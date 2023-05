14ο SEE Energy Dialogue: Κρίσιμος ο ρόλος της ΝΑ Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Βασικός άξονας των εργασιών ήταν ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει η ΝΑ Ευρώπη για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Γηραιάς Ηπείρου.

Ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 26 Μαΐου, οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου του ΙΕΝΕ, 14th SE Europe Energy Dialogue (14ο SEEED), που πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή στην Θεσσαλονίκη.

Το 14ο SEEED συγκέντρωσε ομιλητές από 14 κράτη της ΝΑ Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και από σημαίνοντες διεθνείς οργανισμούς και ινστιτούτα, όπως ο ΙΕΑ και το Oxford Institute of Energy Studies, αλλά και από ρυθμιστές, όπως η ΡΑΕ, αναδεικνύοντας, έτσι, τη σπουδαιότητα του συνεδρίου. Βασικός άξονας των εργασιών ήταν ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει η ΝΑ Ευρώπη για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Γηραιάς Ηπείρου, ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το συνέδριο παρακολούθησε είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων από την Ελλάδα, την ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και ευρύτερα, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, επαγγελματίες και ειδικοί από όλους τους επιμέρους ενεργειακούς κλάδους, κρατικοί αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί κ.ά.

Οι συνολικά 64 ομιλητές του φετινού Ενεργειακού Διαλόγου ΝΑ Ευρώπης, που έχει, πλέον, καθιερωθεί ως η κορυφαία περιφερειακή ενεργειακή διοργάνωση, ανέλυσαν τις πρόσφατες εξελίξεις σε όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα. Αναλυτικά, οι θεματικές του 14ου SEEED του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης ήταν οι ακόλουθες:

Παγκόσμια και περιφερειακή ενεργειακή σκηνή

Γεωπολιτική και ενεργειακή ασφάλεια στη ΝΑ Ευρώπη

Ο στρατηγικός ρόλος του φυσικού αερίου και του LNG

Έρευνες και παραγωγή υδρογονανθράκων στη ΝΑ Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο

Περιφερειακά δίκτυα ηλεκτρισμού και ανταλλαγές ηλεκτρικών φορτίων

Ο ανταγωνισμός στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

Τα Χρηματιστήρια Ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και υδρογόνο

Ενεργειακή αποδοτικότητα και συμπαραγωγή

Οι ενεργειακές επενδύσεις στη ΝΑ Ευρώπη

Οι προοπτικές των μεταφορών: διύλιση, πράσινα καύσιμα, ηλεκτρικά, οχήματα, LNG

Το συνέδριο απασχόλησε ιδιαίτερα η ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, οι δυνατότητες απανθρακοποίησης στην ηλεκτροπαραγωγή και η εφαρμογή τεχνολογιών CCUS σε συνάρτηση με το υδρογόνο. Ακόμα, έγινε ειδική αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρικών δικτύων με στόχο τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και την αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Στις σημαντικές καινοτομίες του φετινού SEEED περιλαμβάνεται το ειδικό Ambassadors’ Forum, με τη συμμετοχή πρέσβεων και ανωτάτων διπλωματών, το οποίο ανέδειξε το διεθνές ενδιαφέρον που υπάρχει για τις ενεργειακές εξελίξεις στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και τα “Country Reports from SE Europe”, στο πλαίσιο των οποίων παρουσιάστηκαν αναλυτικές εκθέσεις για όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, παρέχοντας το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή. Υπογραμμίστηκε, επίσης, η γεωπολιτική διάσταση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, μέσα από μια συνεδρία αφιερωμένη στην Γεωπολιτική και την Ενεργειακή Ασφάλεια στη ΝΑ Ευρώπη (“Geopolitics and Energy Security in SE Europe”).

Το 14ο SEE Energy Dialogue διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Βασικοί χορηγοί του 14ου SEE Energy Dialogue είναι η HELLENiQ ENERGY, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ENEX) και η δικηγορική εταιρεία KG Law, ενώ στους υποστηρικτές συγκαταλέγονται οι εταιρείες Elpedison, Energean, Exist, SEleNe CC, EnSCo, HEREMA, ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ΑΔΜΗΕ. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το ενεργειακό ενημερωτικό portal Energia.gr, το website NE Global και το SeeNews.