις πίσω και να δεις πώς έχτισαν στην Παρθενώνα, τι ωραία που θα ήταν.

*Σπύρος:* Ή το Χρυσελεφάντινο Άγαλμα της Αθηνάς.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Βεβαίως. Πώς το έφτιαξαν και πώς το έβαλαν. Σκέψου πώς το κουβάλησαν. Πόσο δύσκολο ήταν να κουβαλήσουν αυτό το θηρίο ή να το φτιάξουν εκεί που το έφτιαξαν.

*Σπύρος:* Ποιος είναι ο αγαπημένος σας υπερήρωας;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ο αγαπημένος μου υπερήρωας, από τους ήρωες… Τώρα εσείς έχετε κάποιους…

*Σπύρος:* Marvel ή DC;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κάποιους καινούριους. Εγώ όλους αυτούς, για να σου είμαι ειλικρινής, δεν τους πολυξέρω. Τώρα έχουν βγει όλοι, κάτι Transformers που αλλάζουν…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ας πούμε τους κλασικούς. Spiderman ή Superman, Πρόεδρε; Ή Batman;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εμένα μου άρεσε ο Batman και μου άρεσαν πολύ και οι ταινίες του Batman, οι τελευταίες που βγήκαν. Ήταν καταπληκτικές.

*Σπύρος:* Εμένα, τώρα οι νέες ταινίες που βγήκαν, μου αρέσει ο Spiderman.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εντάξει. Αυτόν τον ξέρουμε.

*Σπύρος:* Και ο Black Panther πέθανε. Και ο Thor μου αρέσει τώρα πολύ τελευταία.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αυτός ποιος είναι;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ο Thor είναι σκανδιναβικής προέλευσης. Είναι Θεός της Σκανδιναβικής μυθολογίας, που κρατούσε το σφυρί. Ωραία περίπτωση και ο Thor. Με αυτό το σφυρί…

*Σπύρος:* Αλλά η αγαπημένη μου ταινία ήταν το «Ragnarok».

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Σκέψου όμως πόσες ταινίες θα μπορούσαμε να κάνουμε με αρχαίους ήρωες της δικής μας μυθολογίας.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αχ, Πρόεδρε, μη μου χτυπάς το ευαίσθητο σημείο.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ποιος Thor; Ο Ηρακλής δεν είναι καλύτερος από τον Thor; Για σκέψου το λίγο.

*Σπύρος:* Τώρα, αν πήγαιναν ένας εναντίον ενός…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Άσε να το πω εγώ Σπύρο αυτό, γιατί χτύπησε ευαίσθητο σημείο ο Πρόεδρος. Έχουμε το πιο διάσημο βουνό του κόσμου, τον Όλυμπο και πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά να πάμε στη Disneyland να δούμε τον Μίκυ Μάους και τον Ντόναλντ που είναι κινούμενα σχέδια. Kαι αντί να έχει στην Κατερίνη ένα τεράστιο πάρκο με όλη τη μυθολογία της Ελλάδος, που έχει έναν υπέροχο «Autobahn», Θεσσαλονίκη – Κατερίνη, με ένα υπέροχο αεροδρόμιο που έγινε της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς επιχειρηματικά παίρνω την οικογένεια για να πάω στη Disneyland ή να πάω στον Αστερίξ και Οβελίξ επίσης στο Παρίσι που έχει πάρκο, δεν το ξέρεις, αλλά είναι πιο παλιό από τη Disneyland. Kαι Πρόεδρε, έχουμε το πιο… Πιο διάσημος είναι ο Όλυμπος από το Έβερεστ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Άντε, ξεκίνα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Να ντυθώ; Τι να ντυθώ; Άντε να ντυθώ Δίας το πολύ-πολύ έτσι που έχω γίνει. Γιατί για Ερμής δεν μπορώ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Απόλλωνας.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πρόεδρε, έπρεπε αυτή τη μυθολογία μας επίσης να την…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Για τον Όλυμπο, μιας και το είπες, έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μακάρι.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Γιατί είναι ένα τεράστιο brand και έχουμε ένα ολόκληρο διαχειριστικό σχέδιο για το πώς θα προστατεύσουμε το βουνό κατ’ αρχάς, και θα το αναδείξουμε, αλλά κι αυτό το οποίο λες, μου φαίνεται τελείως αυτονόητο με αυτή τη μυθολογία την οποία έχουμε.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Δεν είναι υπέροχη; Και βέβαια πρέπει να δώσω και συγχαρητήρια. Τον τελευταίο καιρό γυρίζονται ταινίες στην Ελλάδα.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πολλές.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Κάτι που τα παλαιότερα χρόνια δεν ξέρω γιατί οι Υπουργοί Πολιτισμού λέγανε όχι.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μα και αυτό έγινε γιατί δώσαμε ένα σωστό πλαίσιο κινήτρων για να έρθουν ξένες παραγωγές στη χώρα μας. Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Κάναμε απλά αυτό το οποίο έκαναν και οι ξένες χώρες και οι παραγωγοί ήρθαν.

