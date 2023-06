Υπερκέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο της τέχνης

Το Παρίσι του πάει πολύ, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της πρόσφατης πώλησης που πραγματοποίησαν οι Bonhams με έργα ελληνικού ενδιαφέροντος. Σε μια δημοπρασία που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες και χαρακτηρίστηκε για το έντονο bidding στην αίθουσα της εταιρείας στη γαλλική πρωτεύουσα αλλά και μέσω τηλεφώνων και διαδικτύου, ο διεθνής οίκος διέθεσε αριστουργήματα του 20ού αιώνα σε λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες.

Ο τζίρος άγγιξε τα 3.700.000 ευρώ με το ποσοστό πώλησης των έργων που βγήκαν στο σφυρί να ανέρχεται στο 86% (by lot) και 100% (by value) (ποσοστό πώλησης σε αξία). Κατά την πολύωρη διαδικασία, καταγράφηκαν highlights με τα έργα που μαγνήτισαν το ενδιαφέρον του συλλεκτικού κοινού και ανέβασαν την αγοραστική τους αξία πολύ πάνω από την υψηλή εκτίμηση των ανθρώπων του οίκου.

Το απαραίτητο ζέσταμα έγινε –όπως ήταν αναμενόμενο– με τη μουσειακή σύνθεση του Νικόλαου Γύζη “Ο ορνιθοκλέπτης στη Σμύρνη”, που βρισκόταν για χρόνια στην Πινακοθήκη της Δρέσδης και έφτασε τα 466.000 ευρώ, παραμένοντας μέσα στο αρχικό πλαίσιο της εκτίμησης, που κυμάνθηκε μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι “Τρεις φιλόσοφοι” (1937) του Νίκου Εγγονόπουλου, ένας πίνακας του 1937 που θεωρείτο χαμένος και ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, έκανε πολλούς να κονταροχτυπηθούν ώσπου να κριθεί ο νέος κάτοχός του, ο οποίος τον έκανε δικό του για 416.000 ευρώ, ποσό που ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση που κυμαινόταν από 150.000 έως και 200.000 ευρώ.

Ο Γιάννης Τσαρούχης ανήκει επίσης στα ονόματα που ξεχώρισαν, καθώς και εδώ ένα προσφερόμενο έργο του, “Το καφενείο του Μαυροκέφαλου”, σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή τιμή, αφού πωλήθηκε για 328.000 ευρώ. Πάνω από 100.000 ευρώ κινήθηκαν επίσης το “Μαγνητικό τραπέζι” του Takis που δόθηκε σε συλλέκτη για 126.000 ευρώ, η “Παναγία Νικοποιός” του Κωνσταντίνου Παρθένη που πωλήθηκε για 107.000 ευρώ και το “Λαύριο” του Κωνσταντίνου Βολανάκη για 103.000 ευρώ.

Όπως επεσήμανε η υπεύθυνη της δημοπρασίας, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, “η επιτυχία αυτή των ελληνικών έργων τέχνης αποτελεί συνέχεια της δυναμικής που έχουν αναπτύξει τα Greek Sales. Με την επιλογή ποιοτικών έργων ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη των συλλεκτών και συγχρόνως κερδίζουμε το γαλλικό και ευρωπαϊκό κοινό. Κλειδί της επιτυχίας είναι η ποιότητα των έργων. Η ελληνική τέχνη αναγνωρίζεται πλέον στη διεθνή αγορά ως ποιοτική επιλογή και επενδυτική αξία”.