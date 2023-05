Ορκίζεται αύριο ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς – Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για τα βασικά υπουργεία

Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου – Τη Δευτέρα θα διαλυθεί εκ νέου η Βουλή και θα ξεκινήσει η νέα προεκλογική περίοδος