*Σπύρος:* Όταν είπατε εσείς για το Δία, εγώ…

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Έτσι το είπα για πλάκα. Δεν το εννοώ.

*Σπύρος:* Εγώ θυμήθηκα κάτι που γίνεται κάθε χρόνο που παίζουμε τους Θεούς του Ολύμπου.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ποιο είναι αυτό;

*Σπύρος:* Στην 3η δημοτικού, όσες φορές και αν παίξαμε Ηρακλή, Θεούς του Ολύμπου, τους 12, με έβαζαν πάντα Ερμή.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Γιατί είσαι πολύ γρήγορος και πολύ όμορφος. Γι’ αυτό.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αυτό είναι αλήθεια. Εμάς έτσι όπως μας βλέπεις, εμφανισιακά, με το πρόσωπό μας…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εμάς πώς μας κόβεις; Για τι Θεό;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Για πού με προορίζεις;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Για πού τον βλέπεις;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πρόσεξε τι θα πεις Σπύρο. Τελευταία φορά που θα μιλήσουμε θα είναι.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα σου πω εγώ μετά.

*Σπύρος:* Δεν θυμάμαι πολύ τα πρόσωπα των 12 Θεών.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ωραία, τον Πρόεδρο που θα τον έβαζες;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πρόσεξε τι θα πεις.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ας μην απαντήσεις. Θα τα πούμε μετά. Ωραία.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εσύ πας και για Ποσειδώνας.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Για Ποσειδώνας. Έχεις δίκιο, Πρόεδρε. Ωραίος Θεός και αυτός.

*Σπύρος:* Εγώ νομίζω για Άρη.

Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Για Άρη;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ο Θεός του πολέμου. Κοίτα να δεις, ε; Είναι ίσως επειδή είμαι λίγο αξύριστος.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Όχι μια χαρά. Δυναμική. Εντάξει, κακή περίπτωση ο Άρης, αλλά… Κακή, σκληρή εννοώ.

*Σπύρος:* Δεν το λέω για κακό.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Το παιδί δεν το είπε για κακό.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Εσύ δεν το είπες για κακό, απλά λέω ότι εντάξει, είναι λίγο πολεμοχαρής. Εμείς θέλουμε την ειρήνη. Αυτό είναι η αλήθεια. Ωραία. Τελευταία σου ερώτηση στον Πρόεδρο.

*Σπύρος:* Τελευταία… Δεν ήταν ερώτηση.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Θες να ζητήσεις κάτι μου λένε;

*Σπύρος:* Ναι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι θέλεις; Και εσύ ρουσφέτι ρε Σπύρο;

*Σπύρος:* Ήθελα να κάνουμε ένα δίκαιο, όπως το λέει η αδερφή μου, deal.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι.

