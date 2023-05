N.Roubini: Η Αμερική και η Κίνα σε τροχιά σύγκρουσης

Οι χώρες της G7 μπορεί να έχουν βάλει στόχο να αποτρέψουν την άνοδο της Κίνας χωρίς να κλιμακώσουν τον νέο ψυχρό πόλεμο, αλλά η αντίληψη στο Πεκίνο υποδηλώνει ότι δεν τα κατάφεραν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής τους στη Χιροσίμα. Είναι πλέον σαφές σε όλους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι σύμμαχοί τους και οποιοιδήποτε εταίροι μπορούν να στρατολογήσουν έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν την άνοδο της Κίνας.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Χιροσίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι αναμένει «πάγωμα» στις σχέσεις με την Κίνα. Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες επίσημες διμερείς συναντήσεις –με την υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Janet Yellen να εκφράζει ελπίδες για μια επίσκεψη στην Κίνα σύντομα– οι σχέσεις παραμένουν παγωμένες.

Στην πραγματικότητα, ο νέος ψυχρός πόλεμος δεν ξεπαγώνει, αλλά η ίδια η σύνοδος κορυφής της G7 μεγάλωσε τις κινεζικές ανησυχίες σχετικά με την επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών μιας στρατηγικής « συνολικού περιορισμού, περικύκλωσης και καταστολής». Σε αντίθεση με προηγούμενες συγκεντρώσεις, όταν οι ηγέτες της G7 πρόσφεραν κυρίως συζήτηση και λίγη δράση, αυτή η σύνοδος κορυφής αποδείχθηκε μια από τις πιο σημαντικές στην ιστορία της ομάδας. Οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ευρώπη και οι φίλοι και σύμμαχοί τους κατέστησαν πιο σαφές από ποτέ ότι σκοπεύουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν την Κίνα.

Επιπλέον, η Ιαπωνία (η οποία αυτή τη στιγμή κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας) φρόντισε να προσκαλέσει βασικούς ηγέτες από τον Παγκόσμιο Νότο, κυρίως τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Προσεγγίζοντας τις ανερχόμενες και μεσαίες δυνάμεις, η G7 θέλει να πείσει άλλους να συμμετάσχουν στην πιο μυώδη απάντησή της στην άνοδο της Κίνας. Πολλοί πιθανότατα θα συμφωνήσουν με την απεικόνιση της Κίνας ως αυταρχικής, κρατικοκαπιταλιστικής δύναμης που είναι ολοένα και πιο διεκδικητική στην προβολή ισχύος στην Ασία και παγκοσμίως.

Ενώ η Ινδία (η οποία ασκεί τη φετινή προεδρία της G20) έχει λάβει ουδέτερη θέση για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει εδώ και καιρό εγκλωβιστεί σε στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα, εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι οι δύο χώρες μοιράζονται μακρά σύνορα, μεγάλο μέρος των οποίων αμφισβητείται . Έτσι, ακόμη και αν η Ινδία δεν γίνει επίσημος σύμμαχος των δυτικών χωρών, θα συνεχίσει να τοποθετείται ως μια ανεξάρτητη, ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη της οποίας τα συμφέροντα είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένα με τη Δύση παρά με την Κίνα και τους de facto συμμάχους της Κίνας (Ρωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα και το Πακιστάν).

Επιπλέον, η Ινδία είναι επίσημο μέλος του Τετραμερούς Διαλόγου για την Ασφάλεια, ενός ομίλου ασφαλείας με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, του οποίου ο ρητός σκοπός είναι να αποτρέψει την Κίνα. Η Ιαπωνία και η Ινδία έχουν μακροχρόνιες φιλικές σχέσεις και κοινή ιστορία αντιπαλοτητας με την Κίνα.

Η Ιαπωνία κάλεσε επίσης την Ινδονησία, τη Νότια Κορέα (με την οποία επιδιώκει διπλωματική απόψυξη , οδηγούμενη από κοινές ανησυχίες για την Κίνα), τη Βραζιλία (μια άλλη βασική παγκόσμια δύναμη του Νότου), τον Πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης Azali Assoumani και τον Ουκρανό Πρόεδρο Volodymyr Zelensky. Το μήνυμα ήταν σαφές: Η σινο-ρωσική φιλία «χωρίς όρια» έχει σοβαρές συνέπειες για το πώς αντιλαμβάνονται οι άλλες δυνάμεις την Κίνα.

Αλλά προχωρώντας ακόμη παραπέρα, η G7 αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της τελικής ανακοίνωσής της για να εξηγήσει πώς θα αντιμετωπίσει και θα αποτρέψει την Κίνα τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ άλλων, το έγγραφο καταδικάζει τις κινεζικές πολιτικές «οικονομικού καταναγκασμού» και τονίζει τη σημασία μιας εταιρικής σχέσης Ινδο-Ειρηνικού για να ανατρέψει τις προσπάθειες της Κίνας να κυριαρχήσει στην Ασία. Επικρίνει τον κινεζικό επεκτατισμό στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα και περιλαμβάνει μια σαφή προειδοποίηση προς την Κίνα να μην επιτεθεί ή να εισβάλει στην Ταϊβάν.

Λαμβάνοντας μέτρα για να «αποκλείσουν» τις σχέσεις τους με την Κίνα, οι δυτικοί ηγέτες έχουν καταλήξει σε μια γλώσσα που είναι ελαφρώς λιγότερο επιθετική από την «αποσύνδεση». Αλλά περισσότερα από τη διπλωματική φιλοδοξία έχει αλλάξει. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι δυτικές προσπάθειες περιορισμού θα συνοδεύονται από μια πολιτική εμπλοκής του Παγκόσμιου Νότου με μεγάλες επενδύσεις στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, μήπως οι βασικές χώρες εκεί παρασυρθούν στη σφαίρα επιρροής της Κίνας.

Δεν είναι περίεργο που η Κίνα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή της εναντίον της G7. Εκτός από την αλληλεπικάλυψη με μια συνάντηση της Quad, η σύνοδος κορυφής της Χιροσίμα έρχεται σε μια στιγμή που το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει τη δική του στροφή προς την Ασία και όταν η συμμαχία AUKUS (αποτελούμενη από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ) ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κίνα.

Εν τω μεταξύ, ο τεχνολογικός και οικονομικός πόλεμος Δυτικής Κίνας συνέχισε να κλιμακώνεται. Η Ιαπωνία επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές ημιαγωγών προς την Κίνα που δεν είναι λιγότερο δρακόντειοι από αυτούς που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις ΗΠΑ και η κυβέρνηση Μπάιντεν πιέζει την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους . Σε απάντηση, η Κίνα απαγόρευσε τα τσιπ που κατασκευάζονται από τη Micron που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia να γίνεται γρήγορα μια εταιρική υπερδύναμη –λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για προηγμένα τσιπ της για την τροφοδοσία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης– και αυτή πιθανότατα θα αντιμετωπίσει νέους περιορισμούς στις πωλήσεις στην Κίνα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές ότι σκοπεύουν να κρατήσουν την Κίνα τουλάχιστον μια γενιά πίσω στον αγώνα για την υπεροχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος CHIPS και Science του περασμένου έτους εισήγαγε τεράστια κίνητρα για την ανανέωση της παραγωγής τσιπ.

Ο κίνδυνος τώρα είναι ότι η Κίνα, που προσπαθεί να κλείσει το τεχνολογικό της χάσμα με τη Δύση, θα αξιοποιήσει τον κυρίαρχο ρόλο της στην παραγωγή και τη διύλιση μετάλλων σπάνιων γαιών –τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση– για να ανταπαντήσει τις κυρώσεις και τους εμπορικούς περιορισμούς των ΗΠΑ. Η Κίνα έχει ήδη αυξήσει τις εξαγωγές της σε ηλεκτρικά οχήματα σχεδόν κατά 700% από το 2019 και τώρα αρχίζει να αναπτύσσει εμπορικά αεροσκάφη για να ανταγωνιστεί την Boeing και την Airbus.

Έτσι, ενώ η G7 μπορεί να είχε ως στόχο να αποτρέψει την Κίνα χωρίς να κλιμακώσει τον ψυχρό πόλεμο, η αντίληψη στο Πεκίνο υποδηλώνει ότι οι δυτικοί ηγέτες απέτυχαν. Είναι πλέον σαφές από ποτέ ότι οι ΗΠΑ και η ευρύτερη Δύση έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν την άνοδο της Κίνας.

Φυσικά, οι Κινέζοι θα ήθελαν να ξεχάσουν ότι η σημερινή κλιμάκωση οφείλεται τόσο, αν όχι περισσότερο, στις δικές τους επιθετικές πολιτικές όσο και στη στρατηγική των ΗΠΑ. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις για τα 100α γενέθλιά του, ο Χένρι Κίσινγκερ – ο αρχιτέκτονας του «ανοίγματος της Αμερικής στην Κίνα» το 1972 – έχει προειδοποιήσει ότι εάν οι δύο χώρες δεν βρουν μια νέα στρατηγική κατανόηση, θα παραμείνουν σε τροχιά σύγκρουσης. Όσο βαθύτερο είναι το πάγωμα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μιας βίαιης σύγκρουσης.

Nouriel Roubini, Professor Emeritus of Economics at New York University’s Stern School of Business, is Chief Economist at Atlas Capital Team, CEO of Roubini Macro Associates, Co-Founder of TheBoomBust.com, and author of MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them (Little, Brown and Company, 2022). He is a former senior economist for international affairs in the White House’s Council of Economic Advisers during the Clinton Administration and has worked for the International Monetary Fund, the US Federal Reserve, and the World Bank. His website is NourielRoubini.com, and he is the host of NourielToday.com.