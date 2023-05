Συγχαρητήριο τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Ερντογάν για την επανεκλογή του στις τουρκικές εκλογές

Συγχαρητήρια για την επανεκλογή του στις τουρκικές εκλογές έδωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εξέφρασε τις καλύτερες ευχές για τον τουρκικό λαό.

«Έδωσα συγχαρητήρια @RTERdogan για την επανεκλογή του ως Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας και εξέφρασα τις καλύτερες ευχές μου για πρόοδο και ευημερία στον τουρκικό λαό» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

I congratulated @RTErdogan on his re-election as the President of the Republic of Türkiye and extended my best wishes for progress and prosperity to the Turkish people.