*Σπύρος:* Ακούστε. Επειδή εμένα δεν με έχει αφήσει να κοιμηθώ, είναι μέσα στο άγχος η αδερφή μου…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πόσο χρονών είναι η αδερφή σου;

*Σπύρος:* 15 και θα δώσει εξετάσεις. Και μου λέει, «τι θα κάνω τώρα, μπορεί να μας βάλουν τράπεζα θεμάτων και δεν ξέρω τι να κάνω». Και διαβάζει κάθε βράδυ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αναγκάζομαι να φοράω μάσκα ύπνου επειδή έχει φως ανοιχτό η αδερφή μου.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν πιστεύω να θέλεις να καταργήσω την τράπεζα μαθημάτων; Πλάκα μου κάνεις;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι θες να καταργήσει ο Πρόεδρος;

*Σπύρος:* Την τράπεζα μαθημάτων. Δεν μπορώ. Κάθεται η αδερφή μου κάθε βράδυ και λέει, «τώρα αν μας βάλουν τράπεζα θεμάτων, τι θα κάνω;».

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι είναι η τράπεζα θεμάτων;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Η τράπεζα θεμάτων είναι μια μεγάλη λίστα από πιθανά θέματα, τα οποία μπορούν να πέσουν στις εξετάσεις.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Α, στις πανελλαδικές.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι μόνο. Και στις εξετάσεις τις προαγωγικές. Ναι. Φοβάμαι ότι θα συνεχίσεις να κοιμάσαι με μάσκα. Ναι. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Αλλά πες στην αδερφή σου να είναι λίγο πιο cool. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα αγχωθεί αρκετά στις πανελλαδικές. Μην αγχώνεται και γι’ αυτές τις εξετάσεις.

*Σπύρος:* Άννα, τελικά όχι.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Άννα, τελικά όχι, δεν περάσει το αίτημά σου. Kαι να πω κιόλας, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, επειδή είναι περίοδος εξετάσεων, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε αν δεν περάσετε. Διότι ήμασταν και μία γενιά εμείς που τρελαθήκαμε στην πίεση να γίνουμε όλοι του πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτοί που είναι να μπούνε, να μπούνε και καλώς. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Μπορείτε να ξαναδώσετε και του χρόνου. Απλά επειδή αυτήν την περίοδο, Πρόεδρε, τα παιδιά αγχώνονται, μαθαίνω ότι παίρνουν ηρεμιστικά, οι γονείς είναι σε μια τρελή πίεση και…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κοίταξε, οι πανελλαδικές είναι μεγάλη δοκιμασία.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ναι, μεγάλη δοκιμασία.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αλλά είναι και ένα σύστημα το οποίο έχουμε κατοχυρώσει ως κόρη οφθαλμού, απολύτως αξιοκρατικό, απολύτως αντικειμενικό και διασφαλίζει τελικά ότι αυτοί που θα δουλέψουν σκληρά, θα έχουν πολύ καλές πιθανότητες να περάσουν. Και έτσι πρέπει να είναι.

Γιατί το μεγάλο το ψέμα το οποίο μπορούμε να πούμε σήμερα στα νέα παιδιά, είναι ότι θα σας βάλουμε όλους στο πανεπιστήμιο, «αβέρτα», όπως είπαν κάποιοι. Ουσιαστικά χωρίς εξετάσεις. Αυτό δεν θα ήταν σωστό. Θα αδικούσε και αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν πολύ να περάσουν στα πανεπιστήμια, και όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλές καλές δουλειές που δεν απαιτούν σήμερα ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Πολλές μπορούν να πληρώνουν πάρα πολύ καλά και ο καθένας πρέπει να βρει τελικά το δρόμο του.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αυτό θέλω να πω. Ότι η ζωή δεν σταματάει στις πανελλαδικές.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Προφανώς. Και αν θέλει κάποιος να περάσει και δεν τα καταφέρει, πάντα θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Η ζωή είναι γεμάτη δεύτερες ευκαιρίες.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Σπύρο, εγώ τελείωσα την κουβέντα μου με τον Πρόεδρο. Εσύ θες να ρωτήσεις κάτι τελευταίο;

