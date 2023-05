Στις 25 Ιουνίου «κλειδώνουν» οι νέες εκλογές: Η σταθερότητα της ΝΔ και το αποτυχημένο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ

Your browser does not support the audio element.

Το διπλό «χτύπημα» του Κατρούγκαλου στο κόμμα της Κουμουνδούρου – Πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφουγκράστηκε τα «θέλω» του λαού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο