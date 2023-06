Οργή του ΥΠΕΞ για την παράταση της προφυλάκισης Μπελέρη: Ερωτήματα για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την απόφαση

Το υπουργείο θα συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τη διεθνή κοινότητα και, ιδίως, τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ τονίζεται σε ανακοίνωση των ελληνικών διπλωματικών αρχών