*Σπύρος:* Δύο πράγματα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πάλι δύο; Προηγουμένως ήταν ένα, τελευταίο. Σου γεννιούνται ερωτήσεις, έτσι;

*Σπύρος:* Το ένα είναι για το bullying στα σχολεία.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Α, το συζητήσαμε και πριν.

*Σπύρος:* Τι μπορείτε να κάνετε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κατ’ αρχάς, εσείς οι ίδιοι, καθώς θα μεγαλώνετε, να μάθετε ότι τις διαφορές μας δεν τις λύνουμε με το να παίζουμε ξύλο, αλλά καθόμαστε και τα συζητάμε. Έχουμε κάποια πολύ ωραία διαδραστικά προγράμματα που σας βάζουμε να λύνετε τις διαφορές μόνοι σας. Το δοκιμάζουμε στην ΣΤ’ δημοτικού.

Να απομονώνετε εσείς οι ίδιοι αυτούς οι οποίοι κάνουν bullying. Να τους δείχνετε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην παρέα. Και από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να κάνουμε τα δικά μας, να έχουμε τους δασκάλους οι οποίοι να είναι ενήμεροι. Αν αισθάνεσαι ας πούμε ότι κάποιος κάνει bullying σε εσένα, να ξέρεις ότι έχεις ένα δάσκαλο ή μια δασκάλα που τον εμπιστεύεσαι ή την εμπιστεύεσαι να πας να της μιλήσεις για το πρόβλημά σου.

Αλλά, όλα αρχίζουν και τελειώνουν πρώτον, με το να είμαστε ανεκτικοί, να δεχόμαστε ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Γιατί πολλές φορές το bullying έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα. Στιγματίζουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι σαν κι εμάς.

*Σπύρος:* Ξέρω γω, ψηλός, κοντός, χοντρός.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ψηλός, κοντός, χοντρός, ναι, όλα αυτά. Πόσο συχνά κοροϊδεύουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι κοντός ή μπορεί να είναι χοντρός, γιατί εμείς είμαστε ψηλοί ή αδύνατοι.

Δεχόμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι είμαστε ίσοι και όλοι μπορούμε να ζούμε όπως είμαστε και να χαιρόμαστε τον εαυτό μας όπως είμαστε. Όταν το καταλάβουμε αυτό και το καταλάβει κυρίως η δική σας η γενιά όπως θα μεγαλώνετε, θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα κατά του bullying.

*Σπύρος:* Άμα κάνετε αυτά που είπατε και δεν πετύχουν, εγώ έλεγα, σε μία ώρα της γυμναστικής, αντί για γυμναστική, να κάνουμε αυτοάμυνα.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Η αυτοάμυνα είναι χρήσιμη, αλλά έχει και έναν περιορισμό. Ότι σημαίνει ότι ήδη θα έχεις φτάσει στο σημείο να παίζεις ξύλο.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Εμείς θέλουμε να το αποφύγουμε.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θέλουμε να αποφύγουμε.

*Σπύρος:* Ναι το ξέρω.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είναι καλό να μη φτάνεις στο σημείο να χρειάζεσαι την αυτοάμυνα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Καλό είναι να την ξέρεις…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Καλό είναι να την ξέρεις, αν ας πούμε μπορεί κάποια στιγμή στη συνέχεια να επιλέξεις κάποια πολεμική τέχνη, αλλά καλό είναι να μη φτάσεις στο σημείο να χρειάζεσαι την αυτοάμυνα. Και καλό είναι να κάνουμε παραπάνω γυμναστική διότι είναι η καλύτερη εκτόνωση. Ξέρεις, πολλές φορές, το βλέπεις και εσύ με το μπάσκετ, είσαι τσαντισμένος, μπορεί να είσαι θυμωμένος με κάτι, πας παίζεις μπάσκετ, κάνεις την προπόνησή σου, γυρνάς. Δεν αισθάνεσαι αμέσως καλύτερα;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πρόεδρε, εσύ δεν έμαθες ποτέ πολεμική τέχνη;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι, καμία.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ποτέ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Καμία. Είμαστε σε μία άλλου είδους αρένα εμείς, αλλά είναι η αρένα των επιχειρημάτων.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Μάλιστα. Σπύρο, εγώ έκλεισα. Εσύ;

*Σπύρος:* Έκλεισα.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Έκλεισες;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπες πολύ ωραία.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Να είσαι καλά βρε Σπύρο.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Καλή συνέχεια. Θέλω να κλείσω με το ότι αυτό που θέλει νομίζω η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες είναι, πολύ γρήγορα, ό,τι και αν είναι να γίνει, γιατί νομίζω αυτό είναι το σωστό που πρέπει να πω εγώ, ουσιαστικά ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός, να μην βρεθεί η χώρα σε μια χρονική διάρκεια που δεν θα κυβερνάται, δεν θα υπάρχει ηρεμία και θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κατ’ αρχάς, θέλουμε ηρεμία στις εκλογές.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Βεβαίως.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θέλουμε ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και η μεγάλη ομορφιά της δημοκρατικής διαδικασίας είναι ότι εμείς τρέχουμε, δίνουμε ομιλίες, ερχόμαστε σε εκπομπές, καλή ώρα όπως η δική σου, πιο χαλαρές, πιο σοβαρές και κάποια στιγμή, την Παρασκευή το βράδυ, τα κλείνουμε όλα, πάμε και τρώμε με την οικογένειά μας και μετά περιμένουμε την ετυμηγορία του σοφού ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας και η ομορφιά της εκλογικής διαδικασίας.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Αυτό ακριβώς. Ας κερδίσει αυτός που ο κόσμος θα αποφασίσει και ας φτιάξουμε και ας ελπίζουμε για μία καλύτερη Ελλάδα πραγματικά, πέρα από κόμματα και οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε πια χρόνο για τέτοια. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ευχαριστώ.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι;

*Σπύρος:* Το τελευταίο αυτό που ήθελα να πω;

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Έλα ρε Σπύρο, πες το ρε φίλε.

*Σπύρος:* Έχω μάθει ότι πηγαίνετε σε πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ναι.

*Σπύρος:* Έχετε γνωρίσει διάσημους ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Α, έχω γνωρίσει κατ’ αρχάς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

*Σπύρος:* Ωωω.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Ωωω, τον τρελάνατε τώρα.

*Σπύρος:* Είναι πολύ ψηλός;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είναι πανύψηλος, είναι συμπαθέστατος, είναι τρομερά σεμνός για όλα αυτά τα οποία έχει πετύχει, είναι οικογενειάρχης και μου έχει χαρίσει ένα ζευγάρι παπούτσια με την υπογραφή του.

*Σπύρος:* Ωωω.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Πρόεδρε, άμα νικήσει η Νέα Δημοκρατία θα μας τα κάνετε δώρο; Σπύρο, είδες. Αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τι δώρο θα στείλετε στον Σπύρο; Για σένα δουλεύω. Ορίστε, τι δώρο θα στείλετε, Πρόεδρε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα σου πω τι θα του στείλω.

*Γρηγόρης Αρναούτογλου:* Τι;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα του στείλω κάτι παπούτσια ΠΑΣΟΚ, τα έχεις δει; Που είναι πολύ trendy. Μιας και ξεκίνησες με ΠΑΣΟΚ να τελειώσω κι εγώ όπως ξεκίνησες.

