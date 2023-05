Εκλογές 2023 – Χατζηδάκης: Επαναφορά του νόμου Κατρούγκαλου θα σήμαινε τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «το κόκκινο ανθρωπάκι που χρήματα μοιράζει στον κοσμάκη»! Μόνο που ο Γιώργος Κατρούγκαλος αποκάλυψε άθελά του από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Από εσάς! Από την αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών σας εισφορών. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες τυχόν επαναφορά του ν. Κατρούγκαλου, για την οποία μίλησε ο ίδιος, θα σήμαινε μέχρι και τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών. Το αποδείξαμε σήμερα από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: – Κάποιος με 20.000 ευρώ εισόδημα πληρώνει σήμερα 230,25 ευρώ τον μήνα (1η κλάση). Με τον ν. Κατρούγκαλου θα πλήρωνε 449,17 ευρώ. Αύξηση δηλαδή 95%. – Κάποιος με 30.000 ευρώ εισόδημα πληρώνει σήμερα 230,25 ευρώ τον μήνα (1η κλάση). Με τον ν. Κατρούγκαλου θα πλήρωνε 673,75 ευρώ. Αύξηση δηλαδή 192,6%. – Κάποιος με 30.000 ευρώ εισόδημα πληρώνει σήμερα 276,31 ευρώ τον μήνα (2η κλάση). Με τον ν. Κατρούγκαλου θα πλήρωνε 673,75 ευρώ. Αύξηση δηλαδή 143,8%. – Κάποιος με 55.000 ευρώ εισόδημα πληρώνει σήμερα 620,6 ευρώ τον μήνα (6η κλάση). Με τον ν. Κατρούγκαλου θα πλήρωνε 1235,21 ευρώ. Αύξηση δηλαδή 99%. Να λοιπόν το κόστος των υποσχέσεων των δημαγωγών και των λαϊκιστών